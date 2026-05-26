НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

4 м/c,

зап.

 741мм 81%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,55
EUR 85,45
Радулов — в базе «Миротворца»
Детектив сняли в Ярославской области
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Афиша на День города
Как отметить свадьбу в Ярославле
Винит врачей в смерти жены
Ранило при атаке БПЛА
Премьера сериала «Когда горит огонь»
Зарплата ректоров вузов
Страна и мир «Мы знаем, что делать, и не колеблемся»: глава МИД Литвы сделал послание об ударах НАТО по Калининграду

«Мы знаем, что делать, и не колеблемся»: глава МИД Литвы сделал послание об ударах НАТО по Калининграду

Политик объяснил свои угрозы

78
Это не первое заявление со стороны Литвы об ударах НАТО | Источник: Christian Hartmann / Reuters Это не первое заявление со стороны Литвы об ударах НАТО | Источник: Christian Hartmann / Reuters

Это не первое заявление со стороны Литвы об ударах НАТО

Источник:

Christian Hartmann / Reuters

Прибалтийские страны готовы к решительным действиям, включая атаку на Калининград силами НАТО. Об этом заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью LRT, комментируя свое заявление о необходимости ударов по региону.

«Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо. Самое важное — это сдерживание, потому что сдерживание обеспечивает мир», — заявил Будрис.

По словам литовского министра, Литва и страны Балтии должны опровергнуть мифы о своей неспособности защитить себя. Он подчеркнул, что проблема не в Сувалкском коридоре, а в военных возможностях, которые сосредоточены в Калининграде. Будрис добавил, что балтийские государства должны проецировать эту уверенность в умы западных партнеров, чтобы те видели не только кошмарные сценарии.

Будрис ранее в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung призвал НАТО напасть на Калининград. Он заявил, что у альянса есть все необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал угрозы литовского МИД недостойными внимания, отметив, что Вильнюс таким образом лишь подтверждает свое существование. Представитель Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал призыв Будриса как заявление «на грани безумия». Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что возможная блокада Калининградской области приведет к невиданной эскалации, а все угрозы региону будут уничтожаться.

Жители Калининградской области впервые получили предупреждение об опасности атаки беспилотников. В аэропорту Храброво для обеспечения безопасности полетов вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Калининград НАТО Литва Атака
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Мелочей нет»: экс-игрок «Локомотива» объяснил, что потребуется команде для победы над «Ак Барсом»
Илья Горохов
Хоккей
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Рекомендуем