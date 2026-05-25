Интернет предложили отключить до осени и выдавать за хорошее поведение: новости 25 мая

Александр Дугин считает, что отсутствие интернета пойдет на пользу Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 мая.

В Австрии самолет столкнулся с парапланеристкой

В Альпах, в районе Пинцгау, легкомоторный самолет Cessna столкнулся с парапланеристкой. Об этом сообщает издание Kronen Zeitung.

44-летняя женщина взлетела с холма Шмиттенхёэ. Выполняя простой маневр над хижиной Пинцгау, она столкнулась с самолетом, который пилотировал 28-летний мужчина. Свой полет женщина снимала на видео, поэтому момент ЧП попал в объектив камеры.

Пропеллер самолета повредил параплан. Женщина успела раскрыть запасной парашют и избежала падения. Она приземлилась на лесной дороге, где ее подобрал полицейский вертолет. Парапланеристка получила незначительные травмы и сама обратилась за помощью к медикам.

В момент столкновения женщина не выполняла никаких маневров и летела прямо. Самолет совершал обзорный полет над Альпами, и пилот не смог избежать столкновения. После инцидента воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Целль-ам-Зее.

Купальный сезон в Анапе откроется через несколько дней

Купальный сезон в Анапе официально стартует 1 июня и продлится до 30 сентября. Соответствующее постановление подписала мэр города-курорта Светлана Маслова.

«Сегодня подписала постановление, в котором установлены сроки купального сезона. Официально купальный сезон стартует 1 июня и продлится до 30 сентября», — написала Маслова.

Подготовительные работы уже начались. На галечных пляжах и на одном километре песчаных, которые ранее вывели из зоны ЧС, устанавливают инфраструктуру. На остальных песчаных пляжах продолжается отсыпка территории чистым песком.

В декабре 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма в Керченском проливе. Тогда в море вылились тысячи тонн нефтепродуктов.

В Рособрнадзоре назвали главный вызов на ЕГЭ-2026

Главным вызовом при проведении ЕГЭ в 2026 году станет обеспечение безопасности участников и организаторов. Экзамены могут прерывать из‑за беспилотной опасности, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ведомство уже направило во все регионы инструкции о действиях при таких ситуациях. Если во время экзамена объявят угрозу, его остановят в целях безопасности, а позже участники смогут продолжить.

Если предусмотренных резервных дней окажется недостаточно, Рособрнадзор обеспечит необходимое количество дополнительных попыток для сдачи экзамена. Музаев подчеркнул, что у ведомства уже есть опыт работы в таких условиях, особенно с учетом событий последних двух недель, связанных с ракетной и беспилотной опасностью.

Карты Visa и Mastercard должны уйти с российского рынка

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard должны окончательно покинуть российский рынок. Об этом сообщила директор департамента Национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

Visa и Mastercard ушли из России в 2022 году. Сейчас все транзакции по картам этих систем внутри страны проходят через Национальную систему платежных карт (НСПК). Старыми картами по-прежнему можно пользоваться в России, но за пределами РФ они не работают.

«В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка, они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на поддержку этих карт», — сказала Бакина.

По ее словам, доля карт Visa и Mastercard на российском рынке за последние 4–5 лет снизилась до менее чем 17%. Банки постепенно замещают их другими платежными инструментами.

Когда ослабят санкции

Западные страны начнут постепенно ослаблять ограничения в отношении России по мере улучшения геополитической ситуации. Первые шаги можно ожидать уже в 2026 году, заявил глава РСПП Александр Шохин.

«Многие санкции и ограничения будут постепенно ослабляться в силу того, что конфликт когда-то должен закончиться», — сказал Шохин в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что необходим аналог Хельсинкских соглашений по признанию новых границ, поскольку старых границ уже не существует. Глава РСПП выразил уверенность в восстановлении нормальных торговых отношений.

