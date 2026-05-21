Судьи могут начать пользоваться ИИ: что отдадут на откуп нейросетям

Судьи могут начать пользоваться ИИ: что отдадут на откуп нейросетям

Технологии помогут принимать взвешенные решения

В судах допустили использование ИИ

В судах допустили использование ИИ

Источник:
Густаво Зырянов / NGS.RU

Судьи в будущем могут использовать искусственный интеллект как прикладной инструмент в своей работе. ИИ станут давать фактуру для анализа и выполнять совещательную роль. Однако речи о замене специалистов сферы не идет. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин.

По словам Зорькина, нейросеть могла бы «давать сырье» для размышлений: например, описывать разные аспекты баланса конституционных ценностей и давать анализ их «условного веса» в процессе поиска решения. При этом вердикты должны оставаться за судьями, а не технологиями, сказал председатель КС на конференции «Конституционный контроль и глобальные вызовы современности» в Санкт-Петербурге.

Также глава Конституционного суда отметил, что сначала ИИ придется обучить методологии. Все операции с участием нейросетей должны проходить в закрытом контуре, поскольку они выполняют роль совещательной комнаты. Зорькин подчеркнул, что судьи не должны воспринимать искусственный интеллект как «сверхразум», а к результатам его работы стоит относиться «с некоторой доброй иронией».

Люди устали от бесконечных согласований, потерянных справок, загадочных отказов и ощущения, что многие решения принимаются не по закону, а по знакомству. На фоне этой усталости ИИ выглядит почти идеальным госслужащим: не берет отпуск, не просит премию и взятку. О преимуществах нейросетей в среде чиновников мы рассказали в этом материале.

Разрешить пользоваться нейросетями хотят и на ЕГЭ в школах. Эксперты считают, что наличие ИИ может быть полезным при сдаче информатики.

Внедрение искусственного интеллекта подтверждают в Минздраве. Он поможет сократить время, которое сейчас медики тратят на заполнение документов, отчетов, планов, справок и других формализованных бумаг. Новые технологии позволяют очень быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи. В частности, электронную историю болезни и карту пациента.

Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Судья Решение Нейросеть ИИ
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Могут. Только нет ни одного бесплатного ИИ. Если найдут денег миллиарды долларов.
Гость
