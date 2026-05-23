Комары разносят по городам смертельное заболевание: новости 23 мая

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 мая.

Шесть пациентов с симптомами Эболы сбежали из больницы в Конго

В Демократической Республике Конго шесть пациентов с лихорадкой Эбола сбежали из лечебного центра после того, как местные жители подожгли его. Об этом сообщает местное издание Actualité.

Как пишет СМИ, в медицинском центре в городе Рвампара на северо-востоке страны с подозрением на Эболу проходил лечение мужчина. Однако, несмотря на помощь врачей, он скончался. Родственники покойного потребовали отдать им тело, но медики отказали им, пояснив, что есть высокий риск заражения. Однако объяснения и уговоры не помогли — люди подожгли медицинский комплекс, который основала неправительственная организация Alima. Огонь уничтожил палатки и медицинское оборудование.

«Шесть пациентов проходили лечение в учреждении на момент этих событий: три человека с подтвержденным заболеванием и три с подозрением на него сбежали», — пишет издание.

Мошенники наживаются на страхе выпускников перед ЕГЭ и ОГЭ

В преддверии школьных ЕГЭ и ОГЭ мошенники запустили новую схему обмана. Теперь они предлагают детям купить готовые ответы на предстоящие экзамены. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Пик продаж „реальных КИМов“ и „готовых ответов“ приходится на май. В соцсетях, мессенджерах и даркнете массово предлагают купить „настоящие варианты ЕГЭ/ОГЭ-2026“ за несколько тысяч рублей», — рассказали изданию РИА Новости.

Отмечается, что мошенники играют на желании выпускников получить высокие баллы за экзамены. Покупателям после оплаты приходят неверные ответы или же ссылка на вирус, с помощью которой злоумышленники крадут данные с телефона или компьютера.

В пресс-службе пояснили, что купить реальные ответы или варианты до экзамена невозможно: КИМы хранятся в зашифрованном виде и распечатываются в аудитории в день экзамена в присутствии учащихся.

Во сколько обойдется празднование выпускного

Организация выпускного вечера в 2026 году обойдется в среднем от 20 до 50 тысяч рублей на человека. При этом общий бюджет праздника за последний год вырос не сильно — подорожали в основном еда и транспорт, а стоимость аренды площадок, услуг артистов и других элементов осталась примерно на прежнем уровне. Об этом рассказала основатель ивент‑агентства Premier‑Event Group Наталья Борец.

Из чего складывается цена

Сначала выбирают площадку — чаще всего это лофты, аренда которых при раннем бронировании стоит 50–70 тысяч рублей. Но есть и более дорогие варианты, например особняки или локации с прозрачной крышей. Следующий важный пункт — банкет. На питание с обслуживанием и доставкой обычно закладывают 3–5 тысяч рублей на человека. После этого составляют программу: приглашают ведущего и диджея, заказывают шоу‑номера (световое или барабанное шоу и т. д.), иногда — кавер‑группы. Всё это в сумме выходит примерно в 250–290 тысяч рублей. Еще около 65–70 тысяч рублей уходит на фото‑ и видеосъемку, запуск шаров и торт. Не обойтись и без координатора мероприятия: он следит, чтобы всё шло по плану и оперативно решает возникающие проблемы. В некоторых агентствах его услуги уже включены в стоимость программы.

При этом есть варианты и более бюджетных выпускных, например за 10 тысяч рублей на человека, отметила Наталья Борец в разговоре с «Газетой.Ru». Почитайте, как можно сэкономить при проведении мероприятия.

44 тысячи человек эвакуировали из-за утечки опасных химикатов в США

Из‑за утечки токсичных веществ на аэрокосмическом предприятии в Калифорнии эвакуировали 44 тысячи человек. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Причина ЧП — проблема с промышленным резервуаром на предприятии в Гарден‑Гроуве. В нем хранится 7 тысяч галлонов метилметакрилата — токсичного вещества, которое используют при производстве пластмассы. Оно легко воспламеняется и быстро испаряется, из‑за чего особенно опасно. Пары могут нанести вред здоровью при вдыхании, а риск возгорания создает дополнительную угрозу.

Россияне пострадали в ДТП в Турции

В курортном городе Бельдиби в Турции произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса. Как стало известно РЕН ТВ из собственных источников, транспортное средство врезалось в придорожное препятствие.

В результате аварии пострадали 14 граждан России. Местные экстренные службы уже оказали необходимую помощь пострадавшим. Обстоятельства происшествия выясняются.

На кадрах с места ДТП видно, что автобус съехал с дороги и врезался в дерево. Вокруг столпилось много людей. На место прибыли машины скорой помощи.

Комары разносят опасную лихорадку по городам

Роспотребнадзор призвал людей соблюдать меры профилактики, чтобы избежать заражения лихорадкой Западного Нила. Болезнь могут переносить обитающие в России комары. Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства.

Вирус Западного Нила регистрируется в России с 1999 года, чаще всего случаи фиксируют в южных регионах. При этом вирус не передается от человека к человеку. Инкубационный период вируса длится от 2 до 14 дней. В 80% случаев болезнь протекает бессимптомно. В остальных 20% развивается лихорадка, а в 1–5% — тяжелые неврологические осложнения.

Чтобы снизить риск укусов комаров и возможного заражения, специалисты советуют использовать репелленты (аэрозоли и другие средства от насекомых) во время пребывания на природе, а также установить москитные сетки в жилых и дачных домах.