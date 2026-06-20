«Долго, дорого и очень интересно»: путешественник объехал все страны мира — на это ушло 30 лет

Флажок «Я здесь был» Евгений поставил в 193 точках на карте Источник: Евгений Лавров

Когда-то Евгений Лавров из Барнаула поставил перед собой амбициозную цель: посетить все страны из списка ООН. Это более 190 государств, причем в некоторые из них попасть совсем непросто. Но путешественник решил, что нет таких трудностей, которые нельзя преодолеть, и спустя 30 лет исполнил свою мечту. Сейчас ему 50 лет, и в его туристической копилке без малого 200 стран.

В разговоре с NGS22.RU Евгений рассказал о местах, в которых он побывал, о том, где приезжих встречают с распростертыми объятиями, а где «окно возможностей» открывается внезапно, — из-за войны или смены власти.

Финальная точка

Свой путь длиной в три десятка лет Евгений завершил этой весной — он пересек всю Африку с юга на север. А началось всё еще в нулевые — тогда сибиряк начал путешествовать, и процесс его настолько захватил, что остановиться он просто не смог.

— Я мечтал побывать в Югославии, которой уже не существует. Страну с таким названием посетить не удалось, а вот ее части — да. Точнее Боснию, Македонию, Сербию и Хорватию, — перечисляет путешественник.

После были типичные туристические места: Европа, Турция и Египет. Однако со временем мечты и планы становились всё смелее. Вскоре Евгений добрался до Исландии, Новой Зеландии и Австралии. А потом его потянуло на экзотику: в Африку и Океанию, в Латинскую Америку и Антарктиду.

Регулярно — по несколько раз в год — путешествовать, по словам Евгения, ему позволяет его работа. Много лет он руководит консалтинговой компанией. В Барнауле он проводит по шесть-семь месяцев, чтобы решить рабочие и семейные вопросы.

Одно из самых огромных сожалений путешественника — в Антарктиде туристов не высаживают Источник: Евгений Лавров

— Близким просто объясняю, что поездки для меня — очень важная часть жизни, когда приезжаешь в другую страну и себя тоже чувствуешь иначе. Это определенная мания. Да мы и с семьей успеваем провести время вместе, — говорит он.

Ангола: место, где съели всех диких животных

В 2026 году к и без того впечатляющему списку точек на карте, где он побывал, Евгений добавил еще несколько стран: он посетил Анголу, Сан-Томе и Принсипи, Габон, Республику Конго и Экваториальную Гвинею. У каждой — полно своих уникальных особенностей.

Путешествие по миру Евгений завершил в Африке Источник: Евгений Лавров

Ангола — большое государство на юге Африки. Долгие годы там шла гражданская война, поэтому почти вся территория страны представляла собой минное поле.

— Сейчас мины почти везде убрали, и страна потихоньку открывается для туризма, — рассказывает Евгений.

По его словам, в этой стране действительно есть на что посмотреть. На южном побережье можно полюбоваться на причудливые скальные образования с арками и башнями, в провинции Маланже — на водопад Каландула, один из крупнейших и самых живописных в Африке.

Однако больше всего путешественнику запомнились местные племена.

— В отличие от многих африканских стран, где аборигены уже давно «театрализовались» и наряжаются специально для туристов, там еще всё по-настоящему. Женщины могут ходить топлес, но с огромными украшениями вокруг ушей, сделанными из тканей, — как два больших колеса. Другие племена надевают на шею кучу колец, мажут волосы охрой или глиной, — поделился путешественник.

Сфотографироваться с ними, по словам туриста, стоит около доллара. За эти деньги можно щелкать сколько угодно.

— Столица Луанда — город контрастов. В десятые годы, когда в стране шел экономический рост, там построили множество современных зданий из стекла и бетона. Поэтому столица выглядит как европейский или американский город, что для Африки нестандартно. Однако тут же рядом бедность, попрошайки, разруха, — отметил бизнесмен.

Есть в этой стране и другая особенность: там практически нет диких животных. За годы войны, как объяснили Евгению местные, из-за голода съели всех львов, слонов и зебр.

Два острова на экваторе и бюрократия

Следующей в финальном маршруте Евгения была страна Сан-Томе и Принсипи — она находится на архипелаге в Гвинейском заливе у берегов Африки. Государство крошечное, оно занимает всего два острова вулканического происхождения — их названия стали названием всей страны.

Это не самое популярное место, однако и там есть свои достопримечательности: пик Кан-Гранде — монолитная скала, уходящая вверх, и остров Ролаш, через который проходит линия экватора.

— Стоишь там возле столбика, переходишь с северного полушария в южное, сколько хочешь. Кто первый раз экватор пересекает — положено там же искупаться в море, — рассказал Евгений.

