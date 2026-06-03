Путин готовит большое выступление: о чем будет говорить президент

Президент уже начал готовиться к выступлению Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин уже готовится к Петербургскому международному экономическому форуму и работает над выступлением на пленарной сессии, которая состоится 5 июня. О чем он будет говорить, рассказал на брифинге представитель Кремля президента России Дмитрий Песков.

«Президент будет выступать на Санкт-Петербургском экономическом форуме, поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, экономическим проблемам как у нас в стране, так и на международном уровне. Но, конечно, не существует очищенной экономики. Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание», — сказал Песков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ напомнил, что разговор на пленарном заседании пройдет в формате вопросов и ответов и будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики России, а также ключевым международным событиям.

«Что касается центрального мероприятия, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу (5 июня). На нем с большой речью выступит наш президент, и вместе с ним примут участие президент республики Узбекистан, президент Танзании, заместитель председателя КНР и министр энергетики Саудовской Аравии. Каждый из них выступит с докладом, а потом, как вы знаете, проводится дискуссия», — проинформировал Ушаков.