«Six seven — это Смоленск»: рассказываем, как старинный русский город стал популярным у зумеров и что там посмотреть

Мем six seven сделал Смоленск популярным у тиктокеров и рилсмейкеров Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Смоленск внезапно превратился в один из главных трендов соцсетей и заново влюбил в себя молодежь. Древний город с вековой историей теперь ассоциируется не со скучными экскурсиями, а с залетевшим мемом, атмосферными тусовками и стильными локациями. Редакция MSK1.RU разбиралась, как Смоленску удалось поймать общий вайб с новым поколением, сколько стоит провести там выходные и какие места нужно обязательно посетить.

«Тренд 67 привлекает внимание»

«У нас в Смоленске живут родственники, и мы периодически к ним ездим. Раньше мой сын неохотно ехал, а в этот раз аж закричал, когда узнал: " Мама, Смоленск — это же six seven, поехали! " Он был такой довольный и постоянно снимал там всякие видосы в свой тикток», — поделилась с MSK1.RU москвичка Анастасия.

По данным Российского союза туриндустрии, в 2026 году Смоленск стал точкой притяжения для туристов младше 24 лет: число бронирований отелей и квартир в городе среди зумеров выросло на четверть по сравнению с прошлым годом. Одной из причин такого интереса эксперты называют мем 67 (six seven), который совпадает с кодом региона.

«Молодежный тренд 67 как дополнительный медийный фактор, безусловно, привлекает внимание и повышает интерес к нашему городу, — считает и. о. генерального директора АНО " Центр развития туризма Смоленской области " Светлана Миролюбова. — Важно учитывать, что вирусный интерес в интернет-пространстве не всегда трансформируется в реальное желание посетить город».

Говорят, что местные жители не любят, когда крепостную стену называют кремлем Источник: sava_mc / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Код Смоленска 67 вызвал интерес к поездкам выходного дня, чтобы на фоне достопримечательностей сфотографироваться, — рассказала MSK1.RU руководитель туристического агентства " Девятая планета " Оксана Велигодская. — Еще от детей пару лет назад слышала про 52. Тогда в Нижний Новгород молодежь так же ездила рилсы снимать».

«25-е место в рейтинге»

Туристическому буму в Смоленске поспособствовал и сериал «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным, действие которого разворачивается именно здесь. К тому же в 2026-м именно этот древний город выбрали еще и Молодежной столицей России, что дополнительно подогревает интерес зумеров к городу. Здесь постоянно устраивают крутые фестивали, форумы и тусовки.

«Мы были на хип-хоп фестивале " Rap Mix Грань " в качестве приглашенных артистов и в роли судейства, — рассказал MSK1.RU хип-хоп исполнитель Вадим Савко, известный как sAva MC. — В свободное время ребята из Смоленска провели нам небольшую экскурсию. Скорее всего, молодежь выбирает Смоленск из-за небольшого расстояния от крупных городов. К тому же там находится уникальная Смоленская крепостная стена, которая опоясывает исторический центр города, такого больше нигде нет».

Мероприятия для молодежи привлекают зумеров в Смоленск Источник: sava_mc / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) И архитектура, конечно Источник: sava_mc / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Смоленск уверенно рвется в лидеры внутреннего туризма и не думает сбавлять обороты. Город прочно закрепился в тридцатке самых востребованных направлений для путешествий по стране, при этом его популярность только растет.

«Количество бронирований в Смоленске в 2026-м осталось на уровне прошлого года. Город входит в топ-30 самых популярных направлений для путешествий по России и занимает 25-е место в рейтинге. По сравнению с прошлым годом Смоленск поднялся на 2 позиции — с 27-го места», — сообщили MSK1.RU эксперты сервиса онлайн-бронирования «Островок».

Сколько стоит поездка в Смоленск

В Смоленск проще всего добираться из Москвы — есть удобные и недорогие поезда. А уже в городе туристов ждет огромный выбор вариантов досуга на любой кошелек.

«Организованный однодневный тур с билетами на поезд из Москвы — от 9800 рублей под ключ, — рассказала Оксана Велигодская. — Но почему-то мне кажется, что молодежь просто покупает билеты на " Ласточку " от 1600–1800 рублей в одну сторону. Уже на месте можно взять экскурсию от 600 рублей или экскурсию-квест — 1790 рублей, которая как раз проходит по всем основным достопримечательностям города».

В Смоленск можно добраться на «Ласточке» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Планируя поездку на выходные, стоит заранее заложить в бюджет и расходы на гостиницу, так как ценник на местном гостиничном рынке за последнее время немного подрос.

«Средняя стоимость забронированной ночи в Смоленске в 2026 году составляет 4600 рублей. Это на 10% больше, чем годом ранее — 4200 рублей. Средняя продолжительность бронирования составляет 2 ночи, без изменений год к году», — добавили в сервисе «Островок».

Можно забронировать место в номере хостела за 800 рублей/ночь или студию на двоих в центре от 2473 рублей. Проживание в отеле в Смоленске стоит от 2550 рублей в сутки в двухместном номере.

Что посмотреть в Смоленске

Смоленская крепостная стена — это монументальное оборонительное сооружение, которое называют «каменным ожерельем земли русской». Стену построили на рубеже XVI и XVII веков, она протянулась почти на 6,5 километра и выдержала 3 масштабные осады. До наших дней сохранилось всего 18 башен, но даже в таком виде крепость поражает своей мощью.

Музей «Смоленский лен» расположен внутри Никольской башни. Смоленщину исторически называли краем «голубого золота», так как местный лен ценился по всей России и за ее пределами. В экспозиции собраны старинные инструменты для обработки сырья, ткацкие станки, коллекции национальной одежды с традиционной вышивкой.

Блогеры привозят невероятно красивые видео из поездок в Смоленск — вы только посмотрите Источник: sava_mc / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Площадь Ленина — центр города и место сбора жителей Смоленска во время праздников и парадов. Ее архитектурный облик формировался в советские годы, поэтому центральное место здесь занимает монументальное здание Дома Советов и неизменный памятник Владимиру Ильичу. Площадь полностью пешеходная, просторная и ухоженная, с аккуратными клумбами и лавочками.

Нулевой километр — символический знак, который находится прямо в центре Смоленска, неподалеку от площади Ленина и здания главпочтамта. Он выполнен в виде памятной отметки, от которой официально отсчитываются расстояния до других городов России и мира.

Сад Блонье считается одним из старейших горсадов России, его заложили в самом центре Смоленска еще в 1830 году по приказу губернатора. Сегодня это уютный зеленый уголок, официально именуемый парком имени Глинки, где установлен первый в мире памятник этому композитору. Главными неофициальными символами Блонье остаются бронзовый олень и 2 льва — эти скульптуры были привезены из Германии после Великой Отечественной войны в качестве трофеев.

Лопатинский сад — центральный парк культуры и отдыха, разбитый на месте бывшей крепости в 1874 году. В его ландшафт вписаны фрагменты настоящих крепостных валов, бастионов и старинных казематов. Сегодня здесь можно не только изучать историю, но и отлично развлечься: покататься на катамаранах по пруду с лебедями, пройтись по мостикам и посмотреть на центр Смоленска с высоты птичьего полета, прокатившись на колесе обозрения.