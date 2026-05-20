Иран готов ударить за пределами региона, а сторонники Трампа предъявили ему жесткий ультиматум: главное о войне на Ближнем Востоке

В Иране ожидают нового нападения со стороны США Источник: Источник: Independent.com

Иран предупредил, что в случае ещё одной атаки со стороны США конфликт может выйти за пределы Ближнего Востока. На фоне этих заявлений Тегеран и Вашингтон продолжают вести переговоры. Тем временем американский Сенат впервые одобрил резолюцию, которая может ограничить полномочия Трампа в вопросе войны с Исламской республикой. Подробнее об очередном дне противостояния читайте в нашем материале.

Иран уверен, что Штаты ждут момента для нападения

США стремятся возобновить войну и по-прежнему надеются на капитуляцию Исламской республики. Об это заявил главный переговорщик Ирана, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, пишет The Times of Israel.

«Передвижения противника, как открытые, так и скрытые, показывают, что, несмотря на экономическое и политическое давление, он не отказался от своих военных целей и стремится начать новую войну», — говорит Галибаф в аудиосообщении, распространенном иранскими СМИ. — «Тщательное отслеживание ситуации в Соединенных Штатах усиливает вероятность того, что они все еще надеются на капитуляцию иранского народа».

Тегеран готов вывести военные действия за пределы региона

В случае новой агрессии со стороны США конфликт может выйти за рамки Ближнего Востока. Об этом предупредили представители Корпуса стражей исламской революции, сообщает иранское агентство Tasnim 20 мая. КСИР обвинил Вашингтон и Тель-Авив в том, что они не извлекли уроков из своих предыдущих стратегических поражений и подчеркнул, что Тегеран ещё не задействовал все элементы «Исламской революции» против противников.

«Но теперь, если агрессия против Ирана повторится, обещанная региональная война на этот раз выйдет далеко за пределы региона. А наши сокрушительные удары повергнут вас в руины в таких местах, которые вы даже не можете себе представить», — говорится в заявлении.

Это обращение было опубликовано в ответ на слова президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении кампании против Ирана. На этой неделе американский президент заявил, что был близок к тому, чтобы отдать приказ о новых атаках, но воздержался, чтобы дать больше времени для переговоров, пишет Reuters.

«Буду ждать ответа несколько дней. Если я их не получу, все произойдет быстро. Мне нужны абсолютно верные ответы от Ирана», — предупредил американский лидер.

Переговоры продолжатся

Новый раунд переговоров между Ираном и США состоится в столице Пакистана — Исламабаде — после окончания главных обрядов хаджа в конце мая, сообщил телеканал Al Arabiya. По информации журналистов, командующий пакистанской армией может 21 мая прилететь в Тегеран, чтобы объявить о заключительной версии соглашения. Если этого не произойдет, детали окончательного договора могут быть объявлены в течение нескольких часов.

Один из краеугольных камней сделки между Тегераном и Вашингтоном — вопрос о судьбе иранского урана. В том числе обсуждается возможная передача его в Россию, заявил вице‑президент США Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Белый дом выступает против такого решения и текущая американская позиция этого не предусматривает.

Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту России Владимиру Путину, что ситуация на Ближнем Востоке подходит к переломному моменту и может перейти от войны к миру. Об этом пишет агентство Синьхуа.

План Тель-Авива и Вашингтона сорвался

США и Израиль рассчитывали, что военная операция приведёт к возвращению к власти бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Об этом пишет The New York Times. По данным источников газеты, план готовил Израиль, и сам Ахмадинежад был в курсе. Но в первые дни удар попал по жилому комплексу, где он находился под домашним арестом: погибли бойцы КСИР, а сам экс‑президент получил ранения. После этого, по словам собеседников издания, Ахмадинежад утратил веру в идею смены режима.

Между тем власти США проверяют сделки как минимум трёх инвестиционных фирм после резкого всплеска торгов нефтяными фьючерсами на 800 миллионов долларов за несколько минут до поста в соцсетях президента Трампа о пятидневной отсрочке ударов по иранской энергетике, сообщает Wall Street Journal. Регулятор CFTC изучает, не пользовался ли кто‑то инсайдерской информацией о решении Трампа от 23 марта. Под подозрением оказались Qube Research & Technologies, Forza Fund и подразделение TotalEnergies, которые в итоге получили прибыль в разной мере. Обвинений им не предъявляли. Издание резюмирует, что провести грань между удачей и умелой торговлей бывает сложно.

Война может закончиться без переговоров

Во вторник Сенат США одобрил резолюцию о военных полномочиях, которая может положить конец войне с Ираном, если президент Дональд Трамп не получит согласия Конгресса. Это стало редким проявлением критики в адрес лидера республиканцев спустя 80 дней после начала ударов американских и израильских сил по Ирану. Причем к этому решению сенаторы пришли с восьмой попытки.