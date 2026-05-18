Настроил себе пересылку из Telegram: журналист купил «современный пейджер», заменяющий интернет, — опыт

В России люди стали покупать устройства Meshtastic, которые позволяют передавать сообщения без интернета — по радиосети. С помощью дополнений систему можно подключить к мессенджерам и продолжать общаться в любимых приложениях даже если интернет «глушат» . Meshtastic работает по принципу «рукопожатий». Например, если между отправителем и получателем сообщения 20 километров, то сообщение не дойдет. Но если между ними появится человек с устройством, подключенным к сети Meshtastic, то сообщение пройдет через него (прочитать его он не сможет), а потом дойдет до получателя.

Наш пермский коллега из 59.RU купил себе радиосистему Meshtastic и протестировал ее работу — в этом материале он от первого лица рассказывает об опыте.

Покупка Meshtastic

Я заказал два устройства (их называют «нодами») с маркетплейса: самое простое Heltec V3 — за полторы тысячи рублей , и более усовершенствованное Meshpocket — за пять тысяч рублей. В последнее встроен пауэрбанк с беспроводной зарядкой, экран как в электронной книге и магниты Magsafe, с помощью которых его можно прицепить на заднюю сторону iPhone. Решил, что одно устройство у меня будет дома, а второе я буду носить с собой .

Они пришли за месяц, доставка была из-за рубежа. Одно — плата в маленькой пластиковой коробочке с маленькой антенной и проводами, а второе — на подложке, в красивой упаковке.

Настройка и подготовка

При настройке платы у нее включился экран, прочитав инструкции, я понял, что на устройство нужно поставить новое программное обеспечение, — без него оно работать не будет. Я подключил устройство к компьютеру, зашел на один из сайтов системы Meshtastic и через браузер установил на нее новую прошивку. Никакие приложения скачивать на этом этапе не пришлось.

Второе устройство, Meshpocket, тоже нужно было обновить через компьютер, чтобы установить новое ПО.

Устройства системы часто собирают, что называется, на коленке: если в комплекте есть только плата, к ней можно купить корпус или, например, напечатать его на 3D-принтере. Для платы Heltec V3 я не покупал корпус, смастерил его из коробочки, в которой он пришел. Я сделал несколько вырезов, чтобы закрепить антенну и протянуть внутрь кабель. Чтобы устройство было переносным, я подключил его к старому пауэрбанку по проводу и примотал изолентой. Моя самоделка выглядит устрашающе и не похожа на что-то безопасное, но хорошо работает.

Подключить устройства к телефону можно через Bluetooth в официальном приложении Meshtastic. В нем люди общаются как в каналах, так и в личных сообщениях; также через него можно настроить устройство. Пока это всё бесплатно, впрочем, ранее доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского Политеха Даниил Курушин в разговоре с журналистом 59.RU отмечал, что пользование сетью может стать платным: государство может решить ввести ограничение или плату за пользование радиосвязью.

Что происходит в приложении

После настройки и подключения к телефону на главном экране сразу же появился общий канал. В нем доброжелательно общаются пермяки: в основном они обсуждают погоду, помогают друг другу с настройкой устройств. А некоторые энтузиасты смогли подключить в общий канал оповещения о погоде и даже уведомления от МЧС, чтобы всегда быть в курсе опасной ситуации даже при отсутствии интернета.

В приложении есть карта, на которой можно увидеть, с какими устройствами прямо сейчас есть связь. На момент проверки в сети я увидел 101 ноду, а всего в Перми их более 234 штук.

Современный пейджер?

Я пользовался Meshtastic неделю. Самым главным недостатком стала невозможность отправить картинки или видео. Но когда интернет есть, их можно загрузить на диск и поделиться ссылкой на него — так очень часто делали люди из чата. А самым главным плюсом стала стабильная работа: сообщения всегда доходили до получателей.

Также в Meshtastic существует шифрование личных и общих чатов, которое дает небольшую надежду, что их никто не увидит, кроме отправителя и получателя . Но в общедоступном канале защиты нет.

Расстояние, на которое можно передать сообщение без посредников, — от одного до трех километров. Наглядный пример: устройство в офисе около площади Трудовой доблести напрямую видело Meshtastic в ТРК «Семья», и доставка сообщений происходила очень быстро.

В отдаленных районах, например на Гайве или в Закамске, тоже есть устройства, и они видны на карте — значит, связь с ними есть и туда можно отправить сообщение . Оно «пройдет» через пользователя поблизости, потом, возможно, через следующего, и так дойдет до абонента.

Подключение к мессенджерам

На портале для разработчиков GitHub я нашел множество проектов: Meshtastic можно связать с системой «умный дом», мессенджерами , новостными порталами и различными сайтами.

Я попробовал запустить готовый проект, который подключает Meshtastic к мессенджеру Telegram, но они выдавали ошибки и не хотели запускаться. После этого я решил сделать свой проект через нейросеть.

Мне очень нужна была двухсторонняя пересылка сообщений: мне пишут коллеги или друзья в Telegram, сообщение доходит до домашнего компьютера, к нему подключено радиоустройство Heltec V3, и уже с него сообщение уходит ко мне по радиосети. Обратная связь работает точно так же: я отправляю текст на домашнее устройство, а уже от него сообщение отправляется контакту в Telegram.

Для наибольшего удобства я настроил автоматические отчеты о доставке: если сообщение дошло, мой аккаунт в Telegram ставит реакцию на сообщение. Если оно затерялось, то компьютер попытается отправить текст еще пять раз. Если даже так оно не дойдет, то компьютер напишет, что я вне сети.

Отмечу: во время тестирования я понял, что радиоустройство нужно располагать поближе к окну, чтобы оно «видело» сеть . Если его расположить в дальней комнате без окон, то сообщения могут перестать доходить до получателя.