Как купить тур и не остаться без денег: чек-лист для отпускников

Не стоит вносить всю сумму за путешествие сразу Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Мошенники активно пользуются темой отпусков и продажей туров в частности. Однако есть несколько надежных способов распознать мошенников и не потерять деньги. О том, на что обращать внимание и как проверить туроператора, объяснили в Роскачестве.

«Злоумышленники рекламируют эти сайты в соцсетях, делают спам-рассылки и заманивают жертв большими скидками. К автоматическому фишингу добавляется ручная социальная инженерия: фальшивые менеджеры отвечают на звонки и отправляют поддельные документы», — рассказали в Роскачестве.

Эксперты пояснили, что мошенники используют не только технологии, но и психологическое давление. Надеяться только на внешние признаки благонадежности не стоит.

«Важно соблюдать „презумпцию недоверия“ — наличие call-центра и солидных документов еще не гарантирует реальность фирмы», — приводит слова специалистов Роскачества ТАСС.

Эксперты советуют изучить в поисковике информацию об организации и отеле, а также проверить туроператора в федеральном реестре. Важно убедиться в наличии у него финансовых гарантий и в том, что их срок действия покрывает даты поездки.

Покупать билеты и туры стоит только на официальных сайтах крупных и известных турагентств. Эксперты советуют внимательно проверять доменное имя ресурса и дату его создания через сервис whois. Если сайт создали несколько месяцев назад, высока вероятность, что он мошеннический.