НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

облачно, без осадков

ощущается как +15

2 м/c,

зап.

 752мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 73,44
EUR 84,17
Что с бензином в Ярославле
Пробка на Московском
Кому доверить бизнесс-процессы
Погиб подросток
Где в Ярославле жить хорошо?
Афиша на выходные
Проверка СК после телешоу
Накроет грозой
Поджоги банков
Страна и мир Фоторепортаж Уральская Хоббитания: смотрим самый фотогеничный район гор, похожий на Новую Зеландию

Уральская Хоббитания: смотрим самый фотогеничный район гор, похожий на Новую Зеландию

Долгие горы — южная оконечность Уральского хребта, идеальная для хайкинга

131
Ландшафты&nbsp;— хоть фильмы снимай | Источник: Артем КрасновЛандшафты&nbsp;— хоть фильмы снимай | Источник: Артем Краснов

Ландшафты — хоть фильмы снимай

Источник:

Артем Краснов

Журналист 74.RU Артем Краснов провел свой отпуск в Долгих горах Оренбургской области. Узнайте, как туда добраться, чем заняться, и смотрите фотографии нереальной красоты. Далее — от первого лица.

Недавний отпуск я разбил на несколько трехдневных поездок. В первую из них мне захотелось найти место не только красивое, но и безлюдное, не слишком удаленное от города и в целом доступное. Курсор на «Яндекс.Картах» упал на южную часть Уральских гор, где они встречаются со степью: это очень старая гряда, которая называется Долгие горы и имеет абсолютно нездешнюю фактуру. Туда я и поехал, а расстроил меня этот район только одним — дорогами. Ниже — фоторепортаж и небольшое видео из поездки.

Источник:

Артем Краснов

«Волга» заманивает посетителей в дорожное кафе. Когда проезжаешь Магнитогорск, Сибай и Баймак, дышать становится легче. Путь в один конец составлял в районе 650–700&nbsp;километров | Источник: Артем Краснов«Волга» заманивает посетителей в дорожное кафе. Когда проезжаешь Магнитогорск, Сибай и Баймак, дышать становится легче. Путь в один конец составлял в районе 650–700&nbsp;километров | Источник: Артем Краснов

«Волга» заманивает посетителей в дорожное кафе. Когда проезжаешь Магнитогорск, Сибай и Баймак, дышать становится легче. Путь в один конец составлял в районе 650–700 километров

Источник:

Артем Краснов

Водохранилище в Зилаире на одноименной реке. Это в Башкирии, примерно на полпути до места | Источник: Артем КрасновВодохранилище в Зилаире на одноименной реке. Это в Башкирии, примерно на полпути до места | Источник: Артем Краснов

Водохранилище в Зилаире на одноименной реке. Это в Башкирии, примерно на полпути до места

Источник:

Артем Краснов

Развалины Твердышевского медеплавильного завода в Зилаире. Это предприятие старше, чем США | Источник: Артем КрасновРазвалины Твердышевского медеплавильного завода в Зилаире. Это предприятие старше, чем США | Источник: Артем Краснов

Развалины Твердышевского медеплавильного завода в Зилаире. Это предприятие старше, чем США

Источник:

Артем Краснов

В Зилаире есть впечатляющий храм и памятник жертвам политических репрессий | Источник: Артем КрасновВ Зилаире есть впечатляющий храм и памятник жертвам политических репрессий | Источник: Артем Краснов

В Зилаире есть впечатляющий храм и памятник жертвам политических репрессий

Источник:

Артем Краснов

Чем ближе я был к хребту, тем труднее было ехать, не останавливаясь у каждого куста. Позже я понял: можно было не забираться на 600+&nbsp;километров в глушь, потому что вот такие пейзажи начинаются километров за 200 до места моей ночевки. Это село Кугарчи. Рядом есть классное Ямашлинское водохранилище | Источник: Артем КрасновЧем ближе я был к хребту, тем труднее было ехать, не останавливаясь у каждого куста. Позже я понял: можно было не забираться на 600+&nbsp;километров в глушь, потому что вот такие пейзажи начинаются километров за 200 до места моей ночевки. Это село Кугарчи. Рядом есть классное Ямашлинское водохранилище | Источник: Артем Краснов

Чем ближе я был к хребту, тем труднее было ехать, не останавливаясь у каждого куста. Позже я понял: можно было не забираться на 600+ километров в глушь, потому что вот такие пейзажи начинаются километров за 200 до места моей ночевки. Это село Кугарчи. Рядом есть классное Ямашлинское водохранилище

Источник:

