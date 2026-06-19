Уральская Хоббитания: смотрим самый фотогеничный район гор, похожий на Новую Зеландию

Недавний отпуск я разбил на несколько трехдневных поездок. В первую из них мне захотелось найти место не только красивое, но и безлюдное, не слишком удаленное от города и в целом доступное. Курсор на «Яндекс.Картах» упал на южную часть Уральских гор, где они встречаются со степью: это очень старая гряда, которая называется Долгие горы и имеет абсолютно нездешнюю фактуру. Туда я и поехал, а расстроил меня этот район только одним — дорогами. Ниже — фоторепортаж и небольшое видео из поездки.