«Переживаю тяжелый период»: певица МакSим попала в больницу — что с ней

Вживую в ближайшее время певицу не удастся послушать Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

В конце июля у МакSим случилось большое горе: после длительной борьбы с онкологией скончался ее отец. Для певицы он всегда был опорой и поддержкой. Именно он помогал ей прославиться и поддерживал в борьбе с алкогольной зависимостью. МакSим старалась держаться, несмотря на утрату, и, даже узнав страшную новость, дала концерт. Но организм всё же не выдержал напряжения, и певица угодила в больницу.

О своем состоянии певица сообщила в социальных сетях. МакSим опубликовала небольшой текст в сторис на черном фоне и рассказала, что отменяет ближайший концерт, который был запланирован на 25 июля.

— Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение. К сожалению, врачи запретили мне перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния, — написала МакSим.

Отец МакSим умер в возрасте 66 лет. Долгое время он боролся с раком четвертой стадии, и после 18 курсов облучения врачи сообщили, что болезнь отступила. Певица не могла нарадоваться, что страшный недуг остался позади.

— Папа в порядке, он смог победить эту тяжелую болезнь. И тем, кто столкнулся с ней, хочу пожелать удачи. Всё возможно, всё получится, держитесь, — не могла нарадоваться певица.

Однако навсегда рак не ушел, через несколько лет болезнь дала о себе знать снова.