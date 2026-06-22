«Я не чувствую своего возраста»: 100-летний ветеран войны бегает по пять километров — в чем секрет

Каждое утро у Александра Васильевича начинается с зарядки Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Утро этого человека начинается с зарядки. Гантели и стойка на лопатках — обязательно! Пройти пять километров — для него совершенно не проблема. А еще он поет в хоре, встречается со школьниками, ведет чрезвычайно активный образ жизни и танцует с молодыми барышнями, несмотря на то, что недавно ему исполнилось 100 лет. Его зовут Александр Медков. Его историю рассказывают наши коллеги из V1.RU.

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Полковник в отставке Александр Медков родился в Ростовской области, в станице Обливской, 7 июня 1926 года. В семье, кроме Саши, было еще трое детей — две сестры и брат.

Ветеран — регулярный участник парадов Победы Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— Родители занимались воспитанием. Мама заведовала детским садом, отец работал на производстве. Трудились на благо Отечества, — вспоминает Александр Васильевич. — Братишка погиб, одна сестричка умерла. Вторая — Валентина Васильевна, старенькая тоже…

Война заставила юного Сашу рано повзрослеть Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Война пришла в Обливскую, когда Александр Васильевич был в 7-м классе. Полгода станица была в оккупации, а после того, как немцев выбили, Саша сначала устроился на железную дорогу, помогал расчищать и восстанавливать пути. В 17 лет ушел на фронт.

Сможете повторить за ветераном? Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

На войне у него был боевой товарищ и наставник, дядя Миша.

— Фамилия его — Мухин. Он мне был как отец, — улыбается ветеран. — Давал наставления, подсказывал. Заботился о младшем товарище.

Ведь война — это страх, это нервное напряжение. Потому что надо выполнить задание и сохранить жизнь. Это важнейшая задача. Александр Медков 100-летний ветеран

При освобождении украинского города Кривой Рог Александр Васильевич получил тяжелое ранение. Восстанавливался в госпитале в Майкопе, столице Адыгеи. Там же произошла встреча с врачом, которая, можно сказать, предопределила всю дальнейшую жизнь:

— Врач в госпитале, где я лежал после ранения, сказал: «Сынок, тебе надо заниматься спортом. Не будешь заниматься — плохо будет», — вспоминает Александр Медков.

И года не беда, коль душа молода Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Победу Александр Васильевич встретил также в Майкопе:

— Раньше ведь новости как узнавали? Из репродуктора на площади. Люди собрались, диктор сказал, что война закончилась. А я в это время лежал в госпитале. Когда объявили, что закончилась война, все выскакивали в кальсонах со слезами, с радостью. Медицинские сестры не разрешали, но все обнимались и плакали, — вспоминает ветеран.

После госпиталя Александра Медкова отправили в школу снайперов. Затем было офицерское училище в Баку, присвоение воинского звания «лейтенант», командировки в Иран, Китай, Корею, командование ротой. Александр Медков, к слову, был отличником боевой и политической подготовки. Этого же требовал и от своих солдат:

Из армии полковник Медков ушел во время хрущевских сокращений Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— Рота у меня была четкая. И в плане стрельбы, и строевой, физической подготовки, — рассказывает Александр Медков. — Я закалял солдат. Вроде и с шуткой, но в то же время требовал четко.

Мои ученики были всегда на первом месте — и стреляли отлично, и выдерживали все марши и походы. Александр Медков 100-летний ветеран

Но затем грянуло масштабное сокращение Вооруженных сил. Из армии были уволены 1,2 миллиона человек. В их числе оказался и полковник Медков. Начался новый этап жизни ветерана, мирный. В сфере энергетики.

Пройти пять километров? Легко! Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— После выхода в отставку я устроился слесарем на Мироновскую ГЭС в украинском Донецке, — вспоминает Александр Васильевич. — Прошел путь до начальника цеха. Руководство ценило и направляло на сложные места. Поработать пришлось на Мироновской, Запорожской, Северо-Донецкой станциях. Везде, где были проблемы, звали меня.

Занимался Александр Медков, по его же собственным словам, наведением порядка.

Спорт — это жизнь! Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— В министерстве это чувствовали, и если понимали, что на какой-то станции слабовато с безаварийной работой, направляли меня, — рассказывает ветеран. — Однажды я попытался перевестись в Запорожье на АЭС. Приехал, посмотрел. Новая, громадная станция. Перевод уже почти был согласован, но вдруг раздался звонок из министерства: «Александр Васильевич, нужно срочно ехать на Северо-Донецкую ТЭЦ». Я спрашиваю: «А как же Запорожье? Вы обещали». Мне отвечают, что Запорожье от меня никуда не денется, а на Северо-Донецкой я нужен позарез. Приехал, а там руководящие товарищи немного спорят друг с другом, а производство стабильно не работает. Навел порядок, всё заработало. Потом перевели на другую станцию. Но в итоге я всё же оказался в Запорожье. Министерство свое обещание выполнило.

Сейчас Александр Медков на заслуженном отдыхе. Помогает внукам мудрым советом:

Мундир полковника — всегда с иголочки! Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

— Старший в Москве, второй в Крыму. Высшее образование получили, работают. Они перенимают то, на что я прошу обратить внимание. Так что всё идет по цепочке, — рассказывает ветеран.

Они знают его историю — листали старые фотографии, читали записи.

— Я тесный контакт нахожу, с улыбкой. Это объединяет, — делится он.

В спорте Александр Васильевич ничуть не уступает молодым Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Несмотря на свой возраст, каждое утро Александр Васильевич начинает с упражнений с гирями и стойки на лопатках. Кроме этого, два раза в неделю ходит вдоль Волги. Дистанция — 5–10 километров. Занимается спортивной ходьбой, участвует в марафонах:

Я не чувствую, что мне 100 лет. Молодость! Сердце работает, всё работает — благодаря спорту. Александр Медков 100-летний ветеран

— Спорт — это здоровье. Без физических упражнений жизни не будет, — улыбается ветеран. — Недавно была пробежка на пять километров. Было около 120 человек.

А еще Александр Васильевич поет в хоре и играет на ложках Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Кстати, дал ветеран совет и для женщин. Им нужно просто улыбаться в зеркало и говорить: «Какая я красивая! Какая я хорошая». Эта энергия, по словам Александра Васильевича, заряжает организм.

В целом же Александр Медков уверяет — секрет долголетия прост. Это физические упражнения и любовь к себе.

— Без заботы о себе вы можете потерять здоровье. Постоянно напоминаю, надо заниматься и надо себя любить, — рассказывает ветеран. — Я очень ограничен в питании. Мясо красное не ем, только птичье. Режим питания подсказывает, что и как должно быть, — отмечает он. — А еще нужно внушить себе, что каждый должен любить себя, семью и нашу великую Россию. В этом и заключается сила нашего государства.

Что с музыкальными инструментами… Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Александра Медкова можно часто увидеть в школах. Там он рассказывает о себе, демонстрирует прекрасную физическую форму и делится жизненным опытом с молодежью:

— Я со школами очень дружу. Всех направляю на укрепление собственного здоровья, любовь к Родине и чтобы каждый прочувствовал, что для жизни личной надо себя любить и трудиться. У нас единая Россия, самая богатая, самая сильная и самая красивая, — рассказывает Александр Медков.

А еще Александр Васильевич ведет активную социальную жизнь. Ему нравится узнавать новое, работать в коллективе, что-то придумывать и организовывать. Например, он выступает в хоре «Казачка» ДК имени Гагарина. С хором они ездят по России и дают концерты. Александр Васильевич сначала просто подпевал, а потом начал аккомпанировать на ложках:

…что с гантелями ветеран обращается одинаково умело Источник: Алексей Волхонский / V1.RU