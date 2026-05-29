Вейпы убивают ваших питомцев: новости 29 мая

Град размером с куриное яйцо прошел в Ставропольском крае

На Ставропольский край обрушилась непогода. В некоторых населенных пунктах выпал град размером с куриное яйцо, а где-то прошел сильный ливень, после которого улицы затопило, а штормовой ветер повалил деревья.

В Минеральных Водах прошедший крупный град оставил многих дачников без урожая, побив посадки, а автомобилистам оставил «на память» вмятины на корпусах машин. Глава муниципалитета Максим Гаранжа сообщил, что непогода затронула практически все населенные районы.

Мощный град накрыл и Пятигорск. Чтобы не получить травму во время осадков, людям пришлось прятаться на остановках и под крышами ближайших магазинов и кафе.

Власти рассказали о состоянии пляжей в Туапсе

В Туапсе полностью устранили последствия разлива нефтепродуктов и привели в порядок все пострадавшие пляжи, за исключением городских — там очистка еще идет. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Бойко.

«От нефтепродуктов очищены все пляжи, которые были загрязнены, кроме городских. Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования воды и контроль санитарного состояния берега согласно программе производственного контроля», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Кроме того, специалисты управления по развитию курортов объезжают пляжи, проверяя их готовность к приему гостей. Дайверы отмечают, что подводная среда в порядке.

«Курорты Туапсинского округа можно позиционировать как территорию для семейного отдыха. Для этого у нас есть всё», — добавил Бойко.

Путин заявил, что миллионы людей могут лишиться работы

Развитие искусственного интеллекта может привести к тому, что миллионы людей лишатся своей работы, ведь могут исчезнуть целые профессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Перестраивается рынок труда. Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишаются работы или будут вынуждены поменять род деятельности. Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум», — сказал он.

Как отметил президент, ИИ уже заменил сотрудников в таких областях, как подготовка и анализ документов, разработка программного кода и так далее. При этом Владимир Путин отметил, что развитие инструментов искусственного интеллекта требует большого финансирования, Россия в состоянии выделить на это необходимые ресурсы.

Телефон во время грозы может вас убить

Смартфоны могут взорваться во время грозы и причинить вред здоровью. Причем это происходит не из-за того, что в устройство попадает молния, а потому, что во время бури в воздухе создается сильное электрическое поле. Оно вызывает электрические заряды в металлических деталях, включая те, что в схемах телефонов. Об этом рассказала Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра России.

«Происходят внезапные взрывы, от них может пострадать тот, кто будет держать смартфон близко к голове или в кармане. Это не прямое попадание молнии, а процесс индуцирования. То есть это не от разряда, ничего смартфон особенно не привлекает, а просто сам разогревается за счет этих токов», — сказала Макарова ТАСС.

Мать отдала четырехлетнего сына в «военный лагерь» на перевоспитание — там его замучили до смерти

В США четырехлетний ребенок погиб после жестоких издевательств в импровизированном «военном лагере», куда его отправила собственная мать для «перевоспитания». Инцидент произошел в городе Аврора (штат Колорадо), об этом сообщает People.

Как стало известно из материалов следствия, 23-летняя Дестини Роуз Липски решила проучить своего четырехлетнего сына, который без разрешения залез в ее сумку, а затем якобы обманул ее. Женщина доверила ребенка своему знакомому, 24-летнему Александру Мартинесу-Армстронгу, чтобы тот применил дисциплинарные меры. Американка заявила, что отдала мальчика на «курсы дисциплины», которые должны были стать для него своеобразным «военным лагерем».

На деле же Мартинес-Армстронг регулярно избивал ребенка. Вечером 16 мая в службу спасения поступил вызов о том, что мальчик перестал дышать. Прибывшие на место медики обнаружили у малыша серьезные травмы, свидетельствовавшие о жестоких побоях. Пострадавшего экстренно госпитализировали, но спасти его врачам не удалось. В тот же вечер он скончался. ЗадержанномуМартинесу-Армстронгу предъявили обвинение в убийстве первой степени, он находится под стражей без права внесения залога.

Оставлять свои чеки на кассе стало опасно

Оставленными на кассе чеками могут воспользоваться мошенники, предупредил юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. На обычном чеке содержится немало информации: дата и время покупки, адрес магазина, сумма, данные программы лояльности, а иногда — бонусный ID или QR‑код с дополнительными сведениями.

Злоумышленники могут использовать эти данные разными способами. Например, позвонить вам под видом сотрудника банка или магазина, чтобы выманить личные данные. Или попытаться вернуть украденный либо подмененный товар по найденному чеку, получить денежную компенсацию или подарочный сертификат. Кроме того, чужие чеки порой применяют для составления фиктивных отчетов, чтобы подтвердить несуществующие расходы.

В США взорвалась ракета миллиардера и владельца Amazon

Тяжелая ракета New Glenn, разработанная компанией Blue Origin, взорвалась во время наземных испытаний. Инцидент произошел на космодроме на мысе Канаверал во Флориде (одной из главных стартовых площадок США для космических запусков). Компания принадлежит владельцу Amazon Джеффу Безосу и конкурирует со SpaceX Илона Маска.

Испытание проводилось перед запланированным четвертым запуском ракеты, который должен был состояться в ближайшие недели. Цель миссии — вывести на низкую околоземную орбиту спутники интернет‑сети Amazon LEO для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Эти cпутники должны образовать систему, аналогичную Starlink от SpaceX. В Сети появилось видео инцидента: на кадрах виден мощный взрыв и облако дыма над стартовой площадкой.

Банки ужесточают правила подтверждения дохода для самозанятых

С 1 июля 2026 года в России поменяются правила, по которым банки оценивают доходы заемщиков. Раньше можно было просто указать в анкете банка свой доход без каких-либо справок. Банк мог учесть эту сумму, но только если она не выше среднего дохода по региону. Теперь из этой суммы будут вычитать 10%: банк учтет лишь 90% названной вами цифры. Изменения коснутся самозанятых и предпринимателей.

А с 1 июля 2027‑го правила станут еще строже, так как банки вообще перестанут принимать заявленный доход без подтверждения. Чтобы получить кредит, придется обязательно показывать документы, которые доказывают, сколько вы зарабатываете. Об этом говорится в заявлении Банка России.

Эти изменения — часть постепенного ужесточения правил оценки платежеспособности заемщиков, которое началось 1 апреля 2026 года по указанию Банка России. Подробнее читайте в этом материале.

В поисках семьи Усольцевых появилась зацепка

Спустя восемь месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге появилась новая зацепка. Исследователь Валентин Дегтерёв, изучив фото‑ и видеоматериалы поисковиков, обнаружил на одном из кадров подозрительный объект — предположительно, тело человека врасщелине у подножия горы. Рядом заметны следы медведя.

Ключевая находка Дегтерёва — подозрительный объект в расщелине у подножия горы. Он обнаружил его на скриншоте видео, снятого в начале октября прошлого года.

«В одном месте визуально отчётливо видно, что там лежит человек. Поисковики прошли там, но не обратили внимания на расщелину — там курумники и шурфы, оставшиеся от старателей. В этой щели лежал человек, человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс дерево со следами медведя», — пояснил исследователь в разговоре с aif.ru.

Домашние животные страдают от вейперов

Электронные сигареты несут угрозу не только их пользователям, но и домашним животным. Пословам ветеринарного врача Михаила Шелякова, привычка хозяина вейпить может сократить жизнь питомца на 20%.

У кошек и собак, подвергающихся воздействию аэрозоля от электронных сигарет, могут развиваться:

астматические состояния;

аллергические реакции;

отёк лёгких — в тяжёлых случаях это может привести к летальному исходу.

Специалист перечислил основные симптомы отравления: кашель, чихание, выделение мокроты и признаки аллергии. Если не обратить на них внимания, состояние животного может ухудшиться — вплоть до развития бронхопневмонии и отёка лёгких, сообщил Шеляков изданию «Абзац».