Туристам в ОАЭ ставят в паспорта новые штампы: что они значат

В Объединенных Арабских Эмиратах появился новый памятный штамп для прибывающих путешественников. Его начали ставить в паспорта.

Новый штамп посвящен Международному дню семьи, который отмечают 20 мая. Об этом сообщает Gulf News со ссылкой на Федеральное управление ОАЭ по идентификации, гражданству, таможне и портовой безопасности.

Власти ОАЭ отмечают, что штамп содержит надпись Year of Family. Цель такой инициативы в укреплении семейных связей и продвижении социальных ценностей.

Такой штамп ставят пассажирам, прибывающим в страну через аэропорты, морские порты и сухопутные пограничные переходы. В управлении считают, что такая отметка должна превратить обычную паспортную процедуру в символический жест гостеприимства.