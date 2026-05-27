«Никто не ответственен, Россия же». Как сын известного бизнесмена устроил ДТП и вскрыл жуткое неравенство в обществе

ДТП в Нижнем Новгороде от 20 мая можно смело заносить в список самых резонансных за последние годы. Виновник — 21-летний Сергей Корнилов, сын покойного гендиректора ГК «Луидор». На своем ярко-желтом кабриолете Mercedes он устроил аварию и начал метать в соцсетях острые и колкие фразы: «Мажоры не умирают», «Нищета, не обижайтесь» и «Привет, отребье», рассказывает NN.RU. Ситуацию еще больше накалил тот факт, что на одном из видео перед столкновением он заявил, что пьян «в дупло».

Как ДТП, которое по воле случая не произошло раньше, стало печальной демонстрацией неравенства в обществе? Рядовые жители уверены, что парню ничего не будет и он ничему не научится. Между тем Корнилов-младший спокойно продолжил пить вино, посылать журналистов и комментаторов в Сети куда подальше и предаваться праздной жизни в лучших ресторанах города.

Mercedes не вошел в поворот

Авария произошла днем 20 мая на Похвалинском съезде. По информации МВД, Сергей не справился с управлением и вылетел на встречку, врезавшись в автомобиль Kia. Машину развернуло и отбросило в Nissan. Благо никто не пострадал. А вот кабриолет Mercedes-Benz SL Корнилова с оторванным колесом ждет дорогостоящий ремонт (пока же машину изъяли и отправили на спецстоянку).

С вечера среды началось самое интересное. В городских пабликах появились видео до и после ДТП, которые публиковали нижегородец и его друзья. На одном из них Сергей прямо говорит, что пьян «в дупло» и его не печалит произошедшее, ведь он легко купит себе Porsche 911.

Корнилов-младший активно переписывался с комментаторами в соцсетях. К примеру, он записал видеообращение, где сказал следующее: «Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, что вы не можете себе позволить такую машину. Всё прекрасно. Всё хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же». Правда, довольно быстро парень удалил это видео, но мы и интернет помним всё.

На следующий день после аварии, 21 мая, молодой человек с самого утра направился в лучшие рестораны Нижнего, продолжая подкреплять себя алкоголем и презирать общество (передал привет «отребью»). Параллельно студент (Сергей учится на третьем курсе в Российском государственном институте правосудия) выложил фотографию наручных часов, которые, очевидно, носит сам. Хронометры очень похожи на модель Richard Mille RM67-02, cтоимость которых в официальных магазинах варьируется в пределах 20–34 миллионов рублей.

NN.RU смог дозвониться Сергею Корнилову. На наш вопрос, был ли он пьян в момент ДТП на Похвалинском съезде, парень категорично отрезал: «Нет». При этом федеральным журналистам нижегородец заявил, что причиной аварии всё-таки был алкоголь.

— Вы мне в *** не уперлись. Ищите по всему городу. У меня есть еще «Феррари» красная, можете по ней искать. Номера на «Феррари» — 001, — сказал Сергей Корнилов в беседе с NN.RU (запись разговора имеется в распоряжении редакции).

Полиция официально прокомментировала резонансное ДТП. На нижегородца составили 4 протокола за отказ от прохождения медосвидетельствования, выезд на встречную полосу, отсутствие страховки и повреждение дорог. А еще в МВД уточнили, что за 2025 и 2026 годы на горе-водителя составили 161 административный протокол. Из них 51 материал — за уклонение от исполнения административного наказания. На данный момент большинство штрафов оплачено.

Нижегородцев (да что говорить, россиян, тема-то федеральная) поведение Корнилова-младшего раздосадовало, многих взбесило. Просто приведем несколько комментариев жителей под нашими публикациями:

«Жаль, что у него всё равно всё будет хорошо».

«Цена всего этого — 3 дня позора. И то ему пофиг. Дадут административку, м. б., закроют на 15 суток, права отберут. Ну и что это для него?»

