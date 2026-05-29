Страна и мир Сколько стоит отпуск в Териберке этим летом: реальные цены на жилье, еду и экскурсии

Сколько стоит отпуск в Териберке этим летом: реальные цены на жилье, еду и экскурсии

Поездка становится дороже, но туристов тут не меньше

Териберка манит туристов со всей России и не только | Источник: Александра Балаба / 51.RUТериберка манит туристов со всей России и не только | Источник: Александра Балаба / 51.RU

Еще несколько лет назад Териберка считалась направлением для «дикого» северного туризма: суровая природа, минимум инфраструктуры и редкие путешественники. Сегодня поселок на берегу Баренцева моря превратился в одно из самых популярных туристических мест Мурманской области. Популярность направления растет из года в год, и вместе с этим меняется и экономика поездки. Отдых здесь уже сложно назвать бюджетным: жилье подорожало, кафе ориентируются на туристический поток, а экскурсии стали отдельной крупной статьей расходов. Корреспондент 51.RU разобралась, сколько реально стоит поездка в Териберку летом 2026 года.

Жилье приходится бронировать за несколько месяцев

Главная проблема для туристов — найти свободный номер. Териберка остается небольшим поселком, а желающих приехать сюда летом становится всё больше. Из-за этого хорошие варианты размещения разбирают задолго до сезона, особенно на июль и август.

При проверке сервисов бронирования в мае 2026 года свободных вариантов размещения в Териберке на летние даты становится заметно меньше. На популярных выходных часть гостиниц и гостевых домов уже показывает ограниченное количество доступных номеров, особенно в сегменте с хорошим расположением и видом на море.

Средняя стоимость проживания в летний сезон, по данным онлайн-сервисов бронирования, сейчас составляет примерно 8–15 тысяч рублей за ночь на двоих. Более востребованные варианты с видом на Баренцево море и улучшенными условиями размещения предлагаются по цене от 18 до 25 тысяч рублей за ночь. При этом окончательная стоимость и наличие мест могут существенно меняться в зависимости от дат, а ближе к пику сезона цены традиционно растут.

Самые доступные гостевые дома и базы отдыха сейчас предлагают номера примерно от 5–7 тысяч рублей за ночь на двоих. Но за такие деньги чаще всего речь идет о простых вариантах размещения без дополнительных услуг и с более скромным уровнем комфорта.

Многие туристы, которые хотят сэкономить, рассматривают альтернативный вариант — остановиться в Мурманске и приезжать в Териберку на один день. Дорога занимает около трех часов в одну сторону, поэтому такой формат часто выбирают самостоятельные путешественники.

Поесть дешево в Териберке почти не получится

Цены на питание в Териберке заметно выше, чем в Мурманске. Это объясняется логистикой, коротким туристическим сезоном и ограниченным количеством заведений.

Даже простой обед в кафе редко обходится дешевле 1500–2000 рублей на человека. Рыбный суп стоит примерно 700–1200 рублей, горячие блюда из трески или палтуса — от 1200 рублей, а позиции с морепродуктами, такими как краб или гребешки, могут стоить несколько тысяч рублей за порцию.

Кофе в туристических заведениях обычно стоит 300–450 рублей, десерты — около 500–700 рублей. В итоге ужин на двоих с морепродуктами и напитками легко выходит на 5–8 тысяч рублей.

При этом туристы отмечают, что едут сюда не за ресторанной экономией, а за северной кухней и впечатлениями, поэтому высокий средний чек воспринимается как часть формата поездки.

Главный пункт расходов — экскурсии и море

Большинство туристов приезжают в Териберку не просто ради прогулок по поселку. Главная цель поездки — выйти в Баренцево море и увидеть северную природу.

Самыми популярными остаются морские прогулки в поисках китов. Стоимость таких туров в 2026 году начинается примерно от 10 тысяч рублей с человека и может доходить до 90 тысяч рублей за расширенные программы или индивидуальные выходы.

При этом организаторы сразу предупреждают: гарантировать встречу с китами невозможно — всё зависит от сезона, погоды и удачи.

Обычные обзорные экскурсии по Териберке обходятся дешевле — примерно 3,5–5 тысяч рублей с человека. В маршрут обычно входят пляж «Яйца дракона», водопад у моря, кладбище кораблей и другие знаковые точки поселка.

Дополнительно туристы часто оплачивают квадроциклы, рыбалку и гастрономические туры. В результате расходы на развлечения у многих путешественников сопоставимы с затратами на проживание.

Сколько в итоге стоит поездка

Если рассматривать стандартную поездку на 3–4 дня летом, отпуск в Териберке для двух человек в среднем обходится в 70–120 тысяч рублей.

Основная часть расходов приходится на жилье, затем идут экскурсии и питание. Итоговая сумма сильно зависит от уровня комфорта и количества активностей, но в целом Териберка уже закрепилась как направление не из дешевых.

При этом спрос на поездки продолжает расти. Туристы бронируют жилье заранее, а летом поселок работает на пределе возможностей инфраструктуры.

Несмотря на высокие цены, многие путешественники считают, что Баренцево море, северные пейзажи и атмосфера Териберки всё же оправдывают затраты, особенно если поездка спланирована заранее.

Напомним, в Мурманской области вводят новые правила для туристов и туроператоров.

Читайте, что нужно знать туристам, которые едут в Заполярье на поиски горбатых китов. Год назад мы решили попытать удачу и отправились на поиски этих величественных животных — читайте, как это было.

Александра Балаба
Александра Балаба
Старший корреспондент
Териберка Арктика Заполярье Кит Левиафан
Гость
13 минут
Давайте лучше про то, насколько подорожает ЖКХ после безвыборных выборов. Это куда актуальнее.
