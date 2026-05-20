Туристам в ОАЭ ставят в паспорта новые штампы: что они значат

В Объединенных Арабских Эмиратах появился новый памятный штамп для прибывающих путешественников. Его начали ставить в паспорта.
Новый штамп посвящен Международному дню семьи, который отмечают 20 мая. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на Федеральное управление ОАЭ по идентификации, гражданству, таможне и портовой безопасности.
Власти ОАЭ отмечают, что штамп содержит надпись Year of Family. Цель такой инициативы в укреплении семейных связей и продвижении социальных ценностей.
Такой штамп ставят пассажирам, прибывающим в страну через аэропорты, морские порты и сухопутные пограничные переходы. В управлении считают, что такая отметка должна превратить обычную паспортную процедуру в символический жест гостеприимства.
Для российских туристов ОАЭ остаются одним из популярных зарубежных направлений. Россияне могут въезжать в страну без заранее оформленной визы и находиться там до 90 дней в течение 180-дневного периода. По прибытии в паспорт ставится бесплатный штамп.
