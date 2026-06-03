Аэропорт среди гор и Министерство счастья: россиянин побывал в одном из самых закрытых королевств — Бутане

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Бутан — небольшое королевство в Южной Азии, окутанное тайнами и самобытными правилами жизни, о которых удалось узнать барнаульскому путешественнику Сергею Блошкину. Почему в Бутан сложно попасть, зачем там существует Министерство счастья и почему приезд туда ощущается так, будто ходишь по декорациям к фильму, смотрите в видео.

«Туда нельзя просто взять и отправиться самостоятельно. Обязательно нужно заранее оформлять турпакет через местную компанию, иначе не дадут визу. К тому же туда летает только их авиакомпания, и количество рейсов довольно ограниченно. Добраться можно из Индии, Непала, иногда еще из Сингапура, и всё», — рассказывает путешественник.

К тому же страна сознательно ограничивает поток туристов, целенаправленно делая поездки дорогими с помощью установки налога.