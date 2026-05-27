НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

5 м/c,

зап.

 738мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 71,67
EUR 83,30
Массовое ДТП
Построят деловой центр
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Что с третьим мостом
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ярославна у Малахова
История учениц спецшколы
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Страна и мир Договоренности с Ираном рассыпались после новых ударов США — что дальше? Всё о конфликте на Ближнем Востоке

Договоренности с Ираном рассыпались после новых ударов США — что дальше? Всё о конфликте на Ближнем Востоке

Ключевые моменты противостояния в Персидском заливе за сутки

83
США не исключают новых атак на Иран | Источник: Вахид Салеми / Associated PressСША не исключают новых атак на Иран | Источник: Вахид Салеми / Associated Press

США не исключают новых атак на Иран

Источник:

Вахид Салеми / Associated Press

Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня после возобновившихся атак. Заявление было сделано на фоне заключительного этапа мирных переговоров. Израиль, в свою очередь, атакует Ливан. Собрали для вас подробности обстановки на Ближнем Востоке.

Иран пообещал жесткий ответ

В понедельник вечером США заявили о новых ударах по позициям Ирана, объяснив это защитой своих войск от атак Исламской республики. Американские подразделения поразили ракетные пусковые установки и суда, пытавшиеся установить мины. Тегеран назвал действия Соединенных Штатов грубым нарушением перемирия и заявил о своем праве на ответные меры, пишет Reuters.

По словам представителей Корпуса стражей исламской революции, их зенитные комплексы сбили американский беспилотник и обстреляли ещё один дрон, а также истребитель, которые, по их утверждению, нарушили воздушное пространство Ирана над Персидским заливом.

«Время не повернуть вспять. И страны, и земли региона больше не будут служить прикрытием для американских баз. Отныне лозунги „Смерть Америке“ и „Смерть Израилю“ станут лозунгами исламской нации и угнетенных народов мира, особенно молодежи», — заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

До долгожданного мирного соглашения опять далеко

В понедельник в длинном посте на сайте Truth Social президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном проходят «хорошо», но предупредил о нападениях в случае их провала. Позднее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном могут «занять пару дней». По его словам, «будет много разговоров о конкретных формулировках в первоначальном документе».

Между тем, в министерстве иностранных дел Ирана сообщили, что прогресс, достигнутый в разработке первоначального рамочного соглашения, не означает, что стороны близки к окончательным договоренностям.

Остаются разногласия по ключевым пунктам сделки

По-прежнему существуют несколько ключевых препятствий на пути к мирному урегулированию конфликта, пишет Reuters. Первое — это Ормузский пролив. Иран вряд ли легко или без уступок со стороны США откажется от своего влияния на этот водный путь — и, как следствие, на мировую экономику.

США хотят лишить Иран его ядерного потенциала. Администрация Трампа настаивает на введении моратория на обогащение урана в Исламской республике, а также сдаче уже имеющегося. Иран при этом давно отрицает стремление к разработке ядерного оружия.

Также США настаивают на том, чтобы Иран ограничил свою программу баллистических ракет. Администрация Трампа потребовала прекратить вооружение и финансирование ополчений в регионе, таких как «Хезболла» в Ливане и хуситы в Йемене.

Тегеран все также добивается ряда условий для мирного соглашения: это снятие санкций и разблокировка замороженных активов на миллиарды долларов. Он также озвучил требования возместить военный ущерб и прекратить военные действия в регионе.

Ситуация в Ливане может стать принципиальным вопросом

Иран хочет, чтобы соглашение о прекращении войны положило конец боевым действиям в Ливане. Там Израиль ведет войну против поддерживаемой Ираном боевой группировки «Хезболла».

Тем временем во вторник Тель-Авив нанес Ливану более 120 авиаударов, что стало одной из самых интенсивных бомбардировок за последние недели, сообщили ливанские источники в службах безопасности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны наращивает масштабы операций в стране.

Ливанское национальное информационное агентство передало, что в результате одного удара по городу Бурдж-эль-Шамали на юге Ливана погибли по меньшей мере 10 человек. В том числе женщины и дети.

ПО ТЕМЕ
Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Ирано-израильский конфликт Иран США Персидский залив Война Ливан
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Рекомендуем