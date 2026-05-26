«Мы знаем, что делать, и не колеблемся»: глава МИД Литвы сделал послание об ударах НАТО по Калининграду

Это не первое заявление со стороны Литвы об ударах НАТО Источник: Christian Hartmann / Reuters

Прибалтийские страны готовы к решительным действиям, включая атаку на Калининград силами НАТО. Об этом заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью LRT, комментируя свое заявление о необходимости ударов по региону.

«Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное — это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир», — заявил Будрис.

По словам литовского министра, Литва и страны Балтии должны опровергнуть мифы о своей неспособности защитить себя. Он подчеркнул, что проблема не в Сувалкском коридоре, а в военных возможностях, которые сосредоточены в Калининграде. Будрис добавил, что балтийские государства должны проецировать эту уверенность в умы западных партнеров, чтобы те видели не только кошмарные сценарии.

Будрис ранее в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО напасть на Калининград. Он заявил, что у альянса есть все необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал угрозы литовского МИД недостойными внимания, отметив, что Вильнюс таким образом лишь подтверждает свое существование. Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал призыв Будриса как заявление «на грани безумия». Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться.