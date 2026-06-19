Уральская Хоббитания: смотрим самый фотогеничный район гор, похожий на Новую Зеландию

Ландшафты — хоть фильмы снимай
Журналист 74.RU Артем Краснов провел свой отпуск в Долгих горах Оренбургской области. Узнайте, как туда добраться, чем заняться, и смотрите фотографии нереальной красоты. Далее — от первого лица.
Недавний отпуск я разбил на несколько трехдневных поездок. В первую из них мне захотелось найти место не только красивое, но и безлюдное, не слишком удаленное от города и в целом доступное. Курсор на «Яндекс.Картах» упал на южную часть Уральских гор, где они встречаются со степью: это очень старая гряда, которая называется Долгие горы и имеет абсолютно нездешнюю фактуру. Туда я и поехал, а расстроил меня этот район только одним — дорогами. Ниже — фоторепортаж и небольшое видео из поездки.
«Волга» заманивает посетителей в дорожное кафе. Когда проезжаешь Магнитогорск, Сибай и Баймак, дышать становится легче. Путь в один конец составлял в районе 650–700 километров
Водохранилище в Зилаире на одноименной реке. Это в Башкирии, примерно на полпути до места
Развалины Твердышевского медеплавильного завода в Зилаире. Это предприятие старше, чем США
В Зилаире есть впечатляющий храм и памятник жертвам политических репрессий
Чем ближе я был к хребту, тем труднее было ехать, не останавливаясь у каждого куста. Позже я понял: можно было не забираться на 600+ километров в глушь, потому что вот такие пейзажи начинаются километров за 200 до места моей ночевки. Это село Кугарчи. Рядом есть классное Ямашлинское водохранилище
Последние 25 километров проехал по грунтовке. С дорогами в тех районах беда, особенно после Саракташа: ощущение, что их не ремонтировали со времен Пугачевского мятежа. Из признаков нормальности здесь только дорожные знаки, которые издевательски ограничивают скорость до 70 км/ч, хотя местами и 30 ехать страшно (на фото еще сносный участок)
Часовня на горе. Туда тоже залезем
Первый лагерь я разбил под селом Андреевка Саракташского района. Оно известно в том числе своим великолепным храмом начала XX века и монастырем
Итак, катарсис. Я нашел места настолько пустынные, что за целый день тут можно не встретить ни одного человека. К сожалению, встречались клещи. Но если хорошо экипироваться, то находиться в этой Хоббитании — дистиллированный кайф
Вечером забрался к часовне. Она рабочая: можно зайти внутрь
Андреевские Шишки — характерной формы горы, на одной из которых (левой) и стоит часовня. Этот снимок я сделал уже на обратном пути ранним утром
Кто-то заехал к самому подножию. Но дальше Шишки становятся довольно крутыми, так что приходится карабкаться, цепляясь за траву
Сама Андреевка стоит метрах в 500 от ближайшего холма
Рубрика «Самый живописный туалет года»
Идти по Андреевским Шишкам, как
по хребту Нурали, не получится: они стоят обособленно
Я всё думал, почему на этих горах нет деревьев? Да, они каменистые, но ведь сосны приживаются даже на скалах. За 300 миллионов лет могла вырасти хоть захудалая елка. Скорее, дело в засушливости района и ветрах. Зона граничит со степью, а пролегающий тут экомаршрут называется «Семь вершин Степного Урала»
Рядом с храмом находится мужской монастырь
Местами скалы выходят наружу. Горы поросли травой и мелким кустарником, но издалека выглядят бархатными
Андреевка — село небольшое. Местные говорят, что туристы им не особенно мешают, поскольку уезжают сразу внутрь горных массивов. При этом мое ощущение уединенности было отчасти обманчиво: рассказывают, что по выходным может приезжать до 400 человек
В Андреевке половина домов добротные, половина — заброшенные
Зашел на территорию монастыря. Монахов не видел
В этих местах я был 35 лет назад, когда мы плавали в месячные походы на байдарках. Река Большой Ик протекает мимо Андреевки, а далее я поехал в сторону Саракташа, откуда мы начинали поход по Сакмаре (думаю, фото сделано именно на ней). Третьей нашей рекой был Урал — он тоже поблизости
Заехал я в Саракташ — и обалдел. Мне он запомнился пыльным невзрачным поселком, а сейчас в его центре построили невероятный храмовый комплекс
Церковная гимназия тех же лет
Это не просто пара строений, а целый комплекс с классным озеленением, массой объектов плюс пассажирским самолетом и почему-то танком
Преодолев километров 50 дрянных дорог после Саракташа я заехал в Долгие горы
Здесь я был вообще один, чему даже удивился. Этот массив тянется на десятки километров, но мимо меня не проехало ни одной машины. Уже под вечер услышал голоса — оказалось, семья из Сыктывкара. Это были единственные люди, которых я видел за целый день
Можно было проехать и дальше, но я решил оставить машину и пройтись пешком. Это окрестности села Кондуровка. Долина между двух гряд холмов, которые сначала параллельны, а позже расходятся
Возраст Долгих гор — примерно 300 миллионов лет, и за это время, похоже, они не так уж сильно изменились. Вероятно, динозавры видели их примерно так же. Кстати, останки первого динозавра в наших краях нашли именно в Оренбургской области
Идешь по одной долине, за ней другая, потом третья. Для хайкинга идеально
Похоже, весна была слишком засушливая, поэтому зелень пожухла и на фотках много желтизны. Во влажную погоду эти горы совсем невероятны, так что лучше ехать после дождей
Кое-где можно идти по хребтам, но удобнее по долинам. Клещи встречаются, но обычно локализованы: если зайти в неудачное место, снимешь десяток, в остальном их как будто нет
Горы местами крутоваты, так что нужна хорошая обувь и разумная осторожность, но в любом случае на них легко взобраться без снаряги
Эта гряда тянется на 14 километров. К вечеру погода стала портиться, подул ветер и набежали тучи
Ночь выдалась сложной: палатка скукоживалась и хлопала, поэтому спать почти не получалось. Но мне очень хотелось заночевать непременно в горах, без людей. Во время грозы я бродил по дороге, слушая «КиШа» — «Дурак и молния», а потом всю ночь — песни ветра