Власти захотели создать государственный VPN: новости 4 июня

Эта технология поможет избежать слежки иностранных спецслужб Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 4 июня.

Хантавирус добрался до России

В России фиксируют случаи заражения хантавирусом. Это заболевание чаще всего встречается в приволжских регионах, где с ним научились эффективно бороться.

Врач-инфекционист и доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медицинского университета Юлия Минакова сообщила, что в стране хантавирусная инфекция обычно проявляется как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Наиболее часто заболевание регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской и Ульяновской областях.

Хантавирус — это вирус, который передается человеку от грызунов. Ученые насчитывают больше 50 видов таких вирусов. Болезнь поражает легкие и почки. Смертность от хантавирусных инфекций зависит от формы заболевания. В Азии и Европе она составляет от 1 до 15%, а в Северной и Южной Америке достигает 50%.

По словам специалиста, в этих регионах врачи быстро ставят диагноз и подтверждают его лабораторными исследованиями. Лечение, включающее противовирусную терапию, обычно приводит к выздоровлению.

Пациентов с паническими атаками начнут проверять на ВИЧ

Минздрав внес изменения в стандарт лечения панических атак в России. Теперь пациентам могут назначать анализы на ВИЧ, гепатиты B и C, а также трепонему бледную. Еще в лечение включена светотерапия.

«Врач может направить пациента с подозрением на паническую атаку сдать анализы на гепатиты B, C и трепонему бледную», — цитирует ТАСС текст документа.

Также в новом стандарте появится «воздействие излучением видимого диапазона». Таким методом обычно лечат некоторые виды депрессии и сезонного аффективного расстройства, которое возникает из-за уменьшения длительности дня и нехватки солнечного света зимой.

Отмечается, что светотерапия помогает восстановить «биологические часы» человека. В стандарте также предусмотрены индивидуальные и групповые терапевтические сессии и транскраниальная магнитная стимуляция, как часть лечебных процедур.

В двух регионах приостановили ЕГЭ

В России в двух регионах была приостановлена сдача ЕГЭ. Это случилось на фоне воздушной тревоги. Однако когда она прекратилась, участники смогли продолжить экзамен, хотя имели право пересдать его в резервный день. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«К сожалению, не обошлось без того, что у нас было два случая в Брянской и Курской областях. Была объявлена воздушная тревога, и пришлось ребятам прервать экзамен», — сказал глава Рособрнадзора.

Он пояснил, что правила проведения ЕГЭ предусматривают наличие убежища, где участники могут укрыться в подобных ситуациях. После завершения тревоги все экзаменующиеся вернулись на ЕГЭ и приступили к своим заданиям, несмотря на возможность пересдачи экзамена в резервный день.

«К сожалению, мы живем в такие времена. И еще раз говорю, для нас этот ЕГЭ проходит под девизом: „Самое главное для нас — безопасность участников экзамена“, — добавил Музаев.

Бюджетных мест в вузах станет больше

В 2026 году вырастет количество бюджетных мест в университетах России. Речь идет о медицинских вузах. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, на специалитет выделяется более 30 тысяч таких мест.

«Контрольные цифры приема, то есть число бюджетных мест на медицинских специальностях в эту приемную кампанию составят свыше 30 тыс. в специалитете и почти 20 тыс. в ординатуре. Есть определенный рост», — рассказал ТАСС глава минздрава на ПМЭФ.

В правительстве предупредили о «беспрецедентном» кризисе

Мировая экономика столкнулась с «беспрецедентным» кризисом, которого не было даже в XX веке. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Кризис? Безусловно, на уровне того, что происходит на мировых глобальных рынках, мы видим, что это беспрецедентный на самом деле кризис. Такого не было никогда, даже в 20-м веке», — рассказал он корреспонденту «Фонтанки» на полях ПМЭФ.

Кроме того, сегодня на ПМЭФ обсудили, есть ли провал в экономике, что будет с рублем и процентными ставками. В дискуссии участвовали заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, министр финансов России Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников. Все их заявления вы можете почитать в этом материале.

В Минфине раскрыли планы о новой налоговой реформе

Основные изменения в налоговой системе России уже были приняты. Других кардинальных нововведений в этой сфере Минфин не планирует.