«В общем, он прав: большинство доживает от з/п до з/п с минимальными накоплениями. Население нищает. А вот он нищий духом. И тут даже неизвестно, что хуже».

Но студент нашел что ответить всем недовольным: «По закону мне предъявить нечего, спортики ваши *** идут, потому что у меня охрана есть». Далее Сергей продемонстрировал неприличный жест, что, по его мнению, будут делать все его критики.

Поздним вечером 21 мая в региональной Госавтоинспекции сделали новое заявление: Сергею Корнилову грозят лишение прав на 2,5 года и штраф около 55 тысяч рублей.

У кого выросла такая кровиночка

Сергей родился в апреле 2005-го, и, судя по открытым источникам, которые изучил NN.RU, в один день с ним появилась и сестра. Однако, в отличие от брата, она не становилась героиней скандалов.

Про маму известно немного. В середине девяностых окончила Нижегородскую академию МВД РФ, до сих пор поддерживает теплые отношения с людьми, которые долго проработали в милиции.

После скандала с аварией федеральные СМИ стали писать, что мама Сергея не знает о большинстве выходок сына, а среди них якобы регулярное вождение «под градусом». 21 мая стрингеру РЕН ТВ нижегородка заявила, что не знает, что движет Сергеем: «Вы не вовремя пришли. Для любой матери это большое горе».

Больший интерес вызывает отец студента — тоже Сергей Корнилов. Мужчина окончил Горьковский педагогический институт по специальности «физическое воспитание», служил в правоохранительных органах. В 1990-е был заместителем начальника нижегородского управления налоговой полиции. В 2008 году Корнилов возглавил завод «Труд» и ГК «Луидор». Как писали СМИ, в последние годы нижегородец серьезно болел и скончался в августе 2024 года во время отдыха в Турции.

Корнилов-старший регулярно входил в топ самых богатых жителей Нижегородской области. К примеру, в 2023 году сумма активов достигала 2 миллиардов 662 миллионов 826 тысяч рублей, выручка компаний превышала 17 миллиардов, а чистая прибыль варьировалась в пределах 693 миллионов рублей. Годом позже показатели просели: активы упали до 2 миллиардов 321 миллиона 264 тысяч рублей, сумма выручки — до 14,4 миллиарда, а чистая прибыль — до 692 миллионов рублей.

ГК «Луидор» занимается продажей и обслуживанием легковых и коммерческих автомобилей отечественного и импортного производства. Считается крупнейшим дилером машин ГАЗ.

Не всё потеряно?

Судя по заявлениям Сергея Корнилова-младшего, в материальных благах он не нуждался с детства, да и не нуждается до сих пор. За руль парень сел в день, когда ему исполнилось 18. На день рождения он получил от родителей Volkswaden Tiguan. Его мама поделилась фотографией именинника в соцсетях и заявила о достижении парня.

«На права сдал сам, чем поверг маму в изумление», — написала женщина.

О благосостоянии единственный наследник топ-менеджера Корнилова по мужской линии, скорее всего, не задумывался, пока отец был жив, не задумывается и сейчас. В коротких диалогах с журналистами парень открыто заявлял, что денег у него «до ***».

Мы полагаем, что не хватает парню другого — внимания. Редакция NN.RU нашла анкету на сервисе знакомств, которая, предположительно, принадлежит Сергею Корнилову. В ней молодой человек предстает не циничным мажором с дорогими часами и элитными автомобилями, а простым нижегородцем в поисках искренних чувств.

Автор анкеты указал, что негативно относится к курению и алкоголю, ищет девушку, чтобы сходить на свидание. У него нет детей, но он подчеркивает: не прочь завести их. Интересуется лыжами, бегом, философией, теннисом и путешествиями.

Вроде бы неплохой парень, может быть, просто свернул не туда после кончины отца?

Обновлено