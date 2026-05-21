Россия запустила ядерные ракеты

Пуск выполнили сразу на трех площадках

Минобороны отчиталось о запуске различных ракет (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Россия запустила сразу несколько ядерных ракет. Это сделали в рамках учений, которые проходили с 19 по 21 мая.

Минобороны отчиталась, что за это время:

  • с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке выполнили пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»;

  • запустили ракету «Циркон» по полигону «Чижа» из акватории Баренцева моря;

  • с атомного подводного крейсера выполнили пуск ракеты «Синева».

В учениях принимала участие также Белоруссия. Вооруженные силы соседней страны выполнили практический пуск баллистической ракеты ОТРК «Искандер-М» с полигона Капустин Яр.

Также к тренировке ядерных сил привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, самолеты МиГ-31И. Они осуществили пуск «Кинжала».

«Все задачи решены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», — сообщили в Минобороны РФ.

Об итогах военное ведомство доложило президенту Владимиру Путину. Он отметил, что все поставленные задачи выполнили полностью.

«Важно и дальше повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил, развивать все их составляющие, при этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», — сказал президент.

Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проводили с 19 по 21 мая. В них приняли участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Для проведения учений привлекли более 64 тысяч человек личного состава Минобороны и свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Минобороны Ядерные испытания Учения
Гость
47 минут
ну вот а мы всё переживали что денег нет
Гость
