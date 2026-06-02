Пляжи холостяков, чай с мясом и публичная чистка ушей на улице: чем еще Хайнань поразил российскую туристку

Скульптура в общественном парке в районе Дадунхай

Фотограф 72.RU Ирина Шарова этой весной отправилась на тропический остров Хайнань вместе с родителями, которые приехали в Китай впервые. В своей колонке она рассказывает, может ли эта страна заменить привычные Таиланд, Вьетнам или Турцию и ради чего сюда стоит лететь. Далее — от первого лица.

Впервые на Хайнань я поехала дикарем в 2017 году. Никаких экскурсий, минимум общения — я была практически изолирована от русскоязычной среды. Гуляла по городу, изучала архитектуру, питалась в забегаловках и покупала еду на рыбном рынке. Мобильного интернета тогда практически не было, спасали офлайн-карты.

В этот раз мы поселились в популярном для русских районе Дадунхай в неплохом отеле. В программе — клиника традиционной китайской медицины, организованные экскурсии, прогулки, оживленные пляжи, где местные жители загорали вперемешку с русскими. Я уже изучила китайский язык, помогал и интернет. Так что получился отдых хоть и примерно в той же локации, но с совершенно иным вайбом.

Так для чего вообще стоит поехать на Хайнань?

Традиционная китайская медицина

Главной мотивацией стало желание побывать в клинике традиционной китайской медицины. Судя по отзывам, очень эффективной.

Одна женщина, например, рассказала, что похудела на 40 кг после лечения (естественно, не сразу, а постепенно, в течение 6 месяцев). Конечно, китайская медицина выручает не всегда, но для лечения некоторых заболеваний она эффективна.

Медицинский центр был не самый дешевый, но мы хотели быть уверенными в результате. Выбрали его по рекомендации блогера, который подробно рассказывает про жизнь в Санье (крупный город-курорт, расположенный на юге Хайнаня. — Прим. ред.), рекомендует достопримечательности, рестораны, делится лайфхаками.

Языкового барьера можно не бояться: во многих клиниках есть русскоязычный персонал, который помогает сориентироваться, переводит ваши жалобы врачу, а вам — его ответы. Базовое лечение, которое предлагают пациентам в таких центрах, — курсы массажа, иглоукалывание и прием лекарств на травах в течение 2–4 недель. Индивидуально при серьезных случаях могут рекомендовать иглонож (гибрид акупунктуры и микрохирургии).

Иглоукалывание только выглядит страшно, на самом деле это почти не больно

Есть и другие индивидуальные услуги. Мне, например, через иголки пропускали ток на проблемной зоне, маме делали компресс.

Результаты? Каждый из нас троих увидел эффект: меньше болят ноги и спина, ушла холка, подтянулось лицо, снизился вес, стало больше энергии.

Самое большое потрясение мамы — прошла боль в колене. В первую очередь благодаря иглоножу. В России при ее диагнозе предлагают либо замену суставов, либо смириться с их разрушением в связи с возрастом. В Китае же есть альтернатива.

Также маму впечатлила диагностика: «У нас сдаешь анализы, проходишь УЗИ, КТ, МРТ, и диагноз поставить не могут. А там послушали пульс, посмотрели язык, пощупали тело на кушетке и всё сказали».

Не просто клиника, а целый «санаторий»

В последний день пребывания я решила посетить другую клинику, чтобы сделать массаж ног. Но вместо ожидаемого расслабляющего массажа получила диагностику по стопам и дальнейшие продажи-рекомендации лечиться у них. Хотя диагнозы поставили корректные. Оказывается, китайским врачам необязательно щупать пульс и смотреть язык — некоторые видят состояние просто по стопам. Поразительно!

Вас наверняка интересует стоимость лечения. В среднем курс иглоукалывания, массажа и китайских лекарств стоит около 50 тысяч рублей на человека. Это без сложных операций вроде иглоножа, без банок с кровопусканием и других услуг. Наверняка есть варианты и дешевле, но мы выбрали клинику по рекомендациям и не пожалели.

