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Страна и мир Черное и Азовское моря превратились в желе из медуз: многие из них мертвые — кадры

Черное и Азовское моря превратились в желе из медуз: многие из них мертвые — кадры

Туристы жалуются на ожоги

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Медузы обычно неопасны, но причиняют боль | Источник: sudak-krim.ruМедузы обычно неопасны, но причиняют боль | Источник: sudak-krim.ru

Медузы обычно неопасны, но причиняют боль

Источник:

sudak-krim.ru

На пляжах Черного и Азовского морей туристы наблюдают массовое скопление медуз, а некоторые из них мертвые. Вдоль береговой линии морские существа образуют плотные скопления, похожие на желеобразную массу.

Эксперты Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) отмечают, что всплеск численности медуз в Азовском море связан с ростом солености воды. Например, в середине 2000-годов показатель составлял около 9%, а к 2024 году он уже вырос примерно до 15%. Такие условия — теплая и более соленая вода — считаются благоприятными для их активного размножения.

Однако в Черном море немного другая ситуация. Там прибрежные скопления морских обитателей связывают с обилием кормовой базы и изменениями течений, которые выбрасывают медуз к береговой линии.

Источник:

Baza / Telegram

Туристы рассказали, что столкнулись с «желе из медуз» в поселке Лазаревском и Сочи. По словам местных жителей, в этом году морские обитатели появились раньше обычного — примерно на два месяца. Обычно такое явление приходится на середину июля или начало августа. Из неприятного — морские обитатели могут ужалить и оставить ожоги.

Местные жители делятся кадрами

Источник:

Baza / Telegram

Так выглядит берег

Источник:

Baza / Telegram

Кроме того, некоторые медузы у берегов Черного и Азовского морей уже мертвые. Оказывается, в этом нет ничего необычного.

«Во всем этом нет ничего необычного. Медузы живут недолго. Срок их активной планктонной жизни обычно не превышает года. После периода размножения — у холодноводной аурелии в феврале–марте — взрослая часть популяции вследствие необратимых морфологических изменений постепенно угасает физиологически», — рассказал ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, кандидат биологических наук Борис Аннинский.

Он добавил, что такие морские обитатели теряют способность регулировать собственную плавучесть и нередко выталкиваются на поверхность моря.

«В таком состоянии они могут находится еще несколько месяцев, прежде чем окончательно погибнут. Ветер и волны разносят их по всему морю, иногда образуя прибрежные скопления. В районах южного побережья Крыма такие скопления часто формируются под влиянием южных ветров», — отметил эксперт в разговоре с РИА Новости.

Вместе с этим в скоплениях медуз порой встречаются и молодые особи, которые не могут восстановиться, получив повреждения или попав в непригодные по температуре либо солености условия.

А пик опасных медуз-корнеротов приходится на август–сентябрь.

Медузы-корнероты — это отряд пестро окрашенных медуз, имеющих выпуклый зонтик и массивные ротовые лопасти с многочисленными отростками. Обитают в теплых морях, в том числе в Средиземном, Черном и Азовском. Они не считаются смертельными. Исключением могут стать случаи возникновения аллергической реакции в ответ на ожог медузы.

Период их отмирания растягивается на осенне-зимние месяцы, но из-за своей крупной массы корнероты большей частью оседают на дно, заключил эксперт.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Море Туризм Медуза Природа
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