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Страна и мир Обзор Почему на похоронах нельзя плакать: приметы и традиции, о которых вы не знали

Почему на похоронах нельзя плакать: приметы и традиции, о которых вы не знали

Некоторые правила — лишь нормы этикета, но другие могут привести к серьезным последствиям

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Одно из главных правил&nbsp;— быть на похоронах в черной одежде, но не все знают, почему это важно | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUОдно из главных правил&nbsp;— быть на похоронах в черной одежде, но не все знают, почему это важно | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Одно из главных правил — быть на похоронах в черной одежде, но не все знают, почему это важно

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

На похоронах легко растеряться, а вокруг столько негласных правил и традиций. Многие стараются ничего не упустить: боятся невольно обидеть родных, проявить неуважение к ушедшему или случайно нарушить какой‑нибудь обычай. При этом о некоторых приметах мы и вовсе не знаем — а ведь, по поверьям, их незнание может обернуться неприятностями.

Похоронные традиции

Первое, о чем стоит озаботиться, когда идете на похороны, — внешний вид. Из Византии в Россию пришла традиция в день траура быть в черной одежде. Цвет считается символом скорби, а также отграничивает от покойного. Тот по христианской традиции должен быть облачен в белый саван. Считается, что это единственная одежда, которая сохранится до страшного суда.

В современном мире к похоронному дресс-коду относятся не так строго, но всё же остается правило надевать темную и простую одежду. Лучше избегать принтов, открытой зоны декольте, платьев и юбок короткой длины, утягивающих брюк, шорт, украшений, яркого макияжа — всё, что может привлекать ненужное внимание.

Чтобы почтить память, на похороны можно принести букет с четным количеством цветов. Розы символизируют, что человек был очень близким, хризантемы означают светлую память, прощание. Гвоздики — универсальный вариант, чтобы проявить уважение к усопшему, не важно, насколько отношения были близкими.

По традиции букет или венок должен быть из живых цветов. Считается, что искусственные скопят в себе всю тяжелую энергию, и душа усопшего может не обрести покой.

На похоронах не приветствуется, когда сильно плачут. По одной версии, считается, что если человек кричит, рыдает и находится на грани истерики, он может уйти вслед за покойным. По другой — если на похоронах будет пролито много слез, то усопший будет лежать в сырой земле, и его душе будет плохо.

На похоронах нельзя обниматься. Через близкий контакт вы можете забрать чужое горе и проблемы.

Вместе с покойным в могилу или гроб можно положить важные для него вещи: крестик, икону, талисман и др. Но живым ничего нельзя ничего забирать и снимать с покойного, даже если это ваша вещь, которая упала случайно. Вместе с ней вы принесете в дом смерть. То же касается земли с кладбища. Поэтому после похорон важно сразу вымыться, протереть обувь и постирать одежду.

Нельзя отказываться от милостыни, которую на похоронах раздают родственники или близкие покойного. Это может быть носовой платок, полотенце или другие вещи. По христианским традициям такими подношениями помогают душе усопшего, чтобы люди хранили о нем светлую память. В ответ не следует ничего дарить или давать деньги, особенно при других людях.

На похоронах нужно забыть обо всех ссорах и обидах. Как по отношению к покойному, так и к тем, кто пришел на прощание.

Нельзя целовать покойного человека в губы — это привлечет в жизнь смерть. Также усопшему нужно закрыть глаза, если они непроизвольно открылись, и не смотреть в них.

Традиции на поминках и первых 40 дней после похорон

На поминальном столе обязательно должна стоять кутья — мед с пшеном и кусочками фруктов, а также блины. Оба эти блюда нужно обязательно съесть, чтобы почтить память покойного. Остальная еда и напитки может быть любой, но все, кто сидят за столом, должны уйти в конце сытыми, тогда и усопший будет сыт.

На поминках нельзя чокаться, так как это праздничная традиция. Кроме этого, звон бокалов может привлечь смерть.

До похорон в доме, где был покойный, нельзя прибираться, зато после нужно обязательно помыть полы, чтобы не осталось отрицательной энергии.

Сорок дней после похорон считается, что душа покойного еще находится на земле. В это время нельзя раздавать или продавать вещи покойного, впускать жильцов в дом или квартиру, где он жил. Близким людям не стоит посещать свадьбы, иначе траур может перекинуться и на молодоженов.

В доме должны быть закрыты зеркала, так как в них можно увидеть душу покойного человека.

Приметы на похороны

Если вынести гроб не вперед ногами, то в скором времени душа покойного вернется и заберет с собой еще одного человека.

Если во время процессии гроб упал, это знак, что в семье будет еще одна смерть.

Если в день похорон солнечная погода, значит, у покойного была чистая душа.

В могилу нужно кинуть три горсти земли или монету, чтобы попрощаться с покойным.

Если у покойного скрещены руки на груди, то, значит, он не заберет никого с собой.

Во время похоронной процессии нельзя обгонять катафалк, так можно ускорить собственную смерть. Также нельзя переходить дорогу похоронной процессии, иначе можно навлечь на себя горе. По христианским традициям родственникам покойного не стоит нести гроб с ним, чтобы не уйти вслед за усопшим.

Уходя с кладбища, нельзя оглядываться, чтобы смерть не пошла вслед за вами.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Похороны Народные традиции Народные приметы и поверья
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