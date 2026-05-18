Страна и мир Обзор Настроил себе пересылку из Telegram: журналист купил «современный пейджер», заменяющий интернет, — опыт

Настроил себе пересылку из Telegram: журналист купил «современный пейджер», заменяющий интернет, — опыт

Наш коллега изучил, как работает диковинка, которую начали использовать россияне

538
Радиоустройство Meshtastic работает без интернета — по радиосети

Источник:

Алексей Кожевников / 59.RU

В России люди стали покупать устройства Meshtastic, которые позволяют передавать сообщения без интернета — по радиосети. С помощью дополнений систему можно подключить к мессенджерам и продолжать общаться в любимых приложениях даже если интернет «глушат». Meshtastic работает по принципу «рукопожатий». Например, если между отправителем и получателем сообщения 20 километров, то сообщение не дойдет. Но если между ними появится человек с устройством, подключенным к сети Meshtastic, то сообщение пройдет через него (прочитать его он не сможет), а потом дойдет до получателя.

Наш пермский коллега из 59.RU купил себе радиосистему Meshtastic и протестировал ее работу — в этом материале он от первого лица рассказывает об опыте.

Покупка Meshtastic

Я заказал два устройства (их называют «нодами») с маркетплейса: самое простое Heltec V3 — за полторы тысячи рублей, и более усовершенствованное Meshpocket — за пять тысяч рублей. В последнее встроен пауэрбанк с беспроводной зарядкой, экран как в электронной книге и магниты Magsafe, с помощью которых его можно прицепить на заднюю сторону iPhone. Решил, что одно устройство у меня будет дома, а второе я буду носить с собой.

Так выглядит радиоустройство Heltec V3

Источник:

Алексей Кожевников / 59.RU

А так Meshpocket

Источник:

Алексей Кожевников / 59.RU

Они пришли за месяц, доставка была из-за рубежа. Одно — плата в маленькой пластиковой коробочке с маленькой антенной и проводами, а второе — на подложке, в красивой упаковке.

Настройка и подготовка

При настройке платы у нее включился экран, прочитав инструкции, я понял, что на устройство нужно поставить новое программное обеспечение, — без него оно работать не будет. Я подключил устройство к компьютеру, зашел на один из сайтов системы Meshtastic и через браузер установил на нее новую прошивку. Никакие приложения скачивать на этом этапе не пришлось.

Сайт для установки новой прошивки выглядит очень просто

Источник:

flasher.meshtastic.org

Второе устройство, Meshpocket, тоже нужно было обновить через компьютер, чтобы установить новое ПО.

Устройства системы часто собирают, что называется, на коленке: если в комплекте есть только плата, к ней можно купить корпус или, например, напечатать его на 3D-принтере. Для платы Heltec V3 я не покупал корпус, смастерил его из коробочки, в которой он пришел. Я сделал несколько вырезов, чтобы закрепить антенну и протянуть внутрь кабель. Чтобы устройство было переносным, я подключил его к старому пауэрбанку по проводу и примотал изолентой. Моя самоделка выглядит устрашающе и не похожа на что-то безопасное, но хорошо работает.

Подключить устройства к телефону можно через Bluetooth в официальном приложении Meshtastic. В нем люди общаются как в каналах, так и в личных сообщениях; также через него можно настроить устройство. Пока это всё бесплатно, впрочем, ранее доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского Политеха Даниил Курушин в разговоре с журналистом 59.RU отмечал, что пользование сетью может стать платным: государство может решить ввести ограничение или плату за пользование радиосвязью.

Что происходит в приложении

После настройки и подключения к телефону на главном экране сразу же появился общий канал. В нем доброжелательно общаются пермяки: в основном они обсуждают погоду, помогают друг другу с настройкой устройств. А некоторые энтузиасты смогли подключить в общий канал оповещения о погоде и даже уведомления от МЧС, чтобы всегда быть в курсе опасной ситуации даже при отсутствии интернета.

Чат, в котором общаются пермяки

Источник:

приложение Meshtastic

В приложении есть карта, на которой можно увидеть, с какими устройствами прямо сейчас есть связь. На момент проверки в сети я увидел 101 ноду, а всего в Перми их более 234 штук.

В сети находилось 101 устройство

Источник:

приложение Meshtastic

А всего в городе их было около 234

Источник:

приложение Meshtastic

Современный пейджер?

Я пользовался Meshtastic неделю. Самым главным недостатком стала невозможность отправить картинки или видео. Но когда интернет есть, их можно загрузить на диск и поделиться ссылкой на него — так очень часто делали люди из чата. А самым главным плюсом стала стабильная работа: сообщения всегда доходили до получателей.

Так выглядит переписка в личных сообщениях

Источник:

приложение Meshtastic

Также в Meshtastic существует шифрование личных и общих чатов, которое дает небольшую надежду, что их никто не увидит, кроме отправителя и получателя. Но в общедоступном канале защиты нет.

Расстояние, на которое можно передать сообщение без посредников, — от одного до трех километров. Наглядный пример: устройство в офисе около площади Трудовой доблести напрямую видело Meshtastic в ТРК «Семья», и доставка сообщений происходила очень быстро.

В отдаленных районах, например на Гайве или в Закамске, тоже есть устройства, и они видны на карте — значит, связь с ними есть и туда можно отправить сообщение. Оно «пройдет» через пользователя поблизости, потом, возможно, через следующего, и так дойдет до абонента.

Город полностью покрывают устройства

Источник:

приложение Meshtastic

Если карту приблизить, то можно увидеть множество устройств

Источник:