Хельсинкские соглашения — это исторический документ, подписанный 1 августа 1975 года в столице Финляндии лидерами 35 государств, включая СССР, США и страны Европы. Он закрепил нерушимость границ в Европе после Второй мировой войны и объединил вопросы безопасности и прав человека.

Россия начнет наносить удары по Киеву

Вооруженные силы России приступают к системным ударам по Киеву. Об этом заявили в МИД РФ.

«В сложившихся условиях Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА», — отметили в дипведомстве.

Также удары будут наносить по центрам принятия решений и командным пунктам. В МИД призвали иностранных граждан, включая дипломатов, как можно скорее покинуть столицу Украины. Жителей Киева попросили не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Кому положен 31 день отпуска

Сотрудники с ненормированным рабочим днем должны получать минимум 31 календарный день оплачиваемого отпуска в год. Об этом заявил доцент Финансового университета Игорь Балынин.

По словам эксперта, ненормированный режим не означает постоянной переработки. Работника могут привлекать к труду за пределами обычного графика только эпизодически и по распоряжению работодателя. Минимальный ежегодный отпуск в России составляет 28 дней, а за ненормированный режим положен дополнительный отпуск не менее трех дней.

Таким образом, суммарно получается 31 день. При этом в конкретной организации дополнительный отпуск может быть и больше, если это закреплено во внутренних документах.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного в таком режиме. Право на дополнительный отпуск возникает независимо от того, сколько именно сотрудник трудился сверх нормы. Дополнительные дни суммируются с основным отпуском и другими положенными оплачиваемыми отпусками, добавил Балынин в беседе с «Газетой.Ru».

В школы хотят посадить штатных священников

В школах могли бы ввести постоянную должность священника, если родители учеников выступят с такой инициативой. Об этом рассказал председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

Речь идет не об обязательном введении штатного священника в каждой школе, а о снятии запрета на такую возможность при наличии запроса со стороны родителей. В рамках светского государства, каковым является Россия, при всей ориентации на традиционные ценности, сделать большее было бы юридически сложно. Сразу возник бы и вопрос о мере присутствия представителей других традиционных конфессий РФ, подчеркнул священнослужитель в разговоре с ТАСС.

Президент Сербии Вучич допустил досрочную отставку

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что может уйти в отставку до истечения срока своих полномочий. Об этом он сказал во время визита в Китай, сообщает телеканал N1.

«Возможно, я скоро уйду в отставку», — сказал президент.

Вучич впервые стал президентом Сербии в 2017 году, а в 2022 году он переизбрался на второй срок. Его полномочия истекают в 2027 году.

Парламентские выборы пройдут осенью — в период с конца сентября до середины ноября. Спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич сообщила, что правящая Сербская прогрессивная партия предложит Вучичу стать ее кандидатом в премьеры на этих выборах.

ФСБ предотвратила теракт на газовозе с минами

ФСБ пресекла попытку теракта на газовозе «Аррхениус», прибывшем из Бельгии в порт Усть-Луга Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На подводной части судна обнаружили магнитные мины, предположительно производства НАТО. Каждая из них содержала около семи килограммов взрывчатки.

По данным ФСБ, устройства не могли закрепить в российских территориальных водах. Перед разгрузкой в Бельгии газовоз около полутора суток стоял на якорной стоянке якобы из-за забастовки работников порта.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ. В операции также участвовали Минобороны и Росгвардия.

Интернет предложили выдавать за хорошее поведение

Интернет в России стоит выдавать порционно за хорошее поведение. Такое мнение высказал философ Александр Дугин в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале.

«Опционально. Мне кажется, что можно его [интернет] выдавать порционно и за хорошее поведение. Интернетом надо научиться пользоваться. До него надо дорасти. Его надо заслужить», — сказал Дугин.

По его словам, полностью отказываться от Сети сразу не нужно, но с весны до осени стоит временно ограничить ее использование, чтобы «пожить полной и настоящей жизнью». Философ подчеркнул, что при переходе в виртуальное пространство люди утрачивают самих себя.