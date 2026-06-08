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Страна и мир Мнение Атмосферная провинция с вкусными калачами: что стоит увидеть в Коломне

Атмосферная провинция с вкусными калачами: что стоит увидеть в Коломне

Журналист посетил старинный город в Подмосковье

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Если устали от мегаполисов&nbsp;— добро пожаловать в небольшой провинциальный городок | Источник: Юрий Скородумов / 29.RUЕсли устали от мегаполисов&nbsp;— добро пожаловать в небольшой провинциальный городок | Источник: Юрий Скородумов / 29.RU

Если устали от мегаполисов — добро пожаловать в небольшой провинциальный городок

Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Если вы как раз раздумываете, куда отправиться в путешествие, то можно уехать в глубинку. Особенно хорошо, если это будет небольшой городок с историей — например, подмосковная Коломна (не перепутайте с питерской!). Вот небольшой отчет от журналиста 29.RU, не претендующий на всеохватность и энциклопедичность — просто то, что успел увидеть, узнать и попробовать.

Больше всего туристы ценят в Коломне старую часть города: там и спокойнее, и здания красивее, и под туризм она более заточена.

Поездка была совершена в марте–апреле, так что на фото еще кое-где лежит снег | Источник: Юрий Скородумов / 29.RUПоездка была совершена в марте–апреле, так что на фото еще кое-где лежит снег | Источник: Юрий Скородумов / 29.RU

Поездка была совершена в марте–апреле, так что на фото еще кое-где лежит снег

Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Например, здесь стоит коломенский кремль, которому уже 500 лет. Правда, сохранился не полностью: башни остались, а вот стены есть не везде. В некоторых местах на их месте уже давно стоят частные дома.

Коломенский кремль | Источник: Юрий Скородумов / 29.RUКоломенский кремль | Источник: Юрий Скородумов / 29.RU

Коломенский кремль

Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Но на территории кремля остались и другие старинные здания XIV–XIX веков: строения Брусенского и Свято-Троицкого Ново-Голутвина монастырей, архиерейские палаты, Успенский кафедральный собор и множество деревянных и каменных домов.

Храмы и соборы Коломны | Источник: Юрий Скородумов / 29.RUХрамы и соборы Коломны | Источник: Юрий Скородумов / 29.RU

Храмы и соборы Коломны

Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Рядом с кремлем стоит памятник Дмитрию Донскому — именно на этом месте он собирал войско перед Куликовской битвой. А чуть подальше видна одна архитектурная достопримечательность — часовня Иоанна Богослова. На нее туристам даже можно забраться, чтобы посмотреть на город с высоты.

Памятник Донскому | Источник: Юрий Скородумов / 29.RUПамятник Донскому | Источник: Юрий Скородумов / 29.RU

Памятник Донскому

Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Часовня Иоанна Богослова | Источник: Юрий Скородумов / 29.RUЧасовня Иоанна Богослова | Источник: Юрий Скородумов / 29.RU

Часовня Иоанна Богослова

Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Есть в городе и свой Арбат — улица Лажечникова. Правда, это не совсем пешеходная улица: по ней периодически ездят автомобили и лошади с повозкой (одна поездка — 800 рублей!). По бокам — много разных старинных домов, магазинов, ресторанов и музеев. Всё по большей части в антураже XIX века.

Улица Лажечникова | Источник: Юрий Скородумов / 29.RUУлица Лажечникова | Источник: Юрий Скородумов / 29.RU

Улица Лажечникова

Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Обитатель здешнего Арбата | Источник: Юрий Скородумов / 29.RUОбитатель здешнего Арбата | Источник: Юрий Скородумов / 29.RU

Обитатель здешнего Арбата

Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Одна из фишек Коломны — местные калачи. Они продаются простые (за 100 рублей) и с начинками из разного мяса (цены — до 450 рублей). Самый дорогой — с мясом гуся, довольно вкусный. А еще в одном из магазинов мы нашли самый дешевый (и вкусный) кофе — за стаканчик американо нужно было заплатить буквально 40 рублей.

Стрит-фуд Коломны. Вот чем заманивают туристов | Источник: Юрий Скородумов / 29.RUСтрит-фуд Коломны. Вот чем заманивают туристов | Источник: Юрий Скородумов / 29.RU

Стрит-фуд Коломны. Вот чем заманивают туристов

Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Остановиться тоже есть где — к вашим услугам и отели, и аренда квартир. Мы, например, снимали двухкомнатную квартирку в здании усадьбы Ротиных, которая сейчас стала многоквартирным домом. Владельцы жилья отремонтировали ее «под старину», так что атмосфера старого города сохранилась и здесь.

Подобные апартаменты есть в нескольких местах города | Источник: Юрий Скородумов / 29.RU

Подобные апартаменты есть в нескольких местах города

Источник: Юрий Скородумов / 29.RU
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Подобные апартаменты есть в нескольких местах города

Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Музеев много, но они все довольно маленькие. Мы посетили «Арткоммуналку» — музей-резиденцию для художников, куда они заселяются и какое-то время живут, занимаясь творчеством.

Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Большая часть этого пространства — бывшая советская коммуналка, в которой постарались сохранить атмосферу, набив ее всяческими старыми вещами. Интересно, что на первом этаже этого же здания когда-то работал грузчиком писатель Венедикт Ерофеев, автор постмодернистского романа «Москва — Петушки». Так что и в музее, и на стенах найдутся отсылки к его биографии и творчеству.

Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Если выехать за пределы старой территории Коломны, то окунешься в типичный современный город с шумными и пыльными дорогами, спальными районами и торговыми центрами. Большие дома здесь соседствуют с частной застройкой, отдельные улицы радуют, другие — не очень.

Филармония города | Источник: Yandex.ru/mapsФилармония города | Источник: Yandex.ru/maps

Филармония города

Источник:

Yandex.ru/maps

Разочаровала местная филармония, куда мы решили сходить на концерт. Это бывшее здание школы, без ремонта и со сценой прямо в коридоре.

Вечером набережная особенно красива | Источник: Юрий Скородумов / 29.RUВечером набережная особенно красива | Источник: Юрий Скородумов / 29.RU

Вечером набережная особенно красива

Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Что еще порадует неприхотливого туриста: небольшая набережная с качелями на реке Коломенке, арт-квартал «Патефонка» с арт-объектами, кафе и концертами, а также магазины продуктов с вполне нормальными ценами и трамваи (если в вашем городе их нет — будет приятно прокатиться). В общем, приезжайте, опробуйте сами.

Отдельная радость&nbsp;— встречать вот такие дома с резными деталями фасада | Источник: Юрий Скородумов / 29.RUОтдельная радость&nbsp;— встречать вот такие дома с резными деталями фасада | Источник: Юрий Скородумов / 29.RU

Отдельная радость — встречать вот такие дома с резными деталями фасада

Источник:

Юрий Скородумов / 29.RU

Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
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Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU
Источник: Юрий Скородумов / 29.RUИсточник: Юрий Скородумов / 29.RU

Юрий СкородумовЮрий Скородумов
Юрий Скородумов
Корреспондент

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Юрий СкородумовЮрий Скородумов
Юрий Скородумов
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