Прямых рейсов за границу стало меньше, чем в СССР: куда будут летать российские самолеты летом

Летом 2026 года из России без пересадок можно улететь в 31–32 страны. Это на 25% меньше, чем в зимнем расписании 2025–2026 годов. Тогда насчитывалось до 43 направлений, подсчитала Аналитическая служба АТОР.

Куда можно улететь прямыми рейсами

Точное количество направлений зависит от восстановления полетов в Саудовскую Аравию. Если их возобновят, список стран, доступных на прямых рейсах, будет таким: Абхазия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Вьетнам, Гонконг (КНР), Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, Мальдивы, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Эфиопия.

Однако для организованных туристов многие из этих направлений недоступны. С марта 2026 года запрещены продажи пакетных туров в Израиль, Иран, Катар, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. Афганистан и Ирак никогда не пользовались спросом. Таким образом, для массового туризма на прямых рейсах останется не более полутора десятков стран.

В начале 1980‑х годов «Аэрофлот» обслуживал 80–90 международных направлений, к концу десятилетия — около сотни. Нынешняя маршрутная сеть втрое уже, чем была в СССР даже во времена «железного занавеса», хоть и тогда часть зарубежных рейсов считалась внутренними.

Почему направлений стало меньше

В летнем расписании 2026 года нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу из‑за топливного и геополитического кризиса. Война на Ближнем Востоке убрала из сетки Кувейт и Бахрейн. В апреле исчезли прямые перелеты в Алжир, их перспективы неясны.

С 13 мая «Аэрофлот» прекратил полеты на Сейшелы (осенью их обещают вернуть). Перелеты на Шри‑Ланку, Филиппины и в Малайзию из Сибири носят сезонный характер. Их могут возобновить зимой, но гарантий нет.

Пассажиропоток растет

Группа «Аэрофлот» («Аэрофлот», «Россия», «Победа») в апреле 2026 года выполнила на 7,3% больше международных рейсов, чем в апреле 2025 года. За четыре месяца 2026 года международный пассажиропоток группы вырос на 8,8% и достиг 4,4 млн человек.