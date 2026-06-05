В поликлиниках начнут тестировать мозги россиян: когда появится новая процедура. Новости 5 июня

Сейчас эта медицинская процедура уже доступна в некоторых регионах Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 июня.

В России предложили добавить один урок в детские сады

Уроки эмпатии предложили ввести в российских детсадах. Нововведение необходимо для воспитания доброты, сопереживания и взаимоподдержки у детей. Инициатором выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб.

«Уроки эмпатии важны, их надо вводить прямо с детского садика и учить детей человечности, доброте. Это важно еще и потому, что, к сожалению, сейчас гаджеты разрушают детскую психику», — сказал Гриб в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

По его мнению, уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса. Гриб отметил, что необходимо продумать и развивать это направление в образовании.

Из аптек исчезнут важные лекарства

Строгий контроль над ценами на жизненно необходимые лекарственные препараты грозит нарушением их поставок в Россию. В ближайшее время их доставка из-за рубежа может прекратиться. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) рассказала гендиректор портала Pharmedu Татьяна Ходанович.

Она отметила, что некоторые зарубежные производители говорят о возможном уходе с отечественного рынка вследствие низкой рентабельности. Увеличение себестоимости, рост цен на сырье и сложная логистика приводят к тому, что выпускать некоторые лекарства становится невыгодным.

«Приведу простой пример: жаропонижающие свечи. Их невыгодно производить за ту цену, которую ограничило государство. А то, что осталось на рынке из российских аналогов, подходит не всем… Есть производители, которые выпускают аспириносодержащие, но такие комбинации подходят не каждому пациенту», — пояснила она.

Ходанович считает важным найти баланс между доступностью лекарств и интересами производителей, ведь в противном случае часть оригинальных препаратов исчезнет из аптек. При этом не все отечественные аналоги сейчас могут заменить зарубежные препараты.

В России появится первая вакцина от аллергии на березовую пыльцу

Первую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы могут зарегистрировать в сентябре этого года. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

«В октябре 2025 года мы подали в Минздрав пакет документов для получения временного регистрационного удостоверения, надеемся получить его в сентябре», — сообщила Скворцова агентству РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Получение постоянного удостоверения возможно только после окончания третьей фазы клинического исследования, то есть подать необходимые для этого документы можно будет только в конце 2027-го. Вместе с тем, как рассказала Скворцова, наличие временного удостоверения означает, что вакцина разрешена к клиническому применению, то есть она сможет открыто находиться на рынке.

В настоящее время проводится третий этап клинических исследований вакцины, а в июле в ФМБА подведут некоторые итоги. По словам эксперта, препарат уже показал очень высокую безопасность и хорошую переносимость.

Мошенники начали обещать абитуриентам гарантированное поступление в вузы

В преддверии нового учебного года мошеннические схемы, связанные с поступлением в вузы и колледжи, стали особенно актуальны. Теперь злоумышленники обещают будущим студентам гарантированное зачисление в престижные учебные заведения за плату до 300 тысяч рублей. Получив деньги, мошенники либо исчезают, либо утверждают, что якобы изменились условия. Об этом рассказал руководитель юридической компании «Голендяев и партнеры», член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.

«Самая частая схема — фиктивные агентства по поступлению. Они обещают гарантированное зачисление в престижный вуз за вознаграждение, берут от 50 тысяч до 300 тысяч рублей, а потом исчезают или ссылаются на „изменение условий“», — рассказал он изданию РИА Новости.

Голендяев также подчеркнул, что злоумышленники часто прибегают к продажам «целевых направлений» в университетах. После расширения программы целевого обучения в 2025 году такие предложения, по его словам, начали поступать чаще. Мошенники берут за это от 30 до 80 тысяч рублей, однако такие документы оказываются фальшивыми.

Кроме этого, на рынке также активно продаются поддельные льготные документы. Это могут быть необходимые справки об инвалидности, статусе сироты или специальные целевые направления, якобы дающие преимущества при поступлении. Голендяев подчеркнул, что эти документы легко выявляются в ходе проверки и абитуриент может оказаться в сложной ситуации, в том числе юридической.

В Анталье на пляжах запретили курить

В провинции Анталья ввели запрет на курение на четырех пляжах. Эта программа получила название «Пляж без сигаретного дыма». За нарушение придется заплатить штраф.

Таким образом власти пытаются защитить морскую экосистему, сократить загрязнения окурками и сформировать более комфортные условия для окружающих. По информации губернатора Хулуси Шахина, сначала новые правила ввели на знаменитом пляже «Капуташ» в районе Каш. Также ограничения теперь действуют на пляжах «Лара», «Белек Бич», «Чамьюва» и «Бич Парк». В перспективе проект распространят и на Коньяалты.

Для курящих посетителей планируют выделить специальные зоны или отдельные кабины с минимальным расстоянием между ними в 200 м. Если человек нарушит запрет местных властей, то ему придется заплатить штраф в размере пяти тысяч турецких лир (около 7800 рублей).

Пока речь не идет о тотальном запрете курения на всём побережье Турции. В настоящее время программа касается прежде всего общественных зон Антальи. Однако власти провинции уже призвали владельцев отелей присоединиться к инициативе, но обязательное введение ограничений на них пока не распространяется.

Параллельно Минздрав Турции работает над более масштабным законопроектом. В ближайшем будущем в стране планируют сократить количество общедоступных мест для курения и ввести параллельно ограниченное число специальных зон для употребления табака. А к 2040-му в Турции хотят полностью запретить продажу сигарет, пишет «Турдом.ру».

Диагностику старения мозга начнут проводить по всей России с 2027 года

В России с 2027 года начнут проводить диагностику старения мозга и когнитивных функций. Об этом заявила замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Оценка когнитивных функций с помощью соответствующих программных продуктов и психоэмоционального статуса — это доступно уже сейчас в ряде субъектов, но и с 2027 года, как [вице-премьер] Татьяна Алексеевна [Голикова] сказала, будет доступно во всех субъектах Российской Федерации», — сказала она.