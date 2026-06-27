Рафтинг, конные походы и сафари на джипах. Сколько стоит отдых на Алтае этим летом: реальные цены на самые популярные направления

Во-первых, Алтай — это красиво Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Лето — время для активного отдыха, и Алтай предлагает множество вариантов для таких приключений. Новички и опытные туристы могут отправиться в поход на лодках, лошадях и даже на джипах. Представители туриндустрии рассказали NGS22.RU, какие направления особенно популярны в сезоне-2026 и во сколько обойдется отдых в этих живописных местах.

SUP-туры

Армия любителей сапбординга растет и ширится: эта активность стремительно захватывает соцсети. Большой популярностью пользуются именно однодневные туры. Например, на озеро Пещерка, что на границе Алтайского края и Кемеровской области. Маршрут очень красивый: можно проплыть по затопленному лесу, сделать эффектные фотографии с пирса и добраться до 10-метрового водопада, который берет свое начало прямо из озера.

— Перед водной прогулкой опытный инструктор проведет подробный инструктаж, покажет, как правильно грести, держать весло, стоять на доске и управлять движением. Тур включает в себя трансфер из Барнаула со всем необходимым снаряжением: от сапборда и спасательного жилета до водонепроницаемого чехла для телефона и кемпингового оборудования, — рассказывают эксперты.

Да, снег лежит даже летом — потрясающий контраст с зеленью Источник: Вадим Резник

Не менее интересное направление — однодневный SUP-тур по озеру Уткуль недалеко от Бийска.

— Озеро с очень живописными заливами и мысами, берега украшены пышными зарослями желтых кувшинок. Там очень любят устраивать фотосессии, — описывают его турагенты.

Как рассказал гид, туры проходят в любую погоду, если группа набралась, никакой дождь не помешает. Стоимость участия составляет 5000 рублей, если вы используете сапборд организаторов, и 4000 рублей, если есть свой. Но организаторы предупреждают: этот тур — для подготовленных туристов, с маршрутом гораздо комфортнее справляться, если вы в хорошей форме и у вас всё в порядке с координацией. И есть ограничение по возрасту — строго 18+.

Ночевки в палатке — это особая романтика Источник: Вадим Резник

Более дорогое приключение — шестидневный поход к каскаду высокогорных Мультинских озер, расположенных у подножия Катунского хребта.

Жить туристам предстоит в палаточном лагере на берегу Мультинского озера среди кедрового леса.

— Для полного погружения в атмосферу озер вас ждет переправа на катерах через Нижнее и Среднее Мультинские озера. А в свободное время, после небольшого инструктажа, можно самостоятельно исследовать просторы Нижнего озера на сапборде, — говорят гиды.

Маршрут также включает посещение Катунского биосферного заповедника, знакомство с Уймонской долиной и трекинговые прогулки по окрестностям. Цена вопроса — 45 тысяч рублей.

Конные туры

Для любителей кататься верхом Алтай предлагает различные конные туры. Например, четырехдневное путешествие к озеру Арукем в Каракольской долине.

— Маршрут не требует особой подготовки и идеально подходит для семейного отдыха или для тех, кто впервые садится в седло. Опытные проводники научат основам верховой езды и будут сопровождать на протяжении всего пути, — обещают организаторы.

Озеро Арукем расположено у подножия священной горы Уч-Энмек. Здесь можно найти следы древних цивилизаций, которые расскажут о прошлом этих земель. Стоимость такого тура начинается от 58 тысяч рублей.

Главное на Алтае — нереальной красоты виды Источник: Вадим Резник

Другой вариант — недельная поездка к Каракольским озерам. Этот простой маршрут идеально подходит для отдыха с детьми от 7 лет. Путь будет очень интересным и живописным: альпийские луга, величественные кедры, загадочные места, населенные горными духами, пещеры, бирюзовые озера и живописные водопады. Стоимость этого приключения составит 104 тысячи рублей.

