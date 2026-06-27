Сообщение о «беспилотной атаке» может оказаться ловушкой — вот что нужно знать

Проверять официальную информацию об угрозах лучше в достоверных источниках Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Мошенники запустили новый сценарий обмана. Аферисты присылают фейковые сообщения о «беспилотной атаке» с целью заполучить ваши данные и не только. Об этом предупредили в компании по кибербезопасности F6.

«Аналитики обнаружили новый сценарий мошенничества с обратным звонком. Чтобы заставить пользователей позвонить им, киберпреступники начали использовать фейковые сайты с оповещениями об атаках беспилотников. Ссылки на фейковые сайты могут распространять через сеть Telegram-каналов, а также через сообщения в тематических, домовых и районных чатах и комментарии к постам в легитимных каналах и сообществах», — сообщили РИА Новости в компании.

Сайты могут называться «Радар РФ — Система оповещения населения» или «Ваша тревога». По цифровому оформлению и названию мошеннический сайт очень похож на проект общественного движения. Однако вся главная страница фальшивых ресурсов заполнена кнопками и элементами красного цвета. Кроме того, почти в каждом элементе содержатся слова «угроза» и «опасность».

Переходя на такой сайт, человеку предлагают подключить уведомления, для этого ему нужно ввести шестизначный код, который ресурс и предлагает. После регистрации жертва получает сообщение о взломе личного кабинета одного из госсервисов. Там же будет номер телефона «выделенной линии поддержки».

Если попасться на эту уловку и позвонить, то пользователь столкнется с оператором фейковой «службы поддержки». Человеку ответит диспетчер мошеннического call-центра. Далее способы ввести пользователя в заблуждение могут быть различными.

Жертву обмана могут обвинить в финансировании ВСУ и терроризма, требовать «спасти» деньги или даже склонять к преступлениям. Цель — запугать и заставить выполнять инструкции аферистов.