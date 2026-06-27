Штраф три миллиона или уголовка: сбор каких ягод может обернуться для вас проблемами? Новости 27 июня

В заповедниках, национальных парках и заказниках запрещен сбор любых ягод Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 июня.

В стране ввели штрафы за регистрацию на сайтах через Gmail

Президент России Владимир Путин утвердил закон, вводящий штрафы за авторизацию пользователей через иностранные сервисы на российских сайтах, например, через Gmail. Рассказываем, через что точно можно регистрироваться.

Закон разрешает вход через номер телефона, Госуслуги, биометрию и другие ресурсы РФ. За нарушение предусмотрены штрафы:

физические лица: 10–20 тысяч рублей;

должностные лица: 30–50 тысяч рублей;

юридические лица: 500–700 тысяч рублей.

За повторное нарушение или игнорирование требований Роскомнадзора о прекращении использования рекомендательных технологий штрафы удваиваются:

от 20 тысяч до 40 тысяч рублей — для граждан;

от 60 тысяч до 100 тысяч рублей — для должностных лиц;

от 1 млн до 1,4 млн — для юрлиц.

Вместе с этим в стране ограничат банковские карты и звонки. Подробнее о новых законах рассказали в этом материале.

Смертельные болезни начнут выявлять с рождения

В России расширят список заболеваний, выявляемых в рамках неонатального скрининга. С 2027 года в программу могут добавить проверку на шесть новых болезней, включая фатальную болезнь Краббе и наследственное заболевание Помпе. Об этом сказано в официальном документе Минздрава РФ.

В настоящее время неонатальный скрининг охватывает 42 заболевания. В апреле 2026 года список пополнился двумя новыми пунктами: Х-сцепленной адренолейкодистрофией и дефицитом декарбоксилазы ароматических L-аминокислот.

Уже с 2027 года планируется включить в программу обследования на следующие заболевания:

Миодистрофию Дюшенна — тяжелое генетическое заболевание, вызывающее слабость и атрофию мышц;

Болезнь Краббе — смертельное заболевание, поражающее центральную нервную систему;

Болезнь Помпе — наследственное заболевание, при котором организм не может расщеплять гликоген, что приводит к разрушению мышц и может быть летальным;

Мукополисахаридоз 1-го типа — наследственное заболевание, связанное с дефицитом фермента альфа-L-идуронидазы, что вызывает нарушение обмена веществ;

Болезнь Гоше — генетическое заболевание, характеризующееся нарушением липидного обмена, увеличением печени и селезенки, а также снижением свертываемости крови;

Болезнь Ниманна-Пика типов А и В — наследственное нарушение обмена веществ, вызванное дефицитом фермента кислой сфингомиелиназы.

Массовое отравление сальмонеллезом в Астрахани

В Астрахани 15 человек, включая бывшего заместителя министра здравоохранения региона Павла Джувалякова, заразились сальмонеллезом после обеда в местном гастрономе. Как отмечают пострадавшие, все они ели готовые блюда из Михайловского гастронома. Роспотребнадзор проводит проверку.

К сожалению, без жертв не обошлось. Один из отравившихся умер в больнице.

У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, источником инфекции стали рыбные котлеты.

Роспотребнадзор обнаружил нарушения в работе цеха гастронома и приостановил его работу. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает ТАСС.

Школьница выжила, упав с пятого этажа в Великом Новгороде

В Великом Новгороде школьница попала в больницу после падения из окна пятого этажа в Великом Новгороде. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.

«Несовершеннолетняя оперативно госпитализирована в детскую областную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь… В Великом Новгороде проводится доследственная проверка по факту травмирования подростка», — говорится в ведомстве.

Отмечается, что в момент падения девочка находилась дома со своей старшей сестрой. В это время родители были на даче. Старшая сестра объяснила правоохранительным органам, что во время происшествия находилась в другой комнате и не слышала ни криков, ни самого момента падения.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации. У подростка зафиксированы переломы и сотрясение головного мозга, ее состояние оценивается как стабильное, сообщили ТАСС в Минздраве.

Людям начнут выплачивать дополнительную пенсию

В России готовится запуск новой установленной пенсионной программы (УПП), которая позволит работникам формировать дополнительный капитал за счет отчислений от работодателя. Речь идет о корпоративной пенсии, пояснил заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

О разработке программы в начале июня рассказал «Известиям» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Он отметил, что ее целью будет формирование дополнительной пенсии для сотрудников. Программа будет финансироваться в основном или полностью за счет работодателя.

«Корпоративная пенсия становится инструментом удержания сотрудников в условиях нехватки кадров. Человеку сложнее уйти из компании, где заботятся о его будущем», — объяснил эксперт.

По словам Цыганова, новая программа будет подключаться автоматически: сотрудники будут включены в систему накоплений по умолчанию, но смогут отказаться от участия. Работодатель будет перечислять взносы на индивидуальный счет работника в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), где эти средства будут инвестироваться для защиты от инфляции и возможного приумножения.

Кроме того, УПП может стать эффективным способом удержания ценных кадров в компании. Эта система поможет решить проблему низких коэффициентов замещения утраченного заработка пенсионеров и создаст значительный объем долгосрочных инвестиций внутри страны.

Выпускникам хотят разрешить пересдавать по несколько предметов на ЕГЭ

Депутат Госдумы Александр Аксененко предложил разрешить выпускникам пересдавать несколько предметов ЕГЭ в течение одного года. Он направил это предложение министру просвещения Сергею Кравцову.

Сейчас пересдать можно только один предмет. Аксененко считает, что это ограничение необоснованно и ставит выпускников в сложное положение. Парламентарий аргументирует, что технические проблемы, субъективность оценки и психологическое состояние могут повлиять на результаты.

Также он отметил, что цель ЕГЭ — объективно оценить знания и предоставить равные возможности для поступления, и если выпускник готов улучшить результаты по нескольким предметам, система должна это учитывать, передает РИА Новости.

Блогерам упростят правила маркировки рекламы

В России хотят упростить процедуру маркировки интернет-рекламы для блогеров. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. Свое обращение он направил главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву.

Парламентарий предлагает освободить блогеров от необходимости регистрации в личном кабинете оператора рекламных данных и получения идентификатора ERID.

ERID (Electronic Advertising Identifier, «электронный идентификатор рекламы») — это уникальный токен (набор символов), который обязательно присваивают интернет‑рекламе в России. Он нужен, чтобы сделать рынок интернет‑рекламы прозрачным: по этому идентификатору государство отслеживает, кто, где и какую рекламу размещал. Данные об ERID и показах рекламы попадают в Единый реестр интернет‑рекламы (ЕРИР) через операторов рекламных данных (ОРД). ERID обязателен для любой интернет‑рекламы, если она продвигает товар, услугу или бренд и направлена на неопределенный круг лиц. Маркировать должны:

рекламодатели;

рекламораспространители (площадки, блогеры);

рекламные посредники (агентства).

Миронов подчеркнул, что от избыточной отчетности следует освободить самозанятых граждан, работающих по режиму «Налог на профессиональный доход», а также владельцев пабликов и каналов в соцсетях и мессенджерах с числом подписчиков менее ста тысяч. Кроме того, он отметил, что граждане, размещающие объявления о продаже товаров собственного производства или предоставлении услуг без привлечения третьих лиц для продвижения, также должны быть освобождены от этой обязанности.

Он предлагает снизить или полностью отменить 3-процентный сбор для вышеупомянутых категорий.

«Не менее важно объявить амнистию по уже вынесенным постановлениям о назначении административного наказания при условии добросовестной уплаты налогов», — подытожил Миронов в разговоре с РИА Новости.

Аномальная жара накроет часть регионов

В конце июня и начале июля ряд регионов России ожидает аномальная жара. Особенно сильно воздух прогреется в Калининграде, где температура может подняться до +37 градусов тепла. Об этом сообщили синоптики.

«Мы подходим к самому жаркому времени года, поэтому высокая температура будет везде, даже если она будет около нормы. В Крыму +29…+34 — это близко к норме. В Туруханском муниципальном округе Красноярского края сильная жара, температура днем до 35 градусов, в Долгано-Ненецком тоже сильная жара — до 35 градусов. В Калининградской области сильная жара — до +37 градусов», — поделилась представитель Гидрометцентра России Марина Макарова.

В Калининградской области, несмотря на жару, возможны локальные ливни и грозы. Управление МЧС региона рекомендует жителям быть бдительными и соблюдать осторожность в связи с погодными условиями.

Повезет с погодой в конце июня жителям Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Там воздух прогреется до +33 градусов. По словам синоптика, такая температура будет сохраняться до 29 июня, после чего жара начнет спадать.

В Москве в начале июля температура может подняться до +30 градусов, но это повышение будет кратковременным, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Башкирии также ожидается несколько жарких дней в начале месяца. Днем температура может достигать +27 градусов, хотя чаще всего она будет колебаться в пределах +20…+22 градусов, по данным центра «Фобос».

За сбор каких ягод грозит уголовка

Поход за ягодами в лес может привести к штрафам и даже лишению свободы. Сам по себе сбор дикорастущих растений разрешен статьей № 11 Лесного кодекса, но ответственность наступает, если человек превышает свои потребности или трогает охраняемые объекты, отметил юрист Илья Русяев.

Это касается тех плодов, которые занесены в Красную книгу России или конкретного региона. Под запрет попадают и съедобные ягоды, а статус краснокнижности может варьироваться в зависимости от региона. Например, на Севере морошка растет повсеместно, а в Московской, Тверской и некоторых других областях она находится под охраной.

«В региональные Красные книги в разных областях вошли княженика, она же арктическая малина, шикша, степная вишня, мелкоплодная клюква, отдельные виды жимолости, а кое-где и морошка. Княженику легко принять за обычную малину, так что собрать запрещенное можно и по незнанию. Если человек сорвал краснокнижную ягоду без умысла, без цели продать и не в промышленных объемах, отвечать он будет по статье 8.35 КоАП. Штраф для граждан составляет от 2500 до 5000 рублей, плюс конфискуют и сами ягоды, и орудия сбора, вплоть до ножа и корзины», — объяснил Русяев в разговоре с «Абзацем».

В заповедниках, национальных парках и заказниках запрещен сбор любых ягод, включая чернику, и за это предусмотрена ответственность по статье 8.39 КоАП. С октября 2023 года за сбор и продажу особо ценных краснокнижных растений через интернет введена уголовная ответственность. Нарушителю грозит до четырех лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Если же сбор и продажа осуществляются организованной группой, сговором или при использовании служебного положения, наказание может быть увеличено до девяти лет со штрафом до трех миллионов рублей.

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