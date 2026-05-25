Интернет предложили отключить до осени и выдавать за хорошее поведение: новости 25 мая

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 мая.
В Австрии самолет столкнулся с парапланеристкой
В Альпах, в районе Пинцгау, легкомоторный самолет Cessna столкнулся с парапланеристкой. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.
44-летняя женщина взлетела с холма Шмиттенхёэ. Выполняя простой маневр над хижиной Пинцгау, она столкнулась с самолетом, который пилотировал 28-летний мужчина. Свой полет женщина снимала на видео, поэтому момент ЧП попал в объектив камеры.
Пропеллер самолета повредил параплан. Женщина успела раскрыть запасной парашют и избежала падения. Она приземлилась на лесной дороге, где ее подобрал полицейский вертолет. Парапланеристка получила незначительные травмы и сама обратилась за помощью к медикам.
В момент столкновения женщина не выполняла никаких маневров и летела прямо. Самолет совершал обзорный полет над Альпами, и пилот не смог избежать столкновения. После инцидента воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Целль-ам-Зее.
Купальный сезон в Анапе откроется через несколько дней
Купальный сезон в Анапе официально стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление подписала мэр города-курорта Светлана Маслова.
«Сегодня подписала постановление, в котором установлены сроки купального сезона. Официально купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября», — написала Маслова.
Подготовительные работы уже начались. На галечных пляжах и на одном километре песчаных, которые ранее вывели из зоны ЧС, устанавливают инфраструктуру. На остальных песчаных пляжах продолжается отсыпка территории чистым песком.
В декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Тогда в море вылились тысячи тонн нефтепродуктов.
В Рособрнадзоре назвали главный вызов на ЕГЭ-2026
Главным вызовом при проведении ЕГЭ в 2026 году станет обеспечение безопасности участников и организаторов. Экзамены могут прерывать из‑за беспилотной опасности, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Ведомство уже направило во все регионы инструкции о действиях при таких ситуациях. Если во время экзамена объявят угрозу, его остановят в целях безопасности, а позже участники смогут продолжить.
Если предусмотренных резервных дней окажется недостаточно, Рособрнадзор обеспечит необходимое количество дополнительных попыток для сдачи экзамена. Музаев подчеркнул, что у ведомства уже есть опыт работы в таких условиях, особенно с учетом событий последних двух недель, связанных с ракетной и беспилотной опасностью.
Карты Visa и Mastercard должны уйти с российского рынка
Карты международных платежных систем Visa и Mastercard должны окончательно покинуть российский рынок. Об этом сообщила директор департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Visa и Mastercard ушли из России в 2022 году. Сейчас все транзакции по картам этих систем внутри страны проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК). Старыми картами по-прежнему можно пользоваться в России, но за пределами РФ они не работают.
«В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка, они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на поддержку этих карт», — сказала Бакина.
По ее словам, доля карт Visa и Mastercard на российском рынке за последние 4–5 лет снизилась до менее чем 17%. Банки постепенно замещают их другими платежными инструментами.
Когда ослабят санкции
Западные страны начнут постепенно ослаблять ограничения в отношении России по мере улучшения геополитической ситуации. Первые шаги можно ожидать уже в 2026 году, заявил глава РСПП Александр Шохин.
«Многие санкции и ограничения будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться», — сказал Шохин в интервью РИА Новости.
Он также отметил, что необходим аналог Хельсинкских соглашений по признанию новых границ, поскольку старых границ уже не существует. Глава РСПП выразил уверенность в восстановлении нормальных торговых отношений.
Хельсинкские соглашения — это исторический документ, подписанный 1 августа 1975 года в столице Финляндии лидерами 35 государств, включая СССР, США и страны Европы. Он закрепил нерушимость границ в Европе после Второй мировой войны и объединил вопросы безопасности и прав человека.
Россия начнет наносить удары по Киеву
Вооруженные силы России приступают к системным ударам по Киеву. Об этом заявили в МИД РФ.
«В сложившихся условиях Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА», — отметили в дипведомстве.
Также удары будут наносить по центрам принятия решений и командным пунктам. В МИД призвали иностранных граждан, включая дипломатов, как можно скорее покинуть столицу Украины. Жителей Киева попросили не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.
Кому положен 31 день отпуска
Сотрудники с ненормированным рабочим днем должны получать минимум 31 календарный день оплачиваемого отпуска в год. Об этом заявил доцент Финансового университета Игорь Балынин.
По словам эксперта, ненормированный режим не означает постоянной переработки. Работника могут привлекать к труду за пределами обычного графика только эпизодически и по распоряжению работодателя. Минимальный ежегодный отпуск в России составляет 28 дней, а за ненормированный режим положен дополнительный отпуск не менее трех дней.
Таким образом, суммарно получается 31 день. При этом в конкретной организации дополнительный отпуск может быть и больше, если это закреплено во внутренних документах.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного в таком режиме. Право на дополнительный отпуск возникает независимо от того, сколько именно сотрудник трудился сверх нормы. Дополнительные дни суммируются с основным отпуском и другими положенными оплачиваемыми отпусками, добавил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».
В школы хотят посадить штатных священников
В школах могли бы ввести постоянную должность священника, если родители учеников выступят с такой инициативой. Об этом рассказал председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Речь идет не об обязательном введении штатного священника в каждой школе, а о снятии запрета на такую возможность при наличии запроса со стороны родителей. В рамках светского государства, каковым является Россия, при всей ориентации на традиционные ценности, сделать большее было бы юридически сложно. Сразу возник бы и вопрос о мере присутствия представителей других традиционных конфессий РФ, подчеркнул священнослужитель в разговоре с ТАСС.
Президент Сербии Вучич допустил досрочную отставку
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может уйти в отставку до истечения срока своих полномочий. Об этом он сказал во время визита в Китай, сообщает телеканал N1.
«Возможно, я скоро уйду в отставку», — сказал президент.
Вучич впервые стал президентом Сербии в 2017 году, а в 2022 году он переизбрался на второй срок. Его полномочия истекают в 2027 году.
Парламентские выборы пройдут осенью — в период с конца сентября до середины ноября. Спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич сообщила, что правящая Сербская прогрессивная партия предложит Вучичу стать ее кандидатом в премьеры на этих выборах.
ФСБ предотвратила теракт на газовозе с минами
ФСБ пресекла попытку теракта на газовозе «Аррхениус», прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
На подводной части судна обнаружили магнитные мины, предположительно производства НАТО. Каждая из них содержала около семи килограммов взрывчатки.
По данным ФСБ, устройства не могли закрепить в российских территориальных водах. Перед разгрузкой в Бельгии газовоз около полутора суток стоял на якорной стоянке якобы из-за забастовки работников порта.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ. В операции также участвовали Минобороны и Росгвардия.
Интернет предложили выдавать за хорошее поведение
Интернет в России стоит выдавать порционно за хорошее поведение. Такое мнение высказал философ Александр Дугин в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале.
«Опционально. Мне кажется, что можно его [интернет] выдавать порционно и за хорошее поведение. Интернетом надо научиться пользоваться. До него надо дорасти. Его надо заслужить», — сказал Дугин.
По его словам, полностью отказываться от Сети сразу не нужно, но с весны до осени стоит временно ограничить ее использование, чтобы «пожить полной и настоящей жизнью». Философ подчеркнул, что при переходе в виртуальное пространство люди утрачивают самих себя.
В качестве примера позитивных изменений Дугин привел ограничение работы Telegram. По его мнению, это благотворно повлияло на общество. Люди стали больше общаться лично, проводить время на улице, что напоминает прежнюю нормальную жизнь до повсеместной виртуализации.