Именно на островке Ролаш находится линия экватора Источник: Евгений Лавров

Пляжи на острове Принсипи, по словам нашего собеседника, очень живописны, но пока еще не получили широкой известности. Сейчас власти пытаются проложить дороги и обустроить инфраструктуру для туристов.

Сан-Томе и Принсипи стала для туриста № 190 из 193 стран ООН Источник: Евгений Лавров

Другая страна, Габон, Евгению запомнилась не своей природой, а строгостью бюрократических процедур. По его словам, даже с готовой визой на границе тебе могут устроить допрос на тему того, кто тебя встречает и кто за тебя отвечает.

Дорога была полна неожиданностей Источник: Евгений Лавров

— Встречающий должен быть обязательно — в аэропорту за тебя должны поручиться. Это может быть кто-то из отеля или простой таксист. Он должен подойти к сотрудникам и сказать: «Я отвечаю за этого человека, он будет под моим контролем». Но это чистая формальность. Ты можешь выйти с ним из аэропорта и больше никогда его не увидеть, — отметил путешественник.

В первый раз, когда Евгений прилетал в Габон, у него утром забрали паспорт, а вернули только вечером. В течение дня его не раз останавливали полицейские — приходилось показывать копии документа, объяснять ситуацию.

— Страна экономически неплохая, но смотреть там особо нечего. Национальные парки есть, но животных очень мало. Возможно, их тоже съели в гражданскую войну, — шутит герой.

Свидание с гориллами

Гораздо интереснее оказалось в Республике Конго. Там путешественник смог увидеть горилл — не горных весом до 220 кг, которые водятся в Уганде и Руанде, а равнинных. Они значительно меньше своих собратьев и весят «всего» до 150 кг.

— Это не зоопарк, а скорее приют для осиротевших. Гориллы живут в природе, но под присмотром человека. Мы плыли на лодке по реке, а они выходили из джунглей к воде — нас встречали, сами они не умеют плавать. Мы их кормили, — рассказал путешественник.

Массивные животные произвели впечатление на Евгения. Несмотря на свой размер, обезьяны оказались совершенно неагрессивными.

Равнинные гориллы из заказника Lesio-Louna Источник: Евгений Лавров

— Гориллы — максимально мирные животные, это не шимпанзе, которые могут кидать в людей камнями. Страха не было, хотя они громадные, такие великаны, похожи с одной стороны на Кинг-Конга, с другой — с людьми есть что-то общее, — удивляется сибиряк.

В путешествии по воде Евгений видел еще много живности: бегемотов, крокодилов, речных змей — буквально на расстоянии вытянутой руки.

А вот в городе на побережье океана турист попал в непредвиденную ситуацию.

— Виды там были очень неплохие. На побережье есть каньоны, напоминающие смесь барнаульского Колорадо и Алтайского Марса. Правда, местные жители устроили засаду: пришлось платить деньги за то, чтобы просто посмотреть на эти красоты. Но такие вещи в Африке бывают, — говорит он.

Ущелье Диоссо, за посещение которого потребовали плату агрессивные местные жители Источник: Евгений Лавров

Экваториальная Гвинея, которая строит новую столицу

Финальной точкой путешествия Евгения стала Экваториальная Гвинея, которая, несмотря на название, находится значительно севернее самого экватора.

— Гвиней на самом деле много, есть Гвинея-Бисау, просто Гвинея, еще Папуа — Новая Гвинея и наконец Экваториальная Гвинея. Это все разные страны, которые достаточно разбросаны по миру. Я побывал во всех, — объяснил он.

Экваториальная Гвинея состоит из двух частей: островной, где находится старая столица Малабо, и континентальной, где сейчас строят новую — Сьюдад-де-ла-Пас.

— Сейчас это одна из самых богатых стран Африки с высоким ВВП на душу населения, однако мало кто об этом знает. Там есть нефть, минералы, это позволяет правительству обширно застраивать страну, — говорит бизнесмен.

Новая столица — Сьюдад-де-Ла-Пас Источник: Евгений Лавров

По его словам, в континентальной части прямо рядом с дикими джунглями появляются автострады, вырастают небоскребы, футуристические отели с номерами по тысяче долларов за ночь и малоэтажные жилые кварталы, похожие на те, что строят в Скандинавии.

— С одной стороны, наблюдать за этим безумно интересно. Тебя будто телепортировали в Европу. Настолько сразу не понять, где ты находишься. С другой — не покидает ощущение «потемкинской деревни», как и в других недавно возведенных столицах. Дома построены, а на улицах нет людей. Есть автострада, но по ней никто не ездит. Боюсь, что это декорация, которая так и останется пустой, — размышляет россиянин.

