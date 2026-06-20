«Six seven — это Смоленск»: рассказываем, как старинный русский город стал популярным у зумеров и что там посмотреть

Смоленск внезапно превратился в один из главных трендов соцсетей и заново влюбил в себя молодежь. Древний город с вековой историей теперь ассоциируется не со скучными экскурсиями, а с залетевшим мемом, атмосферными тусовками и стильными локациями. Редакция MSK1.RU разбиралась, как Смоленску удалось поймать общий вайб с новым поколением, сколько стоит провести там выходные и какие места нужно обязательно посетить.
«Тренд 67 привлекает внимание»
«У нас в Смоленске живут родственники, и мы периодически к ним ездим. Раньше мой сын неохотно ехал, а в этот раз аж закричал, когда узнал:
По данным Российского союза туриндустрии, в 2026 году Смоленск стал точкой притяжения для туристов младше 24 лет: число бронирований отелей и квартир в городе среди зумеров выросло на четверть по сравнению с прошлым годом. Одной из причин такого интереса эксперты называют мем 67 (six seven), который совпадает с кодом региона.
«Молодежный тренд 67 как дополнительный медийный фактор, безусловно, привлекает внимание и повышает интерес к нашему городу, — считает и. о. генерального директора АНО
«Код Смоленска 67 вызвал интерес к поездкам выходного дня, чтобы на фоне достопримечательностей сфотографироваться, — рассказала MSK1.RU руководитель туристического агентства
«25-е место в рейтинге»
Туристическому буму в Смоленске поспособствовал и сериал «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным, действие которого разворачивается именно здесь. К тому же в 2026-м именно этот древний город выбрали еще и Молодежной столицей России, что дополнительно подогревает интерес зумеров к городу. Здесь постоянно устраивают крутые фестивали, форумы и тусовки.
«Мы были на хип-хоп фестивале
Смоленск уверенно рвется в лидеры внутреннего туризма и не думает сбавлять обороты. Город прочно закрепился в тридцатке самых востребованных направлений для путешествий по стране, при этом его популярность только растет.
«Количество бронирований в Смоленске в 2026-м осталось на уровне прошлого года. Город входит в топ-30 самых популярных направлений для путешествий по России и занимает 25-е место в рейтинге. По сравнению с прошлым годом Смоленск поднялся на 2 позиции — с 27-го места», — сообщили MSK1.RU эксперты сервиса онлайн-бронирования «Островок».
Сколько стоит поездка в Смоленск
В Смоленск проще всего добираться из Москвы — есть удобные и недорогие поезда. А уже в городе туристов ждет огромный выбор вариантов досуга на любой кошелек.
«Организованный однодневный тур с билетами на поезд из Москвы — от 9800 рублей под ключ, — рассказала Оксана Велигодская. — Но почему-то мне кажется, что молодежь просто покупает билеты на
Планируя поездку на выходные, стоит заранее заложить в бюджет и расходы на гостиницу, так как ценник на местном гостиничном рынке за последнее время немного подрос.
«Средняя стоимость забронированной ночи в Смоленске в 2026 году составляет 4600 рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее — 4200 рублей. Средняя продолжительность бронирования составляет 2 ночи, без изменений год к году», — добавили в сервисе «Островок».
Можно забронировать место в номере хостела за 800 рублей/ночь или студию на двоих в центре от 2473 рублей. Проживание в отеле в Смоленске стоит от 2550 рублей в сутки в двухместном номере.
Что посмотреть в Смоленске
Смоленская крепостная стена — это монументальное оборонительное сооружение, которое называют «каменным ожерельем земли русской». Стену построили на рубеже XVI и XVII веков, она протянулась почти на 6,5 километра и выдержала 3 масштабные осады. До наших дней сохранилось всего 18 башен, но даже в таком виде крепость поражает своей мощью.
Музей «Смоленский лен» расположен внутри Никольской башни. Смоленщину исторически называли краем «голубого золота», так как местный лен ценился по всей России и за ее пределами. В экспозиции собраны старинные инструменты для обработки сырья, ткацкие станки, коллекции национальной одежды с традиционной вышивкой.
Площадь Ленина — центр города и место сбора жителей Смоленска во время праздников и парадов. Ее архитектурный облик формировался в советские годы, поэтому центральное место здесь занимает монументальное здание Дома Советов и неизменный памятник Владимиру Ильичу. Площадь полностью пешеходная, просторная и ухоженная, с аккуратными клумбами и лавочками.
Нулевой километр — символический знак, который находится прямо в центре Смоленска, неподалеку от площади Ленина и здания главпочтамта. Он выполнен в виде памятной отметки, от которой официально отсчитываются расстояния до других городов России и мира.
Сад Блонье считается одним из старейших горсадов России, его заложили в самом центре Смоленска еще в 1830 году по приказу губернатора. Сегодня это уютный зеленый уголок, официально именуемый парком имени Глинки, где установлен первый в мире памятник этому композитору. Главными неофициальными символами Блонье остаются бронзовый олень и 2 льва — эти скульптуры были привезены из Германии после Великой Отечественной войны в качестве трофеев.
Лопатинский сад — центральный парк культуры и отдыха, разбитый на месте бывшей крепости в 1874 году. В его ландшафт вписаны фрагменты настоящих крепостных валов, бастионов и старинных казематов. Сегодня здесь можно не только изучать историю, но и отлично развлечься: покататься на катамаранах по пруду с лебедями, пройтись по мостикам и посмотреть на центр Смоленска с высоты птичьего полета, прокатившись на колесе обозрения.
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