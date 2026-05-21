Судьи могут начать пользоваться ИИ: что отдадут на откуп нейросетям

В судах допустили использование ИИ Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

Судьи в будущем могут использовать искусственный интеллект как прикладной инструмент в своей работе. ИИ станут давать фактуру для анализа и выполнять совещательную роль. Однако речи о замене специалистов сферы не идет. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин.

По словам Зорькина, нейросеть могла бы «давать сырье» для размышлений: например, описывать разные аспекты баланса конституционных ценностей и давать анализ их «условного веса» в процессе поиска решения. При этом вердикты должны оставаться за судьями, а не технологиями, сказал председатель КС на конференции «Конституционный контроль и глобальные вызовы современности» в Санкт-Петербурге.

Также глава Конституционного суда отметил, что сначала ИИ придется обучить методологии. Все операции с участием нейросетей должны проходить в закрытом контуре, поскольку они выполняют роль совещательной комнаты. Зорькин подчеркнул, что судьи не должны воспринимать искусственный интеллект как «сверхразум», а к результатам его работы стоит относиться «с некоторой доброй иронией».

