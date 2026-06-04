Страна казино и замков: честный отзыв туриста, стоит ли ехать в Белоруссию

В Гродненской области, всего в 90 километрах от столицы, находится древний Мирский замок Источник: Михаил Ефремов / NN.RU

Сезон отпусков в самом разгаре, и многие определяются, куда же отправиться: пока в одних местах опасно, в других — неприлично дорого. Для тех, кто хочет побывать в другой стране и не особо потратиться, но переживает ошибиться во фразе «Hello, how much does it cost?» идеально подойдет Республика Беларусь. Близко, вкусно, интересно, много где по-европейски, а главное — спокойно.

Страна замков, она же Синеокая, рада туристам из России круглогодично: можете ехать на автомобиле, добраться на поезде или долететь на самолете. Шеф-редактор NN.RU побывал в братской Белоруссии, посетив молодежный Минск, могучую Беловежскую Пущу и легендарную Брестскую крепость. Действительно ли в кафе республики одни картофельные блюда и чем белорусы всё же отличаются от россиян, — в этом материале. Далее — прямая речь.

Город-герой с легальным казино

Первое, что увидите, стартовав от аэропорта до Минска, — рекламу казино. И это не «Три билборда на границе», а целая вереница конструкций, зазывающих просадить все отпускные (для белорусов — зарплатные). Гуляя по центру и окраинам города-героя, я наткнулся на десятки сияющих вывесок, но ни разу не видел, чтобы кто-то входил или выходил. Вероятно, казино живет по своему биоритму и надо знать, когда там аншлаг, но проверять я не собирался. Просто держим в голове: раз таких заведений десятки и всё легально, то спрос будь здоров.

Какие приятные слова: «Сардэчна запрашаем»! Источник: Михаил Ефремов / NN.RU А это вид напротив ж/д вокзала — как вам? Источник: Михаил Ефремов / NN.RU

В Минск я влюбился сразу. На мой взгляд, это замечательный город, который соответствует своему статусу столицы, причем он не похож на Москву или Питер. Минск меньше родного Нижнего Новгорода на несколько десятков тысяч квадратов, там проживает почти на 600–700 тысяч человек больше (население Минска — 2 миллиона человек), но этого не ощущается. Думаю, сказывается грамотная планировка города, широкие проспекты, развитая сеть общественного транспорта. А еще мегаполис невероятно зеленый, многие улицы утопают в деревьях и кустарниках: парков и скверов очень много, моя душенька была в восторге! Мы снимали квартиру в новом ЖК рядом с Парком челюскинцев — это было прекрасное решение.

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В столице Белоруссии много станций метро, которые расположены в удобных локациях: я неоднократно добирался из одной части города в другую почти под закрытие метрополитена и видел сотни пассажиров на каждой станции. Может, повезло, но автобусы, троллейбусы и трамваи подъезжали к остановкам в точное время и опять же нормально курсировали даже ближе к полуночи. Приятно, что у каждого вида общественного транспорта свой цвет: троллейбусы мятные, муниципальные автобусы желтые, а трамваи бирюзового оттенка. К слову, приятная ностальгия для поколения постарше и неизвестный момент для молодежи: при покупке билета его нужно просунуть в специальное устройство на поручне, которое сделает два прокола, зафиксировав, что ваша поездка началась.

Национальная библиотека Белоруссии круто выглядит снаружи и очень интересна внутри. Еще бы, столько денег на нее ушло… Источник: Михаил Ефремов / NN.RU

Еще о прекрасном: в Минске восхитительная монументальная архитектура. К примеру, оказавшись в центре на Октябрьской площади, где находится Дворец Республики, сверните налево на широчайший проспект Независимости — величественные здания походят на дома в Москве (в районе Охотного ряда), но в то же время несут свой колорит сталинской эпохи. Немного углубитесь в сторону Немиги и окажетесь в кварталах с европейской архитектурой. В Минске не встретить такого обилия православных храмов, как в Нижнем Новгороде, — вместо них в столице Белоруссии множество католических костелов. Это связано с тем, что в течение многих веков страну неоднократно дербанили европейские государства, привнесшие эту конфессию. Самый знаменитый костел Святого Симеона и Святой Елены находится на Советской улице, так что советую непременно поглядеть на него воочию.

Источник: Михаил Ефремов / NN.RU Источник: Михаил Ефремов / NN.RU

Драники… Реально, в Белоруссии их готовят иначе (не фанат этого блюда, но был приятно впечатлен). А еще цеппелины, холодник, картофельная бабка, борщ — советую пробовать всё. Жалею, что только в последние дни мы открыли для себя ресторан народной кухни «Васильки» — это сеть, поэтому заведения разбросаны по всему Минску. Лучше бронируйте, поскольку посадка плотная. Цены на определенные позиции вполне демократичные, в целом же чек будет средний и чуть выше. Плюс в центре города уйма колоритных кафешек и ресторанов с народными блюдами и иной кухней, а также ряд классных баров — однозначно каждый найдет что-то свое.

