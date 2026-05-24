Страна и мир У резиденции Трампа в прямом эфире раздались десятки выстрелов: снайперы открыли ответный огонь на поражение

Белый дом оцепили сотрудники спецслужб

Около Белого дома раздались выстрелы | Источник: Brendan Smialowski / AFP

Рядом с резиденцией президента США Дональда Трампа в Вашингтоне прозвучала серия выстрелов. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь — вооруженного человека нейтрализовали. Об этом сообщают американские СМИ.

Об инциденте рассказали NBC News, ABC News, NewsNation и другие телеканалы. По данным журналистов президентского пула, работающих на месте, вблизи Белого дома были слышны от 20 до 30 выстрелов.

«Прозвучали десятки выстрелов. Нам сказали бежать в зал для пресс-брифингов», — написала в соцсети X корреспондент ABC News Селина Ван. Момент стрельбы попал на видео во время ее прямого репортажа.

По сведениям DC News Now, Дональд Трамп в это время находился в Белом доме. Информация об угрозе для жизни президента не поступала. За несколько часов до стрельбы президент Трамп объявил, что его администрация близка к завершению сделки по прекращению войны с Ираном.

Как уточняет Fox News со ссылкой на правоохранительные органы, «стрелявший был нейтрализован». Сообщается, что в результате инцидента пострадал случайный прохожий. На место происшествия прибыли агенты ФБР.

Сейчас из-за ЧП Белый дом был закрыт. Сотрудники секретной службы с оружием наготове начали экстренную эвакуацию представителей прессы. Журналистов переправили в комнату для брифингов.

Последний раз перестрелка возле Белого дома произошла 5 мая. Внутри также находились журналисты, оперативники и представители власти. Тогда пострадали два человека.

Обновлено в 02:27 мск: Стрелок, устроивший перестрелку у Белого дома, выжил и находится в критическом состоянии. Пострадавшего случайного прохожего также госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает CBS. По данным NewsNation, нападавший был вооружен пистолетом.

Анатолий Мармышев