Большие стройки соседствуют с дикой природой Источник: Евгений Лавров

Однако Евгений признает, что задумка сама по себе амбициозная, и предполагает, что, возможно, местные власти хотят повторить успех ОАЭ, где посреди пустыни построили Дубай, и он привлек людей со всего мира.

— Но пока непонятно, получится ли так же и в Экваториальной Гвинее, — добавил он.

«Окна возможностей»

Получать визы и разрешения на въезд в некоторые страны — это отдельное приключение.

— Есть государства, которые вообще не ждут туристов, например Судан или Сирия в некоторые периоды. Туда можно попасть только через «фиксеров» — людей, которые договариваются с министерствами и дают взятки, — рассказал Евгений.

При этом иногда — внезапно и по непонятным причинам — даже очень закрытые страны приоткрывают свои двери. Путешественник называет это «окнами возможностей».

Закрытый Туркменистан, по словам героя, потихоньку открывается для туристов Источник: Евгений Лавров

— В десятые годы попасть в Саудовскую Аравию было практически невозможно. Но потом, видимо, посмотрев на Эмираты, местные власти поняли, что туристы — это хорошо, и сделали проще получение визы, а теперь с российским паспортом улететь туда можно и без нее, — приводит пример турист.

Другой пример — Республика Конго: когда восток страны захватила повстанческая группировка, пограничники «расслабились». Евгений на границе просто показал паспорт — его пустили бесплатно.

— Потом они спохватились и начали брать по 100–200 долларов. Похожая ситуация была и в Сирии. Я поехал туда уже после смены власти. Они на границе почесали голову, сказали: «Россия? Ну ладно, проходи». Тоже никакая виза не потребовалась, — рассказал он.

Даже Туркменистан, который долгое время был абсолютно закрытым, сейчас потихоньку открывается.

— Если раньше отказы получали все, то сейчас большинство туристов визы получают. Правда, только с сопровождением. Но прогресс налицо: еще несколько лет назад в стране было только восемь турфирм, а сейчас уже около тысячи, — добавил Евгений.

Где опасно, а где просто страшно

На вопрос, не страшно ли ездить в страны, где достаточно нестабильная обстановка, Евгений отвечает честно:

— Страх присутствует, как и инстинкт самосохранения. Но в такие страны ты едешь с максимальной осторожностью, стараешься быть незаметным, сторонишься военных.

В Афганистан путешественник приехал на своей машине Источник: Евгений Лавров

Так, в Афганистан путешественник попал уже после прихода Талибана.

— В Афганистане удалось попутешествовать на своей машине. Правда, чтобы получить разрешение, пришлось немножко помучаться. Его мне дали только на границе, хотя визу я получил еще в Москве. Вдоль дорог там стоят вооруженные люди в гражданском, они останавливают машины, проверяют документы. Просто приходится доверять, что человек с автоматом, который тебя останавливает, не причинит тебе вреда. Но там и руководство страны следит за этим, туристов велели не трогать, чтобы не портить имидж страны, — объясняет Евгений.

Путешественникам там даже предоставляют определенную охрану, ведь у Талибана немало врагов, которые, нападая на туристов, могут портить репутацию стране.

Афганистан — страна интересная, но не самая приветливая Источник: Евгений Лавров

— Они там очень беспокоятся за туристов, поэтому происходили даже некоторые комичные ситуации. Так, мы ехали в отель, и нас решили проводить. Мы туда доехали, а там ворота закрыты. Талибы вызвали броневик с 15 бойцами. Стучали, кричали, пока растерянные администраторы не открыли ворота. Бойцы проверили все номера и только после этого уехали. Со стороны это, конечно, было пугающе, — признался путешественник.

При этом к русским, по словам Евгения, отношение в Афганистане неоднозначное. Старшее поколение, которое воевало с Советским Союзом, может мрачнеть, а вот для молодежи, сражавшейся уже с американцами, русские уже чуть ли не союзники.

«Остановиться сложно»

Экваториальная Гвинея стала последней, 193-й, страной в списке Евгения, который теперь может похвастаться тем, что посетил все государства, признанные ООН.

— Камень с плеч упал, потому что очень большой путь пройден. Было долго, дорого и очень интересно. Это в данном случае ключевая эмоция, — улыбается он.

Путешественник планирует вернуться в Индонезию, чтобы изучить ее более тщательно Источник: Евгений Лавров

И хотя все страны объезжены, Евгений признается: остановиться уже не получится.

— Остановиться сложно, как машине, — она едет по инерции. Теперь хочется не ставить галочки, а более внимательно изучать страны, которые уже понравились. Провести где-то месяц, чтобы вникнуть, — говорит он.

Первая в списке на возвращение — Индонезия, ведь, по мнению путешественника, туда стоит ехать не только ради Бали.