Ел бы и ел… Источник: Михаил Ефремов / NN.RU Хороший выбор в жаркую погоду Источник: Михаил Ефремов / NN.RU

Последний реликтовый лес Европы (любимое место охоты «нациста № 2»)

Рекомендую ехать в республику на несколько дней, чтобы один из них спокойно выделить на поездку в Беловежскую Пущу. Это уникальная зеленая территория, последний реликтовый лес в Европе (бо́льшая часть расположена в Белоруссии, другая — в Польше), с разнообразной флорой и фауной. Находится в Брестской области: доехать можно на автомобиле (своем или арендованном, в Минске десятки прокатов) или в составе экскурсии. Мы с компанией выбрали второй вариант, поскольку дорога в один конец из столицы занимает около пяти часов, а еще местные говорили, что в той части страны много камер и сотрудников милиции (в Белоруссии нет «полиции»).

На территории пущи есть участки, где животные «свободно» гуляют на природе Источник: Михаил Ефремов / NN.RU Зубры — настоящие милахи Источник: Михаил Ефремов / NN.RU

По пути до пущи отчетливо становится заметно, что страна намного зеленее России и цвет растений более насыщенный. Также в Белоруссии насчитывается свыше 20 тысяч рек и ручьев, отчего республику нередко называют Синеокой.

Если выбрали экскурсию, скорее всего, окажетесь примерно на таком маршруте: около часа вас возят по узким улочкам среди настоящего глухого леса, показывают 32-метровый дуб-патриарх (ему 600 лет!) и потом дают свободное время на прогулку рядом с вольерами, где содержатся обитатели Беловежской Пущи. Главный из них — могучий зубр, который считается символом Республики Беларусь.

Тот самый дуб-патриарх! Источник: Михаил Ефремов / NN.RU

И вот вам познавательный факт: в Беловежской Пуще в 30-х годах прошлого столетия любил охотиться Герман Геринг, политический, военный и государственный деятель Германии, которого часто называли «нацист № 2». Перед Второй мировой войной он часто посещал древний заповедный лес на территории Польши: во время этих визитов обсуждались важнейшие вопросы европейской политики, в частности, Геринг по приказу Гитлера прощупывал настроение местных политических элит, чтобы использовать их как сторонников в будущей бойне.

Место, где началась война

Еще одна обязательная локация находится примерно в часе езды от Беловежской Пущи — это легендарная Брестская крепость. То самое место, где началась кровавая Великая Отечественная война. И чувства, которые возникают во время посещения мемориального комплекса, не похожи ни на что другое. Там настолько мирная и тихая обстановка, что в голове не укладывается, как вообще на этой территории могли царить хаос и смерть.

Вход на территорию мемориального комплекса Источник: Михаил Ефремов / NN.RU

Впечатляет всё: вход на территорию, руины самой крепости со следами от пуль и, конечно же, главный монумент «Мужество». Настоятельно советую ехать туда с запасом времени, чтобы исследовать территорию самостоятельно и посетить экспозиции внутри комплекса.

Республика понесла ужасные потери во время Великой Отечественной войны: на одной из экскурсий нам рассказали, что в те страшные годы погиб каждый третий (!) белорус, сотни деревень были сожжены дотла. Минск практически полностью разрушили (например, на одной из центральных улиц города, Советской, уцелели только десять домов). Прошло 80 лет, но, по моим впечатлениям, это до сих пор сильно отражается на менталитете жителей: все, с кем довелось общаться, излучают энергию мира. Белорусы хотят развивать страну, совершенствоваться, креативно преображать всё вокруг себя — очень уютная энергетика.

Цены

В страну можно доехать разными путями: на самолете, поезде или на автомобиле. Мы решили, что быстрее и удобнее лететь по воздуху: сначала добрались до Москвы, а оттуда еще полтора часа — и вы в Минске.

Цены на билеты вполне демократичные. На рейсах авиакомпании «Победа» можно найти места до 4 тысяч рублей с багажом, а у «Аэрофлота» перелет обойдется от 6 тысяч. Еще летает «Белавиа», так что вариантов в расписании достаточно.

Аренда квартиры в Минске обошлась нам в 50 тысяч рублей за неделю проживания. На мой взгляд, это вполне адекватная цена за жилье формата «1+» рядом с центром города и отличным парком. Поскольку мы ездили вчетвером с друзьями, сумма получилась очень комфортной для кошелька.

Питание . В республике своя валюта — белорусский рубль (один BYN равен примерно 26 российским рублям). Салаты в полюбившемся нам «Васильке» обойдутся в 330–500 российских рублей за порцию, супы стоят от 270 до 420 рублей, а самое дорогое горячее блюдо встанет в 660 рублей. Очевидно, что цены здесь вполне средние по России, а порой заглядывать в чек даже приятнее, чем дома.

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В целом вердикт один: в братскую республику обязательно нужно ехать, там найдется отдых на любой вкус и кошелек. А вы еще и любитель настоящих европейских замков — тогда точно спешите покупать билет в Белоруссию!