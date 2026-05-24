«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан

Посмотреть на страну было интересно, но страшновато Источник: читатель UFA1.RU

Бывший предприниматель, который предпочел остаться анонимом, рассказал UFA1.RU, почему он решил расстаться с собственным бизнесом и как нашел работу в Афганистане. По его словам, многие представления об этой стране оказались лишь мифами, но суровость некоторых законов действительно его поразила.

Анонимный автор Бывший предприниматель

«К поездке готовился одновременно с опаской и воодушевлением»

Как только законопроект об увеличении налогов для малого бизнеса попал в Госдуму, я понял, что шансов выжить у моего дела нет. Мне ничего не оставалось, как закрыть его и пытаться найти работу в найме. Но здесь ждала засада. В прошлом я нефтяник, а российская нефтянка переживает не самые лучшие времена.

На работу меня не брал вообще никто. Из каждого утюга кричат, что в экономике нехватка кадров, но, видимо, не настолько критичная, чтобы надеяться на быстрое трудоустройство. Откликов от работодателей не было ни одного, но вдруг поступило предложение поработать по контракту в Афганистане.

Принимал его вынужденно, к поездке готовился одновременно с опаской и воодушевлением. Интересно было посмотреть на Афганистан своими глазами. В первый же визит в Кабул понял, что многие мои представления об этой стране — лишь мифы, сформированные в основном фильмами о войне. Но некоторые оказались правдой.

Миф № 1. Афганистан — бедная страна

Да, действительно Афганистан — небогатая страна, но не до такой степени, как показывают нам в кино. Здесь есть довольно много промышленности: горнорудная добывающая, обрабатывающие и перерабатывающие производства, сельскохозяйственные.

Кабульский аэропорт имени Хамида Карзая Источник: читатель UFA1.RU

В крупных городах есть районы, которые ничем не отличаются от городов Средней Азии, например Ташкента. На улицах полно магазинов, ресторанов и тому подобного, по ночам они пестрят неоновыми вывесками.

Миф № 2. В Афганистане царит разруха

Тем, кто пребывает в стране, доступны все блага цивилизации, к которым привыкли в России. Местная валюта — афгани, но свободно используются доллары. Их принимают практически везде и легко разменяют на афгани. Язык общения для туристов — английский, дает о себе знать долгое американское присутствие.

В Афганистане два официальных языка — дари и пушту Источник: читатель UFA1.RU

Мобильная связь здесь вполне приличная, действует роуминг и работают даже симки российских операторов. Никаких ограничений в части мессенджеров нет абсолютно, доступны все иностранные сервисы. Очень развиты гостиничный и ресторанный сервисы, такси, торговля, есть доставка.

Уровень услуг разный, что-то качественное даже по российским меркам найти можно без проблем. Еда в ресторанах — очень приличная. В Афганистане всё очень дешево в части еды. Можно смело отнимать 20–30 процентов от чека по сравнению с Россией и на еду в кафе-ресторанах, и на продукты в магазинах и на рынках.

Машины такси в Кабуле специально окрашивают в бело-голубой цвет Источник: читатель UFA1.RU

Гостиницы, даже если очень хорошие, в среднем ценовом диапазоне. Например, номера в отелях уровня 4 звезды с охраной и рестораном стоят не дороже 100 долларов. Что касается суммы всей поездки, то долларов 1000 на неделю на двоих человек будет вполне достаточно.

Миф № 3. В Афганистане очень опасно

Конечно, почти 50 лет непрерывной гражданской войны дают о себе знать. Афганцы привыкли в части физической защиты полагаться только на себя. Но если вы думали, что в Афганистане даже детишки бегают с автоматами, то сильно ошибались. Свободное ношение оружия тут, мягко говоря, не приветствуется, правительство всячески старается ограничить его.

Кабул — единственный город-миллионник Афганистана Источник: читатель UFA1.RU

Оружие носят в основном представители силовых структур, охранных предприятий и очень редко — просто граждане. При въезде в населенные пункты стоят блокпосты. Поэтому в части оборота оружия страна практически ничем не отличается от России. Перестрелки на улицах никто не устраивает.

Иностранцы здесь имеют особый статус и подлежат защите. Так местное правительство старается изменить репутацию страны. Потихоньку начинает развиваться туризм, много приезжает сюда бизнесменов, сотрудников компаний из-за рубежа. Туристы спокойно могут гулять по городам, посещать достопримечательности, магазины и рестораны.

Миф № 4. Россиян в Афганистане не любят

Россиян любят и очень хорошо к нам относятся. Советский период все вспоминают с ностальгией и благодарностью. Мне там многие говорили, что всё, что есть хорошее в Афганистане: предприятия, дороги, много жилых домов, открытые месторождения полезных ископаемых — дал Советский Союз и «шурави», как называли местные советских граждан.

На заднем плане вы можете увидеть типичные для СССР хрущевки Источник: читатель UFA1.RU

В настоящее время, когда Россия признала «Талибан», сохраняется и очень хорошее отношение уже к нам, современным россиянам. Афганцы, узнавая, что я русский, подходили, чтобы поздороваться и сфотографироваться. Очень дружелюбно себя вели, это было приятно.

Движение «Талибан» с 2003 года было внесено в России в список террористических организаций. В середине 2010-х отношения между ее представителями и российскими властями заметно смягчились. В 2020-м «Талибан» пришел к власти в Афганистане, а спустя 4 года из террористического списка ее исключил Казахстан, вслед за которым также поступила и Россия.

Миф № 5. Афганцы — очень суровый народ

Афганцы в целом показались мне вежливыми, корректными и доброжелательными людьми. Я не видел и не чувствовал ни одного подозрительно пристального или косого взгляда. Комфортно себя ощущал. Местный народ — очень гостеприимный и хлебосольный, отзывчивые люди, которые не откажут в помощи, такое поведение считается частью афганской культуры.

Но важно и самому с уважением относиться к местным обычаям. Одежда должна покрывать руки и ноги как минимум ниже локтей и колен. На это обращают особое внимание, короткие шорты и майки воспринимаются как знак неуважения. Женщинам к тому же следует покрывать голову платком.

«Дорогие сестры, пожалуйста, соблюдайте ношение исламского хиджаба» Источник: читатель UFA1.RU

Миф № 6. В Афганистане очень суровые законы

Это, пожалуй, близко к истине. Но некоторые послабления есть. К примеру, официально курение в Афганистане запрещено, и, хотя сигареты продаются, открыто курить на улице не рекомендуется, лучше делать это где-то в сторонке. Алкоголь тоже запрещен, но купить его и выпить все-таки можно — в ресторанах при гостиницах высокого класса.

Редакция UFA1.RU напоминает, что лучше вообще не курить и не злоупотреблять алкоголем, поскольку эти привычки сильно вредят здоровью.

На окраинах Кабула, где местность особенно холмистая, дома строились без масштабной планировки — друг над другом Источник: читатель UFA1.RU

А вот законы по поводу любых видов наркотиков ко всем, включая иностранцев, беспощадны. За распространение и хранение наркотиков грозят самые суровые наказания, вплоть до смертной казни. Также действуют очень жесткие законы по отношению к воровству, за это здесь руки отрубают на самом деле. К слову, это позволяло лично мне вообще не беспокоиться за свои вещи. Здесь не воруют.

Миф № 7. В Афганистане много исторических достопримечательностей

Кабул раскинулся, как в чаше, окруженный горными хребтами Источник: читатель UFA1.RU