Артем Краснов

Последние 25&nbsp;километров проехал по грунтовке. С дорогами в тех районах беда, особенно после Саракташа: ощущение, что их не ремонтировали со времен Пугачевского мятежа. Из признаков нормальности здесь только дорожные знаки, которые издевательски ограничивают скорость до 70&nbsp;км/ч, хотя местами и 30 ехать страшно (на фото еще сносный участок) | Источник: Артем КрасновПоследние 25&nbsp;километров проехал по грунтовке. С дорогами в тех районах беда, особенно после Саракташа: ощущение, что их не ремонтировали со времен Пугачевского мятежа. Из признаков нормальности здесь только дорожные знаки, которые издевательски ограничивают скорость до 70&nbsp;км/ч, хотя местами и 30 ехать страшно (на фото еще сносный участок) | Источник: Артем Краснов

Последние 25 километров проехал по грунтовке. С дорогами в тех районах беда, особенно после Саракташа: ощущение, что их не ремонтировали со времен Пугачевского мятежа. Из признаков нормальности здесь только дорожные знаки, которые издевательски ограничивают скорость до 70 км/ч, хотя местами и 30 ехать страшно (на фото еще сносный участок)

Источник:

Артем Краснов

Часовня на горе. Туда тоже залезем | Источник: Артем КрасновЧасовня на горе. Туда тоже залезем | Источник: Артем Краснов

Часовня на горе. Туда тоже залезем

Источник:

Артем Краснов

Первый лагерь я разбил под селом Андреевка Саракташского района. Оно известно в том числе своим великолепным храмом начала XX века и монастырем | Источник: Артем КрасновПервый лагерь я разбил под селом Андреевка Саракташского района. Оно известно в том числе своим великолепным храмом начала XX века и монастырем | Источник: Артем Краснов

Первый лагерь я разбил под селом Андреевка Саракташского района. Оно известно в том числе своим великолепным храмом начала XX века и монастырем

Источник:

Артем Краснов

Итак, катарсис. Я нашел места настолько пустынные, что за целый день тут можно не встретить ни одного человека. К сожалению, встречались клещи. Но если хорошо экипироваться, то находиться в этой Хоббитании&nbsp;— дистиллированный кайф | Источник: Артем КрасновИтак, катарсис. Я нашел места настолько пустынные, что за целый день тут можно не встретить ни одного человека. К сожалению, встречались клещи. Но если хорошо экипироваться, то находиться в этой Хоббитании&nbsp;— дистиллированный кайф | Источник: Артем Краснов

Итак, катарсис. Я нашел места настолько пустынные, что за целый день тут можно не встретить ни одного человека. К сожалению, встречались клещи. Но если хорошо экипироваться, то находиться в этой Хоббитании — дистиллированный кайф

Источник:

Артем Краснов

Вечером забрался к часовне. Она рабочая: можно зайти внутрь | Источник: Артем КрасновВечером забрался к часовне. Она рабочая: можно зайти внутрь | Источник: Артем Краснов

Вечером забрался к часовне. Она рабочая: можно зайти внутрь

Источник:

Артем Краснов

Андреевские Шишки&nbsp;— характерной формы горы, на одной из которых (левой) и стоит часовня. Этот снимок я сделал уже на обратном пути ранним утром | Источник: Артем КрасновАндреевские Шишки&nbsp;— характерной формы горы, на одной из которых (левой) и стоит часовня. Этот снимок я сделал уже на обратном пути ранним утром | Источник: Артем Краснов

Андреевские Шишки — характерной формы горы, на одной из которых (левой) и стоит часовня. Этот снимок я сделал уже на обратном пути ранним утром

Источник:

Артем Краснов

Кто-то заехал к самому подножию. Но дальше Шишки становятся довольно крутыми, так что приходится карабкаться, цепляясь за траву | Источник: Артем КрасновКто-то заехал к самому подножию. Но дальше Шишки становятся довольно крутыми, так что приходится карабкаться, цепляясь за траву | Источник: Артем Краснов

Кто-то заехал к самому подножию. Но дальше Шишки становятся довольно крутыми, так что приходится карабкаться, цепляясь за траву

Источник:

Артем Краснов

Сама Андреевка стоит метрах в 500 от ближайшего холма | Источник: Артем КрасновСама Андреевка стоит метрах в 500 от ближайшего холма | Источник: Артем Краснов

Сама Андреевка стоит метрах в 500 от ближайшего холма

Источник:

Артем Краснов

Рубрика «Самый живописный туалет года» | Источник: Артем КрасновРубрика «Самый живописный туалет года» | Источник: Артем Краснов

