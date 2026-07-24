В Ярославской области прогнозируют ливни и грозы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ливни и грозы обрушатся на Ярославскую область. Непогода ожидается ночью и днем 25 июля.

«В отдельных районах прогнозируется сильный дождь и гроза. При грозе усиление северо-западного, северного ветра порывами до 15 метров в секунду», — сообщили в региональном МЧС.

При этом, по информации синоптиков, в субботу, в Ярославской области 25 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Температура воздуха ночью: +11…+16 градусов, днем: +18…+23 градуса.

В воскресенье, 26 июля, также облачно с прояснениями. Ночью возможен кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью: + 10…+15 градусов, днем: +19…+24 градуса.

В МЧС порекомендовали при грозе:

не прятаться от молнии под одиноко стоящими деревьями, под высокими металлическими конструкциями. Молния никогда не попадает в кустарник — лучше спрятаться под ним;

закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не растапливать печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление;

во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стоять рядом с окном, по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

Единый номер экстренных служб «112».