Как купить тур и не остаться без денег: чек-лист для отпускников

Мошенники активно пользуются темой отпусков и продажей туров в частности. Однако есть несколько надежных способов распознать мошенников и не потерять деньги. О том, на что обращать внимание и как проверить туроператора, объяснили в Роскачестве.
«Злоумышленники рекламируют эти сайты в соцсетях, делают спам-рассылки и заманивают жертв большими скидками. К автоматическому фишингу добавляется ручная социальная инженерия: фальшивые менеджеры отвечают на звонки и отправляют поддельные документы», — рассказали в Роскачестве.
Эксперты пояснили, что мошенники используют не только технологии, но и психологическое давление. Надеяться только на внешние признаки благонадежности не стоит.
«Важно соблюдать „презумпцию недоверия“ — наличие call-центра и солидных документов еще не гарантирует реальность фирмы», — приводит слова специалистов Роскачества ТАСС.
Эксперты советуют изучить в поисковике информацию об организации и отеле, а также проверить туроператора в федеральном реестре. Важно убедиться в наличии у него финансовых гарантий и в том, что их срок действия покрывает даты поездки.
Покупать билеты и туры стоит только на официальных сайтах крупных и известных турагентств. Эксперты советуют внимательно проверять доменное имя ресурса и дату его создания через сервис whois. Если сайт создали несколько месяцев назад, высока вероятность, что он мошеннический.
Также не следует приобретать билеты на сайтах, где предлагают оплатить тур переводом частному лицу. Должна насторожить и просьба внести полную стоимость сразу, например, под предлогом скидки, особенно если менеджер давит на быстрое принятие решения.