Рубрика «Самый живописный туалет года»

Источник:

Артем Краснов

Идти по Андреевским Шишкам, как по хребту Нурали, не получится: они стоят обособленно | Источник: Артем КрасновИдти по Андреевским Шишкам, как по хребту Нурали, не получится: они стоят обособленно | Источник: Артем Краснов

Идти по Андреевским Шишкам, как по хребту Нурали, не получится: они стоят обособленно

Источник:

Артем Краснов

Я всё думал, почему на этих горах нет деревьев? Да, они каменистые, но ведь сосны приживаются даже на скалах. За 300&nbsp;миллионов лет могла вырасти хоть захудалая елка. Скорее, дело в засушливости района и ветрах.&nbsp;Зона граничит со степью, а пролегающий тут экомаршрут называется «Семь вершин Степного Урала» | Источник: Артем КрасновЯ всё думал, почему на этих горах нет деревьев? Да, они каменистые, но ведь сосны приживаются даже на скалах. За 300&nbsp;миллионов лет могла вырасти хоть захудалая елка. Скорее, дело в засушливости района и ветрах.&nbsp;Зона граничит со степью, а пролегающий тут экомаршрут называется «Семь вершин Степного Урала» | Источник: Артем Краснов

Я всё думал, почему на этих горах нет деревьев? Да, они каменистые, но ведь сосны приживаются даже на скалах. За 300 миллионов лет могла вырасти хоть захудалая елка. Скорее, дело в засушливости района и ветрах. Зона граничит со степью, а пролегающий тут экомаршрут называется «Семь вершин Степного Урала»

Источник:

Артем Краснов

Рядом с храмом находится мужской монастырь | Источник: Артем КрасновРядом с храмом находится мужской монастырь | Источник: Артем Краснов

Рядом с храмом находится мужской монастырь

Источник:

Артем Краснов

Местами скалы выходят наружу. Горы поросли травой и мелким кустарником, но издалека выглядят бархатными | Источник: Артем КрасновМестами скалы выходят наружу. Горы поросли травой и мелким кустарником, но издалека выглядят бархатными | Источник: Артем Краснов

Местами скалы выходят наружу. Горы поросли травой и мелким кустарником, но издалека выглядят бархатными

Источник:

Артем Краснов

Андреевка&nbsp;— село небольшое. Местные говорят, что туристы им не особенно мешают, поскольку уезжают сразу внутрь горных массивов. При этом мое ощущение уединенности было отчасти обманчиво: рассказывают, что по выходным может приезжать до 400 человек | Источник: Артем КрасновАндреевка&nbsp;— село небольшое. Местные говорят, что туристы им не особенно мешают, поскольку уезжают сразу внутрь горных массивов. При этом мое ощущение уединенности было отчасти обманчиво: рассказывают, что по выходным может приезжать до 400 человек | Источник: Артем Краснов

Андреевка — село небольшое. Местные говорят, что туристы им не особенно мешают, поскольку уезжают сразу внутрь горных массивов. При этом мое ощущение уединенности было отчасти обманчиво: рассказывают, что по выходным может приезжать до 400 человек

Источник:

Артем Краснов

В Андреевке половина домов добротные, половина&nbsp;— заброшенные | Источник: Артем КрасновВ Андреевке половина домов добротные, половина&nbsp;— заброшенные | Источник: Артем Краснов

В Андреевке половина домов добротные, половина — заброшенные

Источник:

Артем Краснов

Охрана | Источник: Артем КрасновОхрана | Источник: Артем Краснов

Охрана

Источник:

Артем Краснов

Зашел на территорию монастыря. Монахов не видел | Источник: Артем КрасновЗашел на территорию монастыря. Монахов не видел | Источник: Артем Краснов

Зашел на территорию монастыря. Монахов не видел

Источник:

Артем Краснов

В этих местах я был 35 лет назад, когда мы плавали в месячные походы на байдарках. Река Большой Ик протекает мимо Андреевки, а далее я поехал в сторону Саракташа, откуда мы начинали поход по Сакмаре (думаю, фото сделано именно на ней). Третьей нашей рекой был Урал&nbsp;— он тоже поблизости | Источник: Артем КрасновВ этих местах я был 35 лет назад, когда мы плавали в месячные походы на байдарках. Река Большой Ик протекает мимо Андреевки, а далее я поехал в сторону Саракташа, откуда мы начинали поход по Сакмаре (думаю, фото сделано именно на ней). Третьей нашей рекой был Урал&nbsp;— он тоже поблизости | Источник: Артем Краснов

В этих местах я был 35 лет назад, когда мы плавали в месячные походы на байдарках. Река Большой Ик протекает мимо Андреевки, а далее я поехал в сторону Саракташа, откуда мы начинали поход по Сакмаре (думаю, фото сделано именно на ней). Третьей нашей рекой был Урал — он тоже поблизости

Источник:

Артем Краснов

Заехал я в Саракташ&nbsp;— и обалдел. Мне он запомнился пыльным невзрачным поселком, а сейчас в его центре построили невероятный храмовый комплекс | Источник: Артем КрасновЗаехал я в Саракташ&nbsp;— и обалдел. Мне он запомнился пыльным невзрачным поселком, а сейчас в его центре построили невероятный храмовый комплекс | Источник: Артем Краснов

Заехал я в Саракташ — и обалдел. Мне он запомнился пыльным невзрачным поселком, а сейчас в его центре построили невероятный храмовый комплекс

Источник:

Артем Краснов

Памятник князю Владимиру | Источник: Артем КрасновПамятник князю Владимиру | Источник: Артем Краснов

Памятник князю Владимиру

Источник:

Артем Краснов

Храм построен в 1990-е | Источник: Артем КрасновХрам построен в 1990-е | Источник: Артем Краснов

Храм построен в 1990-е

Источник:

Артем Краснов

Церковная гимназия тех же лет | Источник: Артем КрасновЦерковная гимназия тех же лет | Источник: Артем Краснов

Церковная гимназия тех же лет

Источник:

Артем Краснов

Это не просто пара строений, а целый комплекс с классным озеленением, массой объектов плюс пассажирским самолетом и почему-то танком | Источник: Артем КрасновЭто не просто пара строений, а целый комплекс с классным озеленением, массой объектов плюс пассажирским самолетом и почему-то танком | Источник: Артем Краснов

Это не просто пара строений, а целый комплекс с классным озеленением, массой объектов плюс пассажирским самолетом и почему-то танком

Источник:

Артем Краснов

Преодолев километров 50 дрянных дорог после Саракташа я заехал в Долгие горы | Источник: Артем КрасновПреодолев километров 50 дрянных дорог после Саракташа я заехал в Долгие горы | Источник: Артем Краснов

Преодолев километров 50 дрянных дорог после Саракташа я заехал в Долгие горы

Источник:

Артем Краснов

Здесь я был вообще один, чему даже удивился. Этот массив тянется на десятки километров, но мимо меня не проехало ни одной машины. Уже под вечер услышал голоса&nbsp;— оказалось, семья из Сыктывкара. Это были единственные люди, которых я видел за целый день | Источник: Артем КрасновЗдесь я был вообще один, чему даже удивился. Этот массив тянется на десятки километров, но мимо меня не проехало ни одной машины. Уже под вечер услышал голоса&nbsp;— оказалось, семья из Сыктывкара. Это были единственные люди, которых я видел за целый день | Источник: Артем Краснов

Здесь я был вообще один, чему даже удивился. Этот массив тянется на десятки километров, но мимо меня не проехало ни одной машины. Уже под вечер услышал голоса — оказалось, семья из Сыктывкара. Это были единственные люди, которых я видел за целый день

Источник:

Артем Краснов

Можно было проехать и дальше, но я решил оставить машину и пройтись пешком. Это окрестности села Кондуровка. Долина между двух гряд холмов, которые сначала параллельны, а позже расходятся | Источник: Артем КрасновМожно было проехать и дальше, но я решил оставить машину и пройтись пешком. Это окрестности села Кондуровка. Долина между двух гряд холмов, которые сначала параллельны, а позже расходятся | Источник: Артем Краснов

Можно было проехать и дальше, но я решил оставить машину и пройтись пешком. Это окрестности села Кондуровка. Долина между двух гряд холмов, которые сначала параллельны, а позже расходятся

Источник:

Артем Краснов

Возраст Долгих гор&nbsp;— примерно 300&nbsp;миллионов лет, и за это время, похоже, они не так уж сильно изменились. Вероятно, динозавры видели их примерно так же. Кстати, останки первого динозавра в наших краях нашли именно в Оренбургской области | Источник: Артем КрасновВозраст Долгих гор&nbsp;— примерно 300&nbsp;миллионов лет, и за это время, похоже, они не так уж сильно изменились. Вероятно, динозавры видели их примерно так же. Кстати, останки первого динозавра в наших краях нашли именно в Оренбургской области | Источник: Артем Краснов

Возраст Долгих гор — примерно 300 миллионов лет, и за это время, похоже, они не так уж сильно изменились. Вероятно, динозавры видели их примерно так же. Кстати, останки первого динозавра в наших краях нашли именно в Оренбургской области

Источник:

Артем Краснов

Идешь по одной долине, за ней другая, потом третья. Для хайкинга идеально | Источник: Артем КрасновИдешь по одной долине, за ней другая, потом третья. Для хайкинга идеально | Источник: Артем Краснов

Идешь по одной долине, за ней другая, потом третья. Для хайкинга идеально

Источник:

Артем Краснов

Похоже, весна была слишком засушливая, поэтому зелень пожухла и на фотках много желтизны. Во влажную погоду эти горы совсем невероятны, так что лучше ехать после дождей | Источник: Артем КрасновПохоже, весна была слишком засушливая, поэтому зелень пожухла и на фотках много желтизны. Во влажную погоду эти горы совсем невероятны, так что лучше ехать после дождей | Источник: Артем Краснов

Похоже, весна была слишком засушливая, поэтому зелень пожухла и на фотках много желтизны. Во влажную погоду эти горы совсем невероятны, так что лучше ехать после дождей

Источник:

Артем Краснов

Кое-где можно идти по хребтам, но удобнее по долинам. Клещи встречаются, но обычно локализованы: если зайти в неудачное место, снимешь десяток, в остальном их как будто нет | Источник: Артем КрасновКое-где можно идти по хребтам, но удобнее по долинам. Клещи встречаются, но обычно локализованы: если зайти в неудачное место, снимешь десяток, в остальном их как будто нет | Источник: Артем Краснов

Кое-где можно идти по хребтам, но удобнее по долинам. Клещи встречаются, но обычно локализованы: если зайти в неудачное место, снимешь десяток, в остальном их как будто нет

Источник:

Артем Краснов

Горы местами крутоваты, так что нужна хорошая обувь и разумная осторожность, но в любом случае на них легко взобраться без снаряги | Источник: Артем КрасновГоры местами крутоваты, так что нужна хорошая обувь и разумная осторожность, но в любом случае на них легко взобраться без снаряги | Источник: Артем Краснов

Горы местами крутоваты, так что нужна хорошая обувь и разумная осторожность, но в любом случае на них легко взобраться без снаряги

Источник:

Артем Краснов

Эта гряда тянется на 14&nbsp;километров. К вечеру погода стала портиться, подул ветер и набежали тучи | Источник: Артем КрасновЭта гряда тянется на 14&nbsp;километров. К вечеру погода стала портиться, подул ветер и набежали тучи | Источник: Артем Краснов

Эта гряда тянется на 14 километров. К вечеру погода стала портиться, подул ветер и набежали тучи

Источник:

Артем Краснов

Ночь выдалась сложной: палатка скукоживалась и хлопала, поэтому спать почти не получалось. Но мне очень хотелось заночевать непременно в горах, без людей. Во время грозы я бродил по дороге, слушая «КиШа»&nbsp;— «Дурак и молния», а потом всю ночь&nbsp;— песни ветра | Источник: Артем КрасновНочь выдалась сложной: палатка скукоживалась и хлопала, поэтому спать почти не получалось. Но мне очень хотелось заночевать непременно в горах, без людей. Во время грозы я бродил по дороге, слушая «КиШа»&nbsp;— «Дурак и молния», а потом всю ночь&nbsp;— песни ветра | Источник: Артем Краснов

Ночь выдалась сложной: палатка скукоживалась и хлопала, поэтому спать почти не получалось. Но мне очень хотелось заночевать непременно в горах, без людей. Во время грозы я бродил по дороге, слушая «КиШа» — «Дурак и молния», а потом всю ночь — песни ветра

Источник:

Артем Краснов

Встал в 5 утра и поехал делать сюжет о Магнитогорске. Первая часть отпуска удалась | Источник: Артем КрасновВстал в 5 утра и поехал делать сюжет о Магнитогорске. Первая часть отпуска удалась | Источник: Артем Краснов

Встал в 5 утра и поехал делать сюжет о Магнитогорске. Первая часть отпуска удалась

Источник:

Артем Краснов

ПО ТЕМЕ
Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Репортаж из глубинки Гора Оренбургская область Башкирия Уральские горы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
47 минут
а там ещё не построили санаторий Управделами Президента? если нет то странно
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Мнение
«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики
Мария Газимова
Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
Месть подается холодной. На экраны вышла полная версия фильма «Убить Билла» — стоит ли тратить пять часов на кровавую картину
Екатерина Евстафьева
Журналист
Рекомендуем