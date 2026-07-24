НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Ярославле
Погода+23°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

2 м/c,

сев.

 751мм 50%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,40
EUR 89,44
Афиша на выходные
Арест экс-транспортника
Здесь был Пушкин
Убил кошку
ЦБ снизил ключевую ставку
Жертвы на воде
Заметили онаниста
Афиша на неделю
Здоровье Обзор «Переживаю тяжелый период»: певица МакSим попала в больницу — что с ней

«Переживаю тяжелый период»: певица МакSим попала в больницу — что с ней

Она отменила ближайший концерт

79
Вживую в ближайшее время певицу не удастся послушать | Источник: Андрей Бортко / NGS.RUВживую в ближайшее время певицу не удастся послушать | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Вживую в ближайшее время певицу не удастся послушать

Источник:

Андрей Бортко / NGS.RU

В конце июля у МакSим случилось большое горе: после длительной борьбы с онкологией скончался ее отец. Для певицы он всегда был опорой и поддержкой. Именно он помогал ей прославиться и поддерживал в борьбе с алкогольной зависимостью. МакSим старалась держаться, несмотря на утрату, и, даже узнав страшную новость, дала концерт. Но организм всё же не выдержал напряжения, и певица угодила в больницу.

О своем состоянии певица сообщила в социальных сетях. МакSим опубликовала небольшой текст в сторис на черном фоне и рассказала, что отменяет ближайший концерт, который был запланирован на 25 июля.

— Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение. К сожалению, врачи запретили мне перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния, — написала МакSим.

Отец МакSим умер в возрасте 66 лет. Долгое время он боролся с раком четвертой стадии, и после 18 курсов облучения врачи сообщили, что болезнь отступила. Певица не могла нарадоваться, что страшный недуг остался позади.

— Папа в порядке, он смог победить эту тяжелую болезнь. И тем, кто столкнулся с ней, хочу пожелать удачи. Всё возможно, всё получится, держитесь, — не могла нарадоваться певица.

Однако навсегда рак не ушел, через несколько лет болезнь дала о себе знать снова.

— Теперь у меня и моего брата больше нет папы. Когда у папы обнаружили рак 4-й стадии, врачи сказали, что ему осталось жить не больше года. Но он доказал, что прогноз — это не всегда приговор. Он прожил еще 14 счастливых лет. К сожалению, болезнь всё же взяла свое, — с грустью сообщила певица.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Болезнь Певица Максим
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Когда звучали сирены, большинство сладко дремало на лежаках»: туристка — об отдыхе на Черном море, дороге и заправках
Нонна Оганесян
Мнение
«Деды-соперники бесповоротно прекрасны»: почему фильм «На деревню дедушке 2» — это милота на один раз
Надежда Губарь
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем