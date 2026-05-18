Ведущие иранского ТВ вышли в эфир с автоматами: главное о войне на Ближнем Востоке

Иранские ведущие заявили, что готовятся к войне Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

США и Иран выдвинули друг другу жесткие условия, без которых не готовы садиться за стол переговоров. Каждая сторона требует от другой пять конкретных шагов — от передачи урана до прекращения боевых действий. Пока дипломаты пытаются найти общий язык, мирных жителей пугают новые взрывы, а на иранском ТВ ведущие выходят в эфир с оружием. Подробнее о том, какими событиями запомнился очередной день конфликта, читайте в нашем материале.

США и Иран выдвинули друг другу условия

Иран выдвинул пять условий, без которых он не сядет за стол переговоров. В ответ Вашингтон тоже назвал пять своих требований. О позиции США сообщает иранское агентство Fars.

Что требует США от Ирана :

• не рассчитывать на компенсации или возмещение ущерба со стороны Америки;

• передать США 400 кг иранского урана;

• оставить в работе только один ядерный объект;

• не размораживать иранские активы — даже на четверть;

• прекратить боевые действия на всех фронтах только в ходе самих переговоров.

При этом, как отмечает агентство, даже если Иран выполнит эти пункты, угроза агрессии со стороны США и Израиля сохранится.

Ранее Тегеран назвал свои пять условий для возобновления диалога :

• прекращение войны на всех фронтах, особенно в Ливане;

• снятие антииранских санкций;

• разморозка иранских средств;

• компенсация ущерба от боевых действий;

• признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.

В Тегеране подчеркнули, что эти пункты нужны, чтобы создать минимальное доверие для возвращения к переговорам. Без их выполнения, по мнению Ирана, новый раунд невозможен.

В начале мая Иран передал США свой мирный план из 14 пунктов. Он настаивал на прекращении боевых действий, гарантиях ненападения, снятии морской блокады, разморозке активов и выводе американских войск. Тегеран предлагал решить ключевые вопросы за 30 дней и делал упор на «окончании войны», а не на продлении перемирия.

Главные разногласия, по данным западной прессы, касаются ядерной программы: США хотят, чтобы Иран заранее взял на себя обязательства по ядерной инфраструктуре и запасам урана, а Тегеран предлагает обсуждать это отдельно — в ходе специальных 30-дневных переговоров.

Президент США Дональд Трамп уже назвал предложения Ирана неприемлемыми. В ответ в Тегеране заявили, что реакция «так называемого президента США» для них «не имеет никакого значения».

Сейчас между сторонами действует перемирие, подписанное в начале апреля и продленное американским лидером на неопределенный срок. Несмотря на это, в начале мая стороны обменялись ударами.

На АЭС в Эмиратах произошел пожар из-за удара дрона

На западе Объединенных Арабских Эмиратов, рядом с атомной электростанцией «Барака», начался пожар после атаки беспилотника. Власти Абу-Даби уже заявили, что радиационной опасности нет.

Как сообщил центр по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби, огонь вспыхнул в электрогенераторе, который находится за внешним периметром станции. Никто не пострадал. Инцидент никак не повлиял на радиационную безопасность.

В Израиле произошел мощный взрыв

В израильском городе Бейт-Шемеш минувшей ночью произошел сильный взрыв с яркой огненной вспышкой. Жители испугались, многие решили, что город снова атакован. Однако, как выяснилось, это были заранее запланированные испытания оборонной компании Tomer, которая производит ракетные двигатели.

Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на заявление компании. В компании Tomer подтвердили, что испытание было согласовано.

«Это был запланированный эксперимент, который прошел в соответствии с планом», — сказали представители компании.

Вместе с тем местные жители отметили, что никаких предупреждений о проведении испытаний они не получали.

Иранское ТВ показало ведущих с автоматами в студии — они заявили, что готовятся к войне

Иранское государственное телевидение выпустило несколько передач, в которых ведущие появились в студии с винтовками, сообщает Iran International. Они заявили, что изучают основы обращения с оружием и при необходимости готовы присоединиться к боевым действиям.