«Погружение в другую жизнь»: учитель физики побывал в Тибете — что поразило его больше всего

Путешественник побывал в 54 странах, но был удивлен, приехав в Тибет Источник: Константин Каськаев / ВКонтакте

Учитель физики и математики из Нижневартовска Константин Каськаев — путешественник бывалый, он объездил более 50 стран. Но Тибет — это было нечто удивительное даже для него. Своими впечатлениями от поездки в одно из самых таинственных мест планеты он поделился с 86.RU. Далее — рассказ от первого лица.

Поезд с дополнительным кислородом

Снимок сделан на высокогорном священном озере Ямджо-Юмцо Источник: Константин Каськаев / ВКонтакте

Я посетил достаточно большое количество стран — 54, включая практически все, что граничат с Россией, в том числе Афганистан, Северную Корею. И мне захотелось побывать там, где я раньше не был. Мне нравятся необычные труднодоступные территории, где культура и природа остаются практически нетронутые путешественниками, поэтому для новой поездки я выбрал Тибет — загадочную землю, о которой всегда мечтал узнать поближе.

Раньше туда было сложно попасть из-за визового режима. Недавно ситуация изменилась: в Китай можно въехать без визы, но необходимость оформления специального пермита осталась. Именно этот документ открывает для туристов дверь в Тибет и дает право на путешествие по этим уникальным местам.

Такие виды открываются по дороге из Пекина в Лхасы Источник: Константин Каськаев / ВКонтакте

Маршрут у меня был довольно удобным. Я летел из Нижневартовска в Новосибирск, оттуда — прямым рейсом в Пекин. Это было несложно, перелеты комфортные. Из Пекина есть ежедневный поезд, который за 40 часов доставляет путешественников прямо до Лхасы — столицы Тибетского автономного района. Особенно впечатлила вторая часть пути, проходящая по Тибетскому нагорью на высоте свыше 5000 метров. Кстати, в поезде были системы подачи кислорода, чтобы предотвратить горную болезнь у пассажиров.

И в Новосибирске, и в Пекине я останавливался у людей, с которыми познакомился на каучсерфинге (международное сообщество путешественников, позволяющее бесплатно находить жилье у местных жителей или принимать гостей дома. — Прим. ред.). В Новосибирске живет мой добрый друг — китаевед и археолог, с которым мы знакомы два года. Он всегда рад меня видеть, когда я проезжаю транзитом через город. В Пекине я остановился у двух китаянок. До меня у них жил француз, с которым мы познакомились в день его отъезда. Это было интересно.

Природа — как из сказки

Лхаса — столица Тибетского автономного района Источник: Константин Каськаев / ВКонтакте

По приезде в Тибет меня ждали организованные экскурсии. Я поехал в составе группового тура, так как индивидуально попасть туда нельзя. Нас было 11 человек плюс русский организатор и китайский гид. Мы жили в гостиницах разного уровня: в Лхасе — в трехзвездочной, а в городке Шигадзе — в четырехзвездочном отеле, хотя, честно говоря, всё решается китайской стороной, и выбрать отель самостоятельно невозможно.

Экскурсия включала посещение самого высокого древнего дворца в мире — Потала, буддийского храма в Лхасе — Джоканг, монастыря Дрепунг и путешествие в долину Брахмапутры. Река — одна из главных священных для тибетцев рек, она течет через высокогорье, создавая потрясающие пейзажи и ощущение величия природы.

Высота в Лхасе — около 3600 метров, а поднимаясь дальше в горы, чувствуется, как немного кружится голова или появляется легкое чувство слабости. Чтобы чувствовать себя комфортно, я взял с собой таблетки, разжижающие кровь и снижающие симптомы горной болезни. В Тибете я понял, что забота о здоровье — важнейший момент: многие туристы сталкиваются с недомоганием, а профилактика помогает сделать поездку более приятной и безопасной.

Сегодня дворец Потала — популярный музей Источник: Константин Каськаев / ВКонтакте

Тибет — это не только высокие горы, но и самобытная культура, которая сохранилась тысячелетиями. Я посещал столицу — Лхасу, и не мог не удивляться красоте монастырей, древним реликвиям и особой атмосфере, наполняющей каждый уголок. Особенно запомнилась долина реки Брахмапутры: здешняя природа — как будто со страниц сказки, она создает ощущение, что ты попал в сердце древней эпохи.

Берите с собой таблетки

Эта поездка скорее разведка — я выяснил, что сейчас можно купить тур напрямую у китайских компаний, что существенно удешевляет и облегчает организацию путешествия.

Виды долины реки Брахмапутра Источник: Константин Каськаев / ВКонтакте

Если кто-то задумывается о путешествии в Тибет, советую подготовиться: взять с собой таблетки от горной болезни, хорошее настроение и, конечно, желание открыть для себя что-то особенное. Ведь, в конце концов, именно такие путешествия дарят ощущение настоящего открытия, погружения в другую жизнь и помогают понять самих себя. Для меня это было действительно увлекательное, насыщенное и вдохновляющее приключение, которое оставило в памяти яркий след.