Договоренности с Ираном рассыпались после новых ударов США — что дальше? Всё о конфликте на Ближнем Востоке

США не исключают новых атак на Иран

Иран обвинил Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня после возобновившихся атак. Заявление было сделано на фоне заключительного этапа мирных переговоров. Израиль, в свою очередь, атакует Ливан. Собрали для вас подробности обстановки на Ближнем Востоке.

Иран пообещал жесткий ответ

В понедельник вечером США заявили о новых ударах по позициям Ирана, объяснив это защитой своих войск от атак Исламской республики. Американские подразделения поразили ракетные пусковые установки и суда, пытавшиеся установить мины. Тегеран назвал действия Соединенных Штатов грубым нарушением перемирия и заявил о своем праве на ответные меры, пишет Reuters.

По словам представителей Корпуса стражей исламской революции, их зенитные комплексы сбили американский беспилотник и обстреляли ещё один дрон, а также истребитель, которые, по их утверждению, нарушили воздушное пространство Ирана над Персидским заливом.

«Время не повернуть вспять. И страны, и земли региона больше не будут служить прикрытием для американских баз. Отныне лозунги „Смерть Америке“ и „Смерть Израилю“ станут лозунгами исламской нации и угнетенных народов мира, особенно молодежи», — заявил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

До долгожданного мирного соглашения опять далеко

В понедельник в длинном посте на сайте Truth Social президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном проходят «хорошо», но предупредил о нападениях в случае их провала. Позднее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном могут «занять пару дней». По его словам, «будет много разговоров о конкретных формулировках в первоначальном документе».

Между тем, в министерстве иностранных дел Ирана сообщили, что прогресс, достигнутый в разработке первоначального рамочного соглашения, не означает, что стороны близки к окончательным договоренностям.

Остаются разногласия по ключевым пунктам сделки

По-прежнему существуют несколько ключевых препятствий на пути к мирному урегулированию конфликта, пишет Reuters. Первое — это Ормузский пролив. Иран вряд ли легко или без уступок со стороны США откажется от своего влияния на этот водный путь — и, как следствие, на мировую экономику.

США хотят лишить Иран его ядерного потенциала. Администрация Трампа настаивает на введении моратория на обогащение урана в Исламской республике, а также сдаче уже имеющегося. Иран при этом давно отрицает стремление к разработке ядерного оружия.

Также США настаивают на том, чтобы Иран ограничил свою программу баллистических ракет. Администрация Трампа потребовала прекратить вооружение и финансирование ополчений в регионе, таких как «Хезболла» в Ливане и хуситы в Йемене.

Тегеран все также добивается ряда условий для мирного соглашения: это снятие санкций и разблокировка замороженных активов на миллиарды долларов. Он также озвучил требования возместить военный ущерб и прекратить военные действия в регионе.

Ситуация в Ливане может стать принципиальным вопросом

Иран хочет, чтобы соглашение о прекращении войны положило конец боевым действиям в Ливане. Там Израиль ведет войну против поддерживаемой Ираном боевой группировки «Хезболла».

Тем временем во вторник Тель-Авив нанес Ливану более 120 авиаударов, что стало одной из самых интенсивных бомбардировок за последние недели, сообщили ливанские источники в службах безопасности. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия страны наращивает масштабы операций в стране.