«Какие-то решения по предоставлению льготных преференциальных решений, где-то с учетом эффективностей тех или иных налоговых расходов, решения с точки зрения корректировки, они всегда происходят и происходили, но кардинальных, еще раз повторюсь, <…> не будет», — сказал «Известиям» министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, сейчас основной упор Минфин делает на разбирательства с «серыми составляющими» при уплате налогов. К обозначенному типу глава Минфина отнес импорт товаров из третьих стран, путь которого проходит через территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Эта система действует так, что товары приходили непонятному импортеру. Этот импортер не выплачивал налог на добавленную стоимость (НДС — Ред.), товары особенно должным образом не растомаживались», — описал он.

НДС (налог на добавленную стоимость) — это косвенный налог, который включается в стоимость товаров, работ или услуг. Его платят на каждом этапе производства и реализации продукции, а перечисляет в бюджет продавец или налоговый агент. Фактически экономическое бремя НДС ложится на потребителя, так как налог уже заложен в цену.

Глава министерства отметил, что в пресечении подобной деятельности имеется большой потенциал. Соответствующий процесс, по его словам, позволит привлечь в бюджет многомиллиардные суммы.

За декретный отпуск заплатят почти миллион

В этом году в России максимальный размер пособия по беременности и родам составил почти один миллион рублей. Об этом напомнила пресс-служба Социального фонда России (СФР).

Там отметили, что перед рождением ребенка матери оформляют пособие по беременности и родам. В 2026 году максимальная сумма этой выплаты составит около 955 тысяч рублей.

Согласно данным Социального фонда, работающие женщины в России получают пособие, исходя из своих доходов за два предыдущих года. Финансирование обеспечивается за счет страховых взносов, внесенных работодателем.

Десятки людей эвакуируют на Кубани

В Краснодарском крае три населенных пункта эвакуировали из-за частичного перелива реки Кубань через дамбу. Об этом сообщил оперштаб региона.

Под эвакуацию попали в хутор Западный, в районе которого находится дамба, а также село Гвардейское и хутор Урма в СНТ «Йодник». В общей сложности в населенных пунктах проживает около 180 человек.

«В муниципальных образованиях проведено оповещение населения, в том числе подворовое. В местах сбора подготовлены автобусы для эвакуации», — говорится в сообщении оперштаба.

Там же отметили, что 3 июня провели эвакуацию маломобильных жителей. Пункты временного размещения открыли в городе Крымске и селе Экономическое.

По информации наших коллег из 93.RU, сейчас режим чрезвычайной ситуации действует в Крымском и Славянском районах. Ситуация в этих муниципалитетах остается напряженной из-за недавних проливных дождей и подъема рек.

Источник: Славянск-на-Кубани / Telegram Источник: Славянск-на-Кубани / Telegram

Автобусы для эвакуации Источник: Администрация Крымского района / VK

Населению хотят бесплатно раздавать загородные дома

Россиянам предлагают бесплатно раздавать загородные дома при условии их восстановления и проживания в отдаленных населенных пунктах. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Речь идет о заброшенных жилых домах в сельских районах. По задумке авторов, владельцы таких домов обязуются привести их в порядок и жить там постоянно.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность предусмотреть законодательный механизм передачи заброшенных индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах гражданам по заявлению во владение и пользование с обязательством восстановления», — заявили авторы инициативы.

Парламентарии подчеркнули, что программа будет касаться только домов, находящихся в муниципальной собственности и считающихся бесхозными. Жилые объекты с добросовестными владельцами, наследниками или собственниками, временно отсутствующими в них, под действие инициативы не попадут.

Авторы инициативы уверены, что это поможет сократить расходы муниципалитетов на содержание и снос заброшенного жилья, а также на восстановление жилой застройки. Кроме того, это может привлечь граждан к развитию сельских территорий и сделать жизнь в таких местах более привлекательной, передают РИА «Новости».

В стране создадут государственный VPN

Для чиновников предложили разработать государственный VPN, который поможет избежать слежки иностранных спецслужб. С такой инициативой выступил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко.

«Нужно выбирать баланс между попыткой обеспечить безопасность на зарубежных приборах, наверное, это тоже можно сделать: шифровать трафики, всем чиновникам раздать государственные VPN, чтобы было непонятно, где они находятся», — заявил он в эфире радио «Говорит Москва».

Еще вместо государственного VPN он предложил раздать всем чиновникам приборы, которые будут существенно хуже тех, которыми они пользуются сейчас.