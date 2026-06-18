Должен был погрузиться к «Титанику», но повторил его судьбу: что известно о крушении батискафа «Титан» спустя три года

Что известно о катастрофе «Титана» спустя три года Источник: Городские медиа

18 июня 2023 года в Атлантическом океане пропал батискаф «Титан», принадлежавший компании OceanGate. На борту — пять человек, среди которых три туриста, заплативших по 250 тысяч долларов, чтобы своими глазами увидеть останки «Титаника», основатель OceanGate Стоктон Раш, за штурвалом-джойстиком — ветеран ВМС Франции Поль-Анри Наржоле, который погружался к затонувшему лайнеру рекордные 37 раз.

Связь с «Титаном» прервалась спустя час и 45 минут после его погружения. На месте развернули масштабную международную поисково-спасательную операцию, все надеялись найти пассажиров живыми, считали часы, на которые им хватит запаса воздуха, но всё закончилось трагично. 22 июня в воде были обнаружены обломки батискафа. Как показало их исследование, «Титан» не выдержал давления воды и в мгновение схлопнулся — все, кто был на борту, даже не успели осознать ужас происходящего.

Как рассказала Кристин Давуд, которая потеряла в трагедии мужа и 19-летнего сына, останки семье отдали спустя девять месяцев.

«Ну, когда я говорю „тела“, я имею в виду ту кашу, которая осталась. Они пришли в двух маленьких коробках, похожих на коробки из-под обуви», — призналась вдова.