Напоследок решила попробовать акупунктуру в области лица

Пляж и море

В Санье столкнулась с пляжами двух видов. Первый — ограждения для купания, спасатель с громкоговорителем. Объясняется забота просто: в таких бухтах опасно заплывать слишком далеко. Второй тип пляжей встретила в городе. За ними никто не наблюдает, можно свободно плавать.

В марте в теплой Санье людей на пляжах действительно много, но это не доставляет дискомфорта. Когда рядом много иностранцев, меньше отвлекаешься на чужую речь, чувствуешь себя достаточно изолированно.

Вода в Южно-Китайском море, на мой взгляд, была прохладной. Также ее температура зависела от погоды — после облачного дня или дождя нагрета меньше.

А вот погода чудесна. Температура воздуха около 25 градусов. Изредка шел дождик, примерно половину дней были облака, поэтому солнце не припекало и не было чрезмерной жары. Мы даже не обгорели, хотя многие соотечественники были краснокожими.

Еда

В бухте Дадунхай есть типично китайские рестораны и места для тех, кто побаивается локальной кухни. Мы старались бывать в разных точках, но больше всего полюбили кафе «У Лины». Оно объединяет китайскую и кухню других стран. Цены невысоки. Порции огромны, официанты — милашки, даже подарки дарят. Обед на троих обходится примерно в 1100–1200 рублей (100–110 юаней).

Не прошли мимо «китайского самовара» — он же «хотпот» или huoguo. Это блюдо на компанию: в стол встроена конфорка, на нее ставится кастрюля с бульоном. Ингредиенты — мясо, рыбу, овощи, тофу, лапшу или морепродукты — выбираешь сам, а потом варишь их в бульоне.

Не раз бывали на ночном рынке, где с лотков продают самые разные лакомства. Кстати, экзотических личинок, которыми любят шокировать обозреватели Китая, почти нет. Максимум — процент от всего разнообразия блюд. Пробовали шашлычки из морепродуктов, рис с морепродуктами, мясные шашлыки, жареные морепродукты, рисовые десерты, свежевыжатый сок. Всё невероятно вкусно.

Конечно, нельзя было побывать в Китае и не попробовать утку по-пекински. Ее заказали в ресторане «Панда», который горячо рекомендовал отельный гид. Птицу подали кусочками с овощами, лепешками, соусом и костями в бульоне. Неплохо, но такую же по вкусу утку можно найти и в России.

Хайнань — это тропики, поэтому здесь обязательно нужно объедаться тропическими фруктами. Манго, маракуйя, питахайя, черимойя (оно же «райское яблоко»), ананасы. И всё это сочное, сладкое. Кстати, мы привезли с собой два ящика фруктов и потом угощали родных и коллег. «Аэрофлот» не считает это багажом, только дополнением к ручной клади — доплата не требуется.

Достопримечательности

Гиды предлагают десятки вариантов развлечься. Расскажу о тех, которые удалось опробовать нам.

Чтобы не брести по ступенькам, решили испытать зиплайн. Всё было бы прекрасно, если бы не дождь

Джунгли Янода. Туристический аттракцион, где передвигаешься по реликтовому тропическому лесу пешком и по канатной дороге. Среди развлечений — стеклянный и веревочный мосты, спуск на зиплайне, сад орхидей, знакомство с ядовитыми деревьями, мини-зоопарк с красной пандой, отдельная локация с капибарами, которых можно тискать. В целом место интересное, но мы ездили с группой, постоянно торопиться и подстраиваться неудобно.

Центр буддизма и культурно-туристическая зона Наньшань. Масштабная территория, которая собирает огромное количество туристов. Здесь чувствуешь себя муравьем в бесконечном потоке людей. Это убивает удовольствие от созерцания огромной статуи богини Гуань Инь. Мы дошли до подножия и обнаружили настолько длинную очередь на вход в храм, что он показался нам не таким уж интересным. Да и не буддисты мы.

В Наньшане можно прогуляться по искусственно созданному парку, зайти в буддистские храмы, подняться на гору.

Парк Линчунлин (Парк тысячи ступеней). Пешая прогулка подарила самые яркие впечатления. Вроде просто трекинг по парку, но… Вокруг тропические деревья, кустарники, дорогу перебегают макаки, а с пагоды на вершине горы открывается шикарный вид на город и дома в форме деревьев.

Небольшой совет : если планируете встретить красивейший закат, возьмите с собой кофту. К вечеру на вершине прохладно.

Связь, деньги

Чтобы комфортно передвигаться по городу самостоятельно, обзаведитесь местной сим-картой. Свою я покупала у отельного гида за 150 юаней (около 1,5 тысячи рублей). Правда, дважды она переставала работать, но меняли бесплатно.

Сим-карта нужна, чтобы вызывать такси и оплачивать покупки через AliPay, переводить надписи с китайского и ориентироваться по карте.

Про деньги. Если у вас с собой будут только наличные, никаких проблем это не создаст. Их принимают везде, дают сдачу. Случаи, когда наличными не воспользоваться, настолько редки, что можно ими пренебречь. Но лучше обменять рубли на юани в России, чтобы на месте уже не беспокоиться об этом.

Также удобный вариант для оплаты всего подряд — Alipay. Я скачала его в России, прошла пошаговую регистрацию по инструкции из интернета — готово. Пополнять можно с русских карт или у отельных гидов. Я получила первые деньги на Alipay, когда у кого-то не было сдачи с наличных денег, и мне перевели ее на электронный кошелек в приложении. Чтобы оплачивать, нужно сканировать QR-коды в магазинах или у продавцов или просто прикладывать телефон к терминалу. Знакомо всем, кто пользовался NFC.

Транспорт

Самый удобный вид транспорта — такси. Поймать машину можно прямо на дороге «с руки». В отличие от России, в Китае этот способ всё еще привычен. Машины брендированы и оборудованы световым коробом на крыше. Видите свободное авто? Поднимайте руку, и водитель остановится. А иногда такси тормозит, не дожидаясь руки, и водитель уговаривает ехать.

Мы договаривались о стоимости поездки до того, как сесть в салон, но можно ориентироваться и на счетчик. Рекомендуется останавливать машины с номерами на зеленом фоне — это электромобили, и поездка на них обойдется дешевле. Синие номера означают, что авто работает на бензине, поэтому тариф будет выше. Чтобы показать водителю конечную точку, просто выведите китайское название нужного места на экран телефона.

Второй вариант — попросить заказать такси отельного служащего. Показываете название пункта назначения, отдаете наличку, и он заботливо приведет машину прямо ко входу.

Третий вариант — через тот же самый Alipay. В него интегрирован сервис Didi. Интерфейс англоязычный, разобраться вполне реально.

Такси здесь достаточно недорогое. За поездку продолжительностью 20–30 минут можно отдать около 250–300 рублей.

Хотите еще дешевле? Добро пожаловать в автобус. Главная сложность — понять, какой маршрут куда идет. Так что лучше узнать это заранее в интернете или у гида. Но были и сложности — мы так и не дождались автобуса, который шел в большой торговый центр Joy City, и уехали на такси. Зато в другое время, когда он был нам не нужен, этот автобус приезжал на остановку с завидной регулярностью.

Стоимость проезда — 2–3 юаня (10–20 рублей), в зависимости от сложности маршрута. Сдачи не дают, готовьте нужную сумму заранее. Деньги нужно опустить в пластиковый бокс на входе. Или оплатить электронным кошельком, им удобнее.

Языковой барьер

Если вы отдыхаете в районе Дадунхай, языковой барьер точно не страшен. Здесь привыкли к русским, бизнес также адаптирован. В кафе меню на русском языке, ларьки пестрят забавными переводами, обслуживающий персонал и продавцы также знают основные слова.

В других районах не сильно страшнее. Язык жестов понимают все, а самые непонятные моменты можно объяснить с помощью электронного переводчика.

Социальные особенности

Китайцы очень дружелюбные и старательные. Большая конкуренция во всех сферах дает о себе знать. Мы ехали из аэропорта в 4 утра и видели в кафе и магазинах работников, которые протирали столы и готовили их к новому рабочему дню. Неудивительно, ведь заведения работают с раннего утра до поздней ночи. Торговцы фруктами, например, сидят до полуночи.

Гид рассказал, что в Китае большой перевес молодых мужчин над девушками, поэтому найти себе пару удается не каждому холостяку. Надо быть завидным женихом с высоким доходом, машиной, квартирой, и тогда есть шанс, что луноликая красавица одарит тебя вниманием.

Я увидела подтверждение этой особенности: ко мне на пляже подходили знакомиться и общаться китайцы. 30-летний, 40-летний, 50-летний, и каждый из них — холостяк, который к своему возрасту так и не обрел вторую половинку. Почему? По их словам, китайские женщины слишком требовательные и просят много подарков.

Сувениры

Из Саньи везут китайский чай, постельное белье, крепкий алкоголь с запахом манго или кокоса, экзотические фрукты, традиционные китайские платья ципао или шелк, конфеты, жемчуг, традиционные лекарства (акулий жир, змеиный порошок), кокосовый кофе. У меня как у любителя пить чай полчемодана было забито именно этим сувениром.

Еще в Китае можно купить вещи брендов, которые ушли из России, например, Uniclo находится в торговом центре Joy city.

Смешное

Прогуливаясь по туристическим местам в Санье, обязательно наткнешься на забавные переводы на русский с китайского. Например, вещи мы стирали в «самопишущей стиральной машине», в ванной комнате «скользили осторожно», жили в «великом китайском отеле», а на завтрак избегали «расточительную пищу». В торговом центре «Лето» можно полакомиться «чаем с мясом и костями», «прекрасной американской жирной коровой», «родить белого фландера», «тремя секундами морской травы» или «чесночным выстрелом». Пишите в комментариях свои варианты, что это может означать на самом деле.

В целом забавно, но, когда выбираешь еду в каком-нибудь ресторане со шведским столом, это обескураживает. Чем же пообедать: супом с жимолостью и арахисом, бульоном из черной курицы с сушеным лонганом, кашей из красных фиников и проса с волчьей ягодой или же куриным супом со свиным желудком? Нет, лучше буду куриную сумку. А запью всё это куропаткой.

Еще интересным аттракционом для русских может стать публичная чистка ушей. На ночном рынке можно понаблюдать, как в ушах незнакомцев ковыряются лопаточками специально обученные люди. И всё это действо крупным планом выводится на экраны. Кстати, я тоже попробовала чистку ушей с демонстрацией на экране, только делала это не на улице, полной туристов, а в нашей клинике традиционной медицины.

Публичная чистка ушей — это традиционная расслабляющая и гигиеническая процедура, зародившаяся много веков назад. Мастера часто работают прямо на открытом воздухе, в городских парках и чайных. Ватные палочки обычно не используют. В ход идут миниатюрные металлические или бамбуковые ложечки-черпачки, пинцеты и гусиные перья.

Атмосфера

Пугает хаотичное движение. Скутеры едут как по дорогам по выделенной полосе, так и вместе с пешеходами по переходам. Пытаешься перейти дорогу (даже по светофору), а навстречу тебе несутся двухколесные безумцы с непонятной траекторией движения.

В целом Санья ощущается как рай на земле. Теплый, комфортный климат, море, вкусная свежая еда, фрукты и обилие морепродуктов. Утром и вечером десятки людей занимаются спортом или танцами. В основном это пожилые люди, поэтому удивительно, откуда у них столько сил и энергии. Притом что еда достаточно жирная, толстых людей не так много, в основном все поджарые, подтянутые.

Чтобы лучше видеть тренера по танцам, китайцы забираются на парапет

В целом отдых на Хайнане — отличная возможность совместить морской курорт и лечение в традициях китайской медицины.