Для тех, кто в поиске духовного опыта — конный маршрут к подножию горы Белуха, высочайшей вершины Алтая. По преданиям, это место обладает особой энергетикой и считается порталом в мистическую Шамбалу. Путешествие к месту силы обойдется в 125 тысяч рублей.

Рассвет в горах — это изумительное зрелище Источник: Вадим Резник

Еще одно направление — конно-водный тур к озерам Северо-Чуйского хребта. Конная часть маршрута пролегает по одному из самых живописных уголков Алтая к знаменитым Шавлинским озерам. Они находятся на высоте около 2700 метров и входят в пятерку самых красивых в России по версии Discovery Channel. 11-дневный поход с ночевкой в палатках на территории кемпинга обойдется в 165 тысяч рублей.

Рафтинг

Сплав по рекам Горного Алтая — это полностью водный тур с возможностью преодолеть захватывающие пороги. Здесь найдутся маршруты на любой вкус и уровень подготовки: от спокойных участков Катуни (1–4-й категории сложности) до экстремальных спусков (5–6-й категории сложности). Стоимость таких приключений варьируется от 58 до 150 тысяч рублей.

— Один из самых популярных вариантов — четырехдневный тур по средней Катуни. Туристов ждут мощные пороги, коварные «бочки» и пульсирующие валы высотой до четырех метров. Катунь известна тем, что там много водоворотов, крутых поворотов и скрытых под водой камней, — говорят турагенты.

Провести отпуск в окружении первозданной красоты — это ли не мечта Источник: Вадим Резник

Маршрут пролегает через легендарный Чуйский тракт и продуман так, чтобы туристы смогли полюбоваться видами перевалов Семинский и Чике-Таман. Еще один пункт — стоянка с наскальными рисунками, эдакая возможность прикоснуться к древности.

Для семей с маленькими детьми такой тур не подойдет, в сплаве можно участвовать только ребятам старше 14 лет. Проживание предусмотрено в палатках. А для тех, кто предпочитает менее экстремальные развлечения, есть возможность пройти маршрут на катамаране.

Путешествия на джипах

Если хотите увидеть максимум за короткий срок, джип-туры станут отличным выбором. Один из самых продолжительных и насыщенных маршрутов — 12-дневный тур по Южному Алтаю.

— Он охватывает все природные зоны региона: от сухих степей Курайской котловины до величественных ледников Северо-Чуйского хребта. Особое место в этом путешествии занимает плато Укок — уникальное высокогорное плато на стыке границ России, Китая, Монголии и Казахстана. Это место признано объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, оно обладает особой энергетикой и считается священным у местных жителей. В походе участники смогут увидеть водопад Учар, знаменитые «Каменные грибы» и совершить прогулку по Телецкому озеру, которое называют «Золотым», — расписывают гиды достоинства маршрута.

Для любителей хайкинга тут раздолье Источник: Вадим Резник

Важно учесть, что тур проходит по приграничной территории, поэтому для поездки потребуется оформление специального пропуска. Для граждан РФ это займет около 20 дней, для иностранцев — до 35 дней.

Стоит такое путешествие недешево: 610 тысяч рублей за машину на четверых человек. В программу входит переезд по Чуйскому тракту с его многочисленными археологическими и природными достопримечательностями, ночлег в деревянных домиках на туркомплексах. Часть пути до лагеря Актру участники преодолеют пешком, наслаждаясь видами.

Закаты — невозможной красоты Источник: Вадим Резник

Экстремальные приключения на квадроциклах

Для тех, кто ищет острых ощущений и полного погружения в природу, подойдут квадроэкспедиции на плато Укок. Это идеальный способ добраться до самых труднодоступных уголков Алтая.

— Путешественники будут жить в палатках под звездным небом, а днем исследовать горные просторы. В программе — посещение озера Кальджин-Коль-Бас, самого большого на плато, где отражаются белоснежные вершины гор, и возможность прикоснуться к древним тайнам этого загадочного места, — рассказывают организаторы.