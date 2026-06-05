«Боялись, что нас могут продать»: откровения людей, попавших в рабство

Люди попадают в скам-центры практически по доброй воле, не подозревая, куда они на самом деле едут Источник: DIVYAKANT SOLANKI / ТАСС

Прошлой осенью мировые СМИ взорвались от публикаций о скам-центрах, которые находятся в буферной зоне между Таиландом и Мьянмой — все обсуждали трудовые лагеря, в которых находились десятки тысяч человек. В поисках работы эти люди откликались на вакансии, где предлагали приличные деньги за пустяковый, в общем-то, труд. Но в действительности попадали в настоящее рабство.

Россияне и жители стран СНГ тоже попадали в ловушку злоумышленников, и далеко не всех удавалось спасти. Так, трагедией закончилась история Веры Кравцовой из Белоруссии, которая откликнулась на вакансию модели, а нашла свой последний приют в аду. Избежать ее участи удалось Дашиме Очирнимаевой, освобожденной из трудового лагеря в Мьянме.

Пока дипломаты пытаются вызволить похищенных людей из цепких лап злоумышленников, военные штурмуют скам-центры, чтобы сравнять их с землей, а боссов мошеннических call-центров расстреливают. Однако полностью проблему искоренить пока не удается. Жертвами оказываются и те, кто клюет на удочку зарплаты, о которой можно только мечтать, и простые туристы. К счастью, некоторым из них удается выбраться. За кого-то платят выкуп родственники, кто-то умудряется сбежать. И они рассказали свои истории.

«Увидев пистолет, я испугался»

Сакен Кабибулла из Астаны работал в техподдержке в IT-индустрии. Но когда лишился работы, начал искать вакансии.

— И наткнулся на вакансию «старший специалист службы технической поддержки», как раз подходящую для меня, — рассказывает Сакен. — Я очень детальный человек, вышел на связь с эйчаром, меня перевели в мессенджер, я начал задавать стандартные вопросы: какие условия. Ответы были максимально профессиональными. Показали сразу, где я буду жить. Это была комната в общежитии. И хорошая зарплата — от 3 до 4 тысяч долларов.

Мужчине полностью оплатили перелет в Бангкок, поселили в отеле на три дня, пока, как ему объяснили, готовится рабочая виза, и выплатили суточные.

— Я примерно понимал, что рабочую визу могут приготовить по приезде, меня это на тот момент не насторожило, — говорит Сакен.

Сакен не раз работал за границей, поэтому и новое предложение о работе не вызвало у него никаких опасений Источник: кадр из передачи «Малахов» (16+), «Россия 1», 2026 год

Через три дня за ним приехала машина. Сакену сказали, что нужно будет съездить в соседний город — забрать документы и подписать договор, после чего ему предоставят рабочую визу. До «соседнего города» ничего не подозревающий мужчина добирался около пяти часов.

Только после случившегося Сакен проанализировал и понял, что у него было несколько возможностей сбежать: машина останавливалась на заправках, водитель выходил на перекур. Но тогда ничего не вызывало подозрений. До тех пор, пока в салон не подсел вооруженный мужчина.

— Где-то через три часа в машину сел афроамериканец и показательно положил пистолет в подстаканник. Я начал в этот же момент писать эйчар-менеджеру, с которым общался, и он сказал, что это охранник, что это не очень безопасный район, что всё нормально, — рассказывает мужчина. — Я сам служил в армии и понял, что это было показательное действие специально для меня. Бежать можно было, выпрыгнуть из машины, но, возможно, мне не хватило смелости и я как-то переживал. Увидев пистолет, я испугался.

Дальше всё было в точности так же, как рассказывают другие похищенные: пограничный городок, река Муэй, переправа, КПП и город, огороженный бетонной стеной с колючей проволокой. Здесь Сакен оказался в компании еще восьми «новобранцев».

— Нас завели в комнату охраны, попросили открыть паспорта, сфотографировали, забрали их и чемоданы куда-то отнесли, — поделился мужчина.

В таких «офисах» работают те, кто оказался в рабстве Источник: Andre Malerba / ТАСС

О том, что в скам-центре кого-то могут продать на органы, Сакен не слышал, но с пытками сталкивался и сам. Однажды его отправили в так называемую пресс-комнату, где пытали за то, что он удалил чат с одной из жертв злоумышленников.

Поняв всю безвыходность ситуации, Сакен пошел на прямые переговоры с похитителями. Те объявили цену за его свободу — 100 тысяч долларов. Таких денег ни у мужчины, ни у его семьи не было.

— Я пытался уменьшить сумму, объяснял это им всё, и в конце концов пришли в общежитие и озвучили: «У тебя есть пять дней, чтобы собрать 50 тысяч долларов». Посредством переговоров я достиг этой суммы, связался с родными, и родные мне начали траншами отправлять данную сумму, — объяснил Сакен, как ему удалось спастись.

«Мужчинам хуже было»

Еще один человек, попавший в плен к злоумышленникам, по понятным причинам не хочет называть своего имени. История этой девушки началась с того, что она просто отдыхала в Таиланде, пошла одна в бар, где к ней подсел незнакомец и угостил коктейлем. После чего всё было как в тумане.

— Я очнулась и не понимала, сколько прошло часов или дней. Очень болела голова, всё было очень мутно. Вокруг меня стояли кровати многоярусные, и были незнакомые мне люди вокруг, — говорит девушка.

С того самого дня ее жизнь из беззаботного отдыха превратилась в каторгу. Она работала с раннего утра до глубокой ночи и очень мало спала.

— За каждую провинность нас не только били — могли лишить воды, еды. Некоторые голодали по несколько дней. Постоянно были слышны крики, стоны. Когда смотрители были чем-то недовольны, они вымещали всё это на людях. Если ты не выполняешь поставленный план, то тебя могут избить, — рассказывает она. — Причем девушек били не по лицу, а по рукам и ногам. Мужчинам хуже было — били электрошоком. Боялись, что нас могут продать в другой лагерь, и ты не знаешь, что там с тобой сделают.

«Попил водички и не заметил, как отключился»

О том, как наказывают в лагерях провинившихся мужчин, не понаслышке знает Алексей Коротеев. Он устраивался шеф-поваром в китайское казино в Камбодже. При личной встрече «представители компании» усадили его в машину и предложили воду.

— Попил водички и не заметил, как отключился. Проснулся уже в небольшой комнате, когда меня пихали ногами. Пытались, наверное, разбудить. Рядом со мной лежали мои вещи. Я открыл глаза. Мало что понимал. И опять отключился, — рассказывает Алексей.

Алексей давно путешествовал по Азии и не подозревал, чем обернется его турне Источник: кадр из передачи «Малахов» (16+), «Россия 1», 2026 год

Мужчина объяснил, что лично не видел, чтобы в лагере убивали людей, но слухов таких наслушался.

— Говорили, что, если ты не хочешь работать, отказываешься или не можешь этого делать, зачем ты им нужен, — рассказал шеф-повар.

В скам-центре Алексей также столкнулся с наказаниями. Его били по ногам и электрошоком, а когда он сам полез в драку, начали душить.

— В этот день я решил бежать ночью. В туалете были отогнуты решетки, будто кто-то уже пытался сбегать. Там недалеко стоял забор с колючей проволокой, где были штыри металлические. Мне удалось перекинуть через забор свои вещи и зацепиться за эту железку, перелезть через забор, — поделился историей своего спасения Алексей.

За время, проведенное в рабстве, Алексей значительно похудел Источник: кадр из передачи «Малахов» (16+), «Россия 1», 2026 год

Благодаря тому что он неоднократно устраивал туры по Азии и ночевал в гамаке, Коротеев благополучно выбрался из джунглей.

«Они уходят в зону, где можно делать всё что угодно»

По словам журналиста и автора расследований о скам-рабстве Канникар Петчкау, объем преступной индустрии торговли людьми сопоставим с половиной ВВП Камбоджи.

— И это продолжает распространяться по миру, не ограничиваясь Юго-Восточной Азией. Центры тянутся на сотни километров вдоль границ, перемещаясь в другие города, подконтрольные другим вооруженным людям, — говорит Канникар.

Не так давно силовики накрыли один из крупнейших таких центров — «КК Парк». Многие ждали, что после этого мошенническая деятельность в городе прекратится.

— Но правда в том, что разрушена была только лишь часть территории и его значительная часть по-прежнему активна. Мошенники переместились в те части, которые не были уничтожены, так что «КК Парк» по-прежнему функционирует, несмотря на давление, — говорит Петчкау.

К работе таких скам-центров причастны не рядовые мошенники, а целые мафиозные сети. В январе этого года в Китае привели в исполнение смертный приговор для 11 ключевых участников такого клана — Мин. Как писали китайские государственные СМИ, группировка построила в Мьянме целую сеть мошеннических центров, где не просто обманом выманивали деньги, но и жестоко убивали заложников при попытке к бегству.

Злоумышленники не остаются безнаказанными. Их обычно ждет высшая мера Источник: Tatan Syuflana / ТАСС

Суд признал всех виновными в мошенничестве, похищениях людей и убийствах. Двое осужденных пытались оспорить вердикт, но Верховный суд Китая отклонил апелляции и оставил приговор в силе.

Семья Мин входила в четверку крупнейших синдикатов, державших в страхе север Мьянмы. На их счету сотни подпольных точек, которые специализировались на интернет-разводах, наркобизнесе и проституции. При этом лидеры клана чувствовали себя в полной безопасности: они занимали высокие посты в местной администрации и командовали ополчением, лояльным к правящей военной хунте Мьянмы.

Главным активом группировки во главе с Мин Сюэчаном был огромный комплекс «Вилла Крадущегося тигра». Он находился в приграничном с Китаем автономном районе Коканг. В период расцвета этот криминальный конвейер обслуживали порядка 10 тысяч человек. Столица региона, город Лауккай, превратилась в столицу многомиллиардной индустрии обмана. Людей туда заманивали или привозили силой, превращая в настоящих рабов, которые под страхом смерти обзванивали иностранцев и выманивали у них сбережения.

Пекин долго игнорировал проблему, но после массовых жалоб родственников пострадавших и громких расследований в прессе в 2023 году китайские власти начали масштабную зачистку. Осенью того же года на лидеров клана Мин выписали международные ордера по обвинениям в торговле людьми и убийствах, а за их головы объявили награду от 14 до 70 тысяч долларов.

До эшафота добрались не все. Основатель династии Мин Сюэчан, бывший мьянманский депутат, свел счеты с жизнью прямо в камере сразу после задержания. Смертной казни дождались его сын Мин Гопин (высокопоставленный командир пограничников), внучка Мин Чжэньчжэнь и лидер другого дружественного синдиката У Хунмин.

Судя по всему, эта массовая казнь — только начало. В МИД Китая прямо заявили, что Пекин не остановится и продолжит жестко выжигать весь криминальный бизнес, связанный с нелегальными казино и онлайн-мошенничеством в регионе.

Но и преступники не хотят лишаться «бизнеса». Теперь они переносят его туда, где для этого есть подходящая почва.

— Иными словами, они уходят в зону войны, где практически нет закона и можно делать всё что угодно, — говорит Канникар Петчкау.