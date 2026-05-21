40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт

Ольхон — самый популярный остров у туристов

Зимний Байкал давно перестал быть местом для своих и превратился в одно из самых желанных туристических направлений в России. Лед с пузырьками, наплески и бесконечные горизонты притягивают тысячи путешественников, а вместе с этим растут цены и спрос на жилье. Евгения Дегтянникова побывала на Байкале дважды — сначала на берегу, а затем на острове Ольхон — и делится личным опытом: сколько стоит поездка, где жить, как избежать толп туристов и почему бронировать поездку на зиму нужно уже летом. Далее — ее колонка для 72.RU от первого лица.

Евгения Дегтянникова Автор мнения

Почему Байкал?

В последние несколько лет Байкал стал таким мейнстримом среди поездок по России, именно зимний Байкал. Само собой, летний тоже интересен, но именно зимой туда едут смотреть лед, наплески, пузырьки, невероятные трещины и узоры, которые делает озеро.

Байкал — большое, священное, важное и красивое озеро, и его правда стоит увидеть. Поэтому все туристы в первую очередь едут на Ольхон. Потому что это остров на самом большом пресном озере в мире, еще и шаманский, священный, необычный, и добраться туда не так просто — естественно, хочется попасть именно туда.

Евгения отправилась в путешествие с семьей. Всего в группе было 18 человек

Туризм на острове растет семимильными шагами: и в цене, и в качестве. Если вы едете впервые и не знаете, поедете ли еще на Байкал, то, возможно, Ольхон увидеть действительно важно.

Аренда жилья: советы и цены

Я была на Байкале два раза, две зимы подряд: первый раз со стороны берега, второй — уже непосредственно на острове, чтобы закрыть картинку. И если хочется немного сэкономить и не оказаться в толпе, я бы всё-таки советовала выбирать проживание на берегу Байкала. Это может быть Листвянка или любое другое поселение и гостевые дома рядом с берегом, где комфортно остановиться.

Сейчас любой дом можно арендовать через «Яндекс Карты» или 2GIS: посмотреть фотографии, позвонить хозяевам и выбрать жилье. Рекомендую ехать на три–четыре ночи — этого достаточно. Но заранее стоит расписать дни, чтобы не просто сидеть на холодных берегах, а смотреть красоты и исследовать место с разных сторон.

Прозрачный лед Байкала — главная причина зимних поездок

В любом случае подумать о жилье нужно минимум за полгода. На март, на уже застывшее озеро, мест часто просто не остается. Лучше бронировать летом — в июне или июле. Я делала это в ноябре и уже искала последние варианты для большой группы, это было сложно. Для одного–двух–трех человек жилье еще есть, но с группой, как у нас (18 человек), всё гораздо проблемнее.

Цены на Ольхоне, в поселке Хужир, достаточно высокие. В среднем около 10 000 рублей за сутки за двух–, трехместный номер. У нас были номера по 8000 рублей и по 12 000 за сутки. Плюс нужно учитывать трансфер, жилье на берегу, питание и экскурсии.

Хочется фотографировать каждую мелочь

Как добраться

До Байкала обычно едут через Иркутск — поездом или самолетом, дальше — еще несколько часов пути. До Ольхона дорога занимает около пяти часов. Зимой действует переправа по льду, летом — паромы. Если жить на берегу, трансфер на остров не понадобится.

До Курмы (место, где расположена ледовая переправа) или других точек дорога тоже не самая простая — грунтовка и щебенка, но она есть, и это уже хорошо. Есть еще один вариант, который будет актуален летом, — добраться до Улан-Удэ и оттуда взять билеты на небольшой самолет до Ольхона. Билет стоит примерно 3000 рублей, но покупать нужно заранее. И так можно увидеть Байкал сверху.

Отдельно нужно бронировать и трансферы. Мы, например, в ноябре успели взять микроавтобус по старым ценам. Сейчас такая поездка для группы из 18 человек стоит около 70 000 рублей.

Так выглядит ледовая переправа, официальная дорога на Ольхон

Мы как раз застали период до трагедии с «буханкой», которая провалилась под лед с китайскими туристами. После этого правила ужесточили, запретив выезд транспорта на лед до открытия переправы.

Такие ситуации на Байкале происходят из-за того, что многие пренебрегают правилами безопасности. Машины иногда проваливались и раньше, но не так массово. В этот раз ситуация была критичной: трещина уже была, но один водитель решил ее перескочить, не зная, что она расширилась, и машина ушла под лед очень быстро. Люди даже не успели отстегнуться. Поэтому важно соблюдать правила: обязательно отстегиваться, держать под рукой молоточек для стекла и быть внимательными.

Условия и питание

Теперь — про проживание и еду. Здесь, на Ольхоне, всё довольно разнообразно, и это приятно удивляет. Мы жили в большом гостевом доме, где несколько номеров и хозяйка сама готовит завтраки и ужины под заказ. Это очень удобно: утром тебя кормят чем-то домашним, сытным, а вечером можно вернуться после экскурсии и не думать, куда идти. Всё по-домашнему, спокойно, без суеты.

На острове Ольхон есть очень уютные и необычные кафе

Но если жить в самом центре Хужира, то вообще нет проблем с едой. Там много кафешек, и, что удивительно, они не выглядят как обычные столовки. Есть вполне приличные места с красивыми интерьерами, нормальной подачей, десертами, какими-то фишками. То есть это уже больше похоже на городские кафе, куда реально приятно зайти, а не просто быстро поесть и уйти.

Конечно, есть и бурятская кухня. Все в первую очередь пробуют позы — их еще называют буузами. По сути, это что-то вроде мантов с мясом, но со своими особенностями. И, конечно, омуль — его тут пробуют все: копченый, жареный, уха из омуля. Это местная рыба, которую любят и которую обязательно везут с собой. Цены на нее разные, но на самом Ольхоне, особенно в Хужире, они довольно высокие.

Блюда местной кухни — буузы и омуль

Экскурсии на Ольхоне

Экскурсии мы искали на «Авито» — там очень много предложений. Обычно все говорят, что на Ольхоне есть две основные экскурсии: на север острова и на юг. Плюс можно взять что-то дополнительное — рыбалку, баню или просто покататься по самому Хужиру. Обычно это поездки на целый день на так называемых «буханках» — УАЗах. Это основной транспорт на острове. Их там реально очень много: мы в какой-то момент насчитали десятки машин в одном месте. В одну «буханку» садится примерно 8–10 человек, и вас везут по разным точкам.

Только посмотрите на эту невероятную красоту!

Показывают всё: наплески, прозрачный лед, пузырьки, гроты, голубые льды — это всё действительно выглядит очень красиво. Причем лед каждый раз разный. Где-то он идеально гладкий и прозрачный, где-то заснеженный, где-то с трещинами или шероховатостями.

Нам, например, в этот раз не очень повезло с катанием на коньках. Лед был не такой ровный, как в прошлом году: с мелкой рябью, шероховатый — едешь как будто по асфальту. Уже не то удовольствие, скорее, терпишь тряску. А в прошлом году был идеальный — ровный, чистый, и можно было ехать просто в горизонт, сколько угодно. Но в этом и особенность Байкала — он всегда разный. И никогда не знаешь, что именно увидишь.

Одно из любимых развлечений туристов — прокатиться по Байкалу на коньках

Трещины на озере

Мы, когда первый раз вышли на такой большой открытый лед и увидели трещину, где две части льда наползли друг на друга и образовали такой холм из льдин, даже не пошли смотреть наплески. Мы стали кататься на этих льдинах, бить их, разбивать вдребезги, играть в керлинг — в общем, это было как в детстве. Нас было 18 человек, и мы, как дети, все играли: баловались, отламывали куски льдин, сидели на них, катались, фотографировались. Смотрели сквозь них — и в тот момент нам больше ничего не было нужно.

Сами экскурсии длятся целый день, потому что расстояния большие. После того как закрыли выезд на лед, часть маршрутов стала длиннее: если раньше можно было быстро проехать по льду, то сейчас приходится добираться по неровной дороге по острову — это дольше и менее комфортно.

В середине дня обычно обедают прямо на льду. Это отдельный кайф: ставят стол, накрывают скатертью, достают красивую посуду, наливают горячую уху. Ты стоишь или сидишь на льду — вокруг Байкал, мороз — и ешь горячий суп. Очень атмосферно.

Обед прямо на льду — обязательная часть поездки

К вопросу об экскурсиях и лайфхаках: если вы арендуете машину своей группой, я советую договориться с водителем выезжать немного позже. Это поможет не попасть в вереницу «буханок», едущих в одно и то же место, и избежать толпы.

Можно, конечно, выезжать и раньше, но тогда вы не выспитесь и, возможно, не насладитесь утренними моментами. Поэтому, когда все начинают экскурсии примерно в 10:00, я советую выезжать, например, в 11. Заканчивается она также в 6–7 часов вечера, и этого вполне достаточно, чтобы насладиться видами.

Что еще интересного посмотреть

Есть еще фестиваль ледовых скульптур «Лед Байкала». Даже если вы не попали на открытие, сами скульптуры можно посмотреть позже, а вечером включается подсветка — выглядит очень красиво.

Еще из интересного, из таких фишек, которые делают на Байкале. Уже много лет есть такая туристическая традиция, которую называют «поцелуй Байкала». Берется шуруповерт со сверлом-пером и высверливается маленькая круглая дырочка прямо во льду или в большой льдине — получается такая «чарка». И туда наливается любой красный напиток. Детям мы, естественно, наливали сок. Взрослые иногда пьют что-то покрепче — через трубочку или просто так.

В небольшую лунку во льду наливают красный напиток и выпивают его через трубочку. Тот самый «поцелуй Байкала»

В Хужире есть этнографический музей. Он небольшой и, честно, не самый ухоженный. Плюс зимой там холодно: часть помещений не отапливается, поэтому ходишь в куртке и шапке. Но сама история интересная: например, рассказывают, что остров долгое время жил без нормального электричества и только спустя годы туда провели свет. И именно после этого туризм начал активно развиваться.

Сколько стоит такая поездка

Если коротко, по ценам: экскурсии стоят примерно 3500–4000 рублей, питание в гостевом доме — 500–700 рублей за прием пищи, трансфер на большую компанию — около 70 000 рублей, жилье — в среднем от 6000 до 12 000 рублей за сутки. Коньки можно взять в аренду примерно за 700 рублей в день. В итоге у нас вышло около 40 000–45 000 рублей на человека за 3–4 дня со всеми расходами.

Есть еще «Хивусы» — это суда на воздушной подушке. Выглядят очень эффектно: большая машина с пропеллером, которая едет прямо по льду. Но это уже дорогой вариант — примерно 12 000 рублей в час за группу. Если брать полноценную экскурсию, выходит еще дороже, поэтому не все выбирают, но как опыт очень круто. Мы пробыли четыре дня, и считаю, что этого времени вполне достаточно.

«Хивус» — самый дорогой способ передвижения по льду