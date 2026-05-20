Туристам в ОАЭ ставят в паспорта новые штампы: что они значат

Такой штамп ставят прибывшим пассажирам | Источник: Ассоциация туроператоров

В Объединенных Арабских Эмиратах появился новый памятный штамп для прибывающих путешественников. Его начали ставить в паспорта.

Новый штамп посвящен Международному дню семьи, который отмечают 20 мая. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на Федеральное управление ОАЭ по идентификации, гражданству, таможне и портовой безопасности.

Власти ОАЭ отмечают, что штамп содержит надпись Year of Family. Цель такой инициативы в укреплении семейных связей и продвижении социальных ценностей.

Такой штамп ставят пассажирам, прибывающим в страну через аэропорты, морские порты и сухопутные пограничные переходы. В управлении считают, что такая отметка должна превратить обычную паспортную процедуру в символический жест гостеприимства.

Для российских туристов ОАЭ остаются одним из популярных зарубежных направлений. Россияне могут въезжать в страну без заранее оформленной визы и находиться там до 90 дней в течение 180-дневного периода. По прибытии в паспорт ставится бесплатный штамп.

а что же не написали-государство ОАЭ открывает депозитный счёт для обеспечения будущего ребёнка, на котором к его совершеннолетию накапливается около 100 тысяч долларов. либо Беспроцентный кредит. Будущие муж и жена могут получить кредит в Брачном фонде страны, это примерно 40 тысяч долларов. Как только у пары появляется ребёнок, кредит автоматически получает статус выплаченного. а у нас только штрафы и поборы
