«Ты едешь, а по обочине идут слоны и жирафы». Невероятные приключения байкера — он проехал 10 тысяч километров по Африке на мотоцикле

«Ты едешь, а по обочине идут слоны и жирафы». Иркутянин проехал 10 тысяч километров по Африке на байке

Побывать в Африке и живьем увидеть всё то, что мы когда-то видели по телевизору или в красочных энциклопедиях, мечтают, наверное, многие. Но далеко не каждый решится добраться до другого конца света, чтобы эту мечту осуществить. Мотопутешественник из Иркутска Егор Асташов провел 2,5 месяца на жарком континенте, намотал по его дорогам больше 10 тысяч километров на своем байке. О езде среди бабуинов и жирафов, местной кухне и судьбоносных знакомствах Егор рассказал журналисту IRCITY.RU Алине Ринчино.

Напомним, редакция IRCITY.RU уже рассказывала о других приключениях Егора Асташова. На своем байке в одиночку он объехал практически всю Россию, забирался даже туда, где редко встретится хоть одна живая душа, несколько раз был в Монголии, а под конец 2025 года отправился из Иркутска в Арабские Эмираты. О том, как он несколько раз чуть не погиб и на целый год был вынужден оставить мотоцикл в горах Хамар-Дабана, можно прочитать вот здесь.

«Мне хотелось побывать на экваторе»

Свое путешествие по Африке Егор начал зимой этого года. Когда его мототур по Эмиратам завершился, мужчина оставил байк прямо там, вернулся домой в Иркутск, чтобы встретить с семьей Новый год и просто побыть рядом с близкими, а затем, уже в феврале, продолжил свои странствия.

— Место на парковке на два месяца совершенно бесплатно мне предоставили ребята из Казахстана, за что им огромное спасибо. Из Иркутска я снова прилетел в Дубай, забрал мотоцикл, а затем встретился с ребятами из Сочи. Они тоже путешественники, но ездят на машине с прицепом. Мы скооперировались, чтобы вместе переправить свою технику на африканский континент, — рассказывает Егор.

Первым городом, где оказался Егор, стала Момбаса в Кении

Оказывается, с этой компанией путешественник познакомился еще на пароме из Ирана в Эмираты. Ребята разговорились, немного потусили вместе, обменялись контактами, а затем отправились каждый в свою сторону. Кто бы мог подумать, что судьба сведет их снова.

— Когда я прилетел в Дубай, оказалось, что они еще там. Они, как и я, искали способы, как им переправить технику в Африку, и это было мне на руку. Я же как раз продумывал разные варианты, как мне туда добраться. То ли ехать по земле через Египет, Судан и Эфиопию, то ли как-то иначе. Но поскольку в Судане идет гражданская война, я понимал, что это небезопасно и заходить на африканский континент по земле не вариант, — объясняет Егор.

В Момбасе Егор и его знакомые из Сочи прожили месяц: ждали свою технику

У сочинских знакомых оказалось свободное местечко в контейнере, куда идеально вписался байк Егора. Так что путешественники скинулись на оплату доставки, а потом купили билеты на самолет до Кении и улетели в город Момбаса. Это — второй по величине город в стране, в котором живет больше миллиона человек. Кроме того, он находится на побережье Индийского океана, поэтому Момбаса — главный порт Кении и один из крупнейших портов Восточной Африки.

Старинный португальский порт в Момбасе

— В Кении мы прожили месяц, пока ждали, когда же придет наша техника. Любопытно, что корабль доплыл из Эмиратов до Момбасы всего за две недели, а потом еще столько же стоял на рейде и не мог зайти в порт. То ли тот был закрыт, то ли было слишком много кораблей на разгрузку. Мы это толком не смогли выяснить, — делится байкер.

В итоге экспедиция по африканскому континенту стартовала лишь в середине марта. Сочинские товарищи поехали своим маршрутом, а Егор помчал в свое соло-приключение на север Кении в сторону экватора.

Вот она, цель — экватор
И он добрался до нее на байке

— Мне очень хотелось побывать на экваторе, поэтому я добрался до города Наньюки. Там я последний раз переночевал в Северном полушарии, а затем отправился на юг континента. У меня была цель — кратчайшим путем добраться до мыса Игольного в ЮАР. Но так как у меня никогда нет четкого плана и продуманного маршрута, я каждый день вносил корректировки. То мне захотелось посмотреть водопад Виктория, то Атлантический океан потрогать, то побывать в самой большой в мире колонии морских котиков. Мои планы менялись каждый день, — рассказывает Егор.

В общей сложности в африканском путешествии мужчина пробыл 2,5 месяца. Он посетил Кению, Танзанию, Замбию, Ботсвану, Намибию и Южно-Африканскую республику. В пути Егор преодолел больше 10 тысяч километров.

«Стояли, улыбались, как дурачки»

В своей экспедиции Егор успел пожить в самых разных условиях: от палатки прямо под открытым небом на территории кемпинг-парка до вполне приличных гостиниц и гостевых домов для мотоциклистов. У них — закрытый двор и собственная парковка для байкеров.

— На юге Замбии перед водопадом Виктория я первый раз достал палатку и ночевал в кемпинг-парке. Понял, что это в принципе безопасно, можно в таких условиях спать спокойно, и дальше уже стал чередовать хостелы, гостевые дома и ночевки в палатке, — вспоминает Егор.

Егор у водопада Виктория

Питался путешественник в основном полуфабрикатами или готовой едой из магазинов. Старался искать знакомую и понятную еду, чтобы не словить отравление и не есть то, что ему неприятно.

— Местная кухня мне не везде нравилась, особенно эти их супы, похожие на блевотную жижу. Я не смог себя заставить их попробовать, да и не было цели — изучить местную кухню. Ел те продукты, которые знаю, покупал в магазинах или кафешках быстрого питания. Не хотелось получить пищевое отравление или несварение, потому что дорога длинная, я — один, а помощи ждать неоткуда. Решил не рисковать, — смеется путешественник.

Познакомиться с аутентичной африканской кухней россиянин рискнул только в ЮАР, где ему встретился иностранец Ниилс Трутер. Он давно стал практически аборигеном здешних мест и знает, что к чему. Ниилс подсказывал Егору, что из традиционных блюд съедобно, а что лучше даже не пробовать. Да и вообще этот человек во многом помог нашему путешественнику.

— В этом путешествии мне встречалось много интересных людей. В Замбии я познакомился с мотопутешественником из Аргентины. Мы пересеклись где-то на трассе, были рады встрече. Поговорили на смеси ломаного испанского, английского и русского наречий, но на самом деле больше помогали всякие жесты. Стояли, улыбались, как дурачки, — вспоминает Егор.

Затем дорога познакомила его с велопутешественником Адамом из Англии. Он повстречался нашему соотечественнику в Ботсване в городе Ната.

А вот на этом видео Егор снял встречу с бабуинами

— Всегда поражался велотуристам, сколько у них силы и бесстрашия, особенно когда речь идет о путешествиях по Африке. Проговорили с Адамом весь вечер, он очень интересный персонаж. Кстати, еще в Ботсване я познакомился с одним из местных, и он до сих пор мне звонит, пишет и интересуется, всё ли у меня в порядке и куда я еду, — смеется Егор.

А это — зебры у водопада Виктория

Но главной удачей этого тура наш путешественник называет знакомство с Ниилсом. Он приютил Егора в своем доме на целых две недели, рассказал множество житейских историй и перезнакомил со всеми друзьями.

— Я благодарен тому, что наши пути пересеклись. Это произошло совершенно случайно: Ниилс подошел на парковке у хостела, в котором я планировал заночевать, спросил, всё ли у меня хорошо и не нужна ли мне помощь. Помог на ресепшене, в итоге с меня даже не взяли плату за парковку, хотя в правилах был четко указан прайс. А вечером позвал в бар, где встречался с друзьями. Там я узнал, что Ниилс тоже увлекается мотоциклами, но пока еще не знал, насколько сильно, — рассказывает о знакомстве Егор.

Жирафы спокойно ходят вне нацпарков и заповедных территорий

Ниилс Трутер помог нашему байкеру привести в порядок мотоцикл и попутно рассказал о себе. Выяснилось, что он участвовал в «Ралли Париж — Дакар» с 1991 по 2022 годы. Когда Ниилс завершил свою карьеру гонщика, ему было уже за 60.

— Еще он был участником боевых действий в Анголе, получил серьезные осколочные ранения. У него половина тела из металла, и это правда. Все рамки безопасности играют диско, когда мимо проходит этот южноамериканский терминатор. Ниилс — большой души человек, с хорошим чувством юмора и справедливости. Я прожил у него чуть больше двух недель и чувствовал себя там как дома, — с благодарностью говорит Егор.

А вот и тот самый легендарный Ниилс

В итоге Ниилс даже взял на себя все хлопоты по отправке мотоцикла Егора дальше, когда тот завершил свою африканскую экспедицию.

«Были моменты, когда я думал: с меня хватит»

Эти 2,5 месяца подарили Егору массу впечатлений и историй — иногда даже не верится, что он видел столько удивительных вещей своими глазами.

В номер к Егору пришла мартышка

— Я попал в сезон дождей, поэтому до самой Ботсваны я ехал постоянно в мокрой одежде. По пути я видел множество экзотических животных, и не в каких-то зоопарках или заповедниках, а вот так, вдоль дороги. Ты едешь, а по обочине идут слоны, жирафы, зебры, обезьяны. В первый день пути из Момбасы в Нанюки я встретил у дороги толпу бабуинов. Не знаю, почему, но мне стало так смешно, я хохотал с них так, что остановиться не мог, — улыбается Егор.

Крупнейшая в мире колония морских котиков

Еще мужчине запомнился водопад Виктория, который слишком грандиозен, чтобы его можно было описать хоть какими-то словами, а после визита в колонию морских котиков, кажется, до сих пор в носу остался специфический запах.

Колония морских котиков

— Мир — интересная штука. В нем есть и плохие, и хорошие люди, но я на пути встречал только хороших и очень этому рад. Все, кто знакомился со мной, искренне интересовались, нужна ли мне помощь, спрашивали, сколько я проехал и куда хочу попасть. Вот, что я понял о мире и людях. А о себе понял, что во многом еще слаб, есть, над чем работать в плане морально-волевых качеств. Бывали моменты, когда думал, что всё, с меня хватит, пора домой. Но когда посидишь, подумаешь и отдохнешь, это проходит, — рассуждает путешественник.

Сейчас Егор Асташов всё еще в пути: из Африки он отправился в Южную Америку. Когда к нему приедет мотоцикл, байкер подготовит его, а затем отправится в тур по Южному полушарию: