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Страна и мир Должен был погрузиться к «Титанику», но повторил его судьбу: что известно о крушении батискафа «Титан» спустя три года

Должен был погрузиться к «Титанику», но повторил его судьбу: что известно о крушении батискафа «Титан» спустя три года

Субмарина с миллиардерами на борту пропала со связи 18 июня 2023 года. История катастрофы и ее последствия — в видео

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Что известно о катастрофе «Титана» спустя три года

Источник:

Городские медиа

18 июня 2023 года в Атлантическом океане пропал батискаф «Титан», принадлежавший компании OceanGate. На борту — пять человек, среди которых три туриста, заплативших по 250 тысяч долларов, чтобы своими глазами увидеть останки «Титаника», основатель OceanGate Стоктон Раш, за штурвалом-джойстиком — ветеран ВМС Франции Поль-Анри Наржоле, который погружался к затонувшему лайнеру рекордные 37 раз.

Связь с «Титаном» прервалась спустя час и 45 минут после его погружения. На месте развернули масштабную международную поисково-спасательную операцию, все надеялись найти пассажиров живыми, считали часы, на которые им хватит запаса воздуха, но всё закончилось трагично. 22 июня в воде были обнаружены обломки батискафа. Как показало их исследование, «Титан» не выдержал давления воды и в мгновение схлопнулся — все, кто был на борту, даже не успели осознать ужас происходящего.

Как рассказала Кристин Давуд, которая потеряла в трагедии мужа и 19-летнего сына, останки семье отдали спустя девять месяцев.

«Ну, когда я говорю „тела“, я имею в виду ту кашу, которая осталась. Они пришли в двух маленьких коробках, похожих на коробки из-под обуви», — призналась вдова.

Береговая охрана США провела расследование. Оказалось, что батискаф не был одобрен ни одной независимой экспертизой, но не было и закона, по которому такой аппарат не мог бы погружаться в международных водах. Эксперты береговой охраны разработали рекомендации, чтобы усилить контроль и устранить эти недочеты в международной морской политике. Суды по катастрофе всё еще продолжаются.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Титаник Батискаф Титан Катастрофа
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