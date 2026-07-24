«Переживаю тяжелый период»: певица МакSим попала в больницу — что с ней

В конце июля у МакSим случилось большое горе: после длительной борьбы с онкологией скончался ее отец. Для певицы он всегда был опорой и поддержкой. Именно он помогал ей прославиться и поддерживал в борьбе с алкогольной зависимостью. МакSим старалась держаться, несмотря на утрату, и, даже узнав страшную новость, дала концерт. Но организм всё же не выдержал напряжения, и певица угодила в больницу.
О своем состоянии певица сообщила в социальных сетях. МакSим опубликовала небольшой текст в сторис на черном фоне и рассказала, что отменяет ближайший концерт, который был запланирован на 25 июля.
— Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение. К сожалению, врачи запретили мне перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния, — написала МакSим.
Отец МакSим умер в возрасте 66 лет. Долгое время он боролся с раком четвертой стадии, и после 18 курсов облучения врачи сообщили, что болезнь отступила. Певица не могла нарадоваться, что страшный недуг остался позади.
— Папа в порядке, он смог победить эту тяжелую болезнь. И тем, кто столкнулся с ней, хочу пожелать удачи. Всё возможно, всё получится, держитесь, — не могла нарадоваться певица.
Однако навсегда рак не ушел, через несколько лет болезнь дала о себе знать снова.
— Теперь у меня и моего брата больше нет папы. Когда у папы обнаружили рак 4-й стадии, врачи сказали, что ему осталось жить не больше года. Но он доказал, что прогноз — это не всегда приговор. Он прожил еще 14 счастливых лет. К сожалению, болезнь всё же взяла свое, — с грустью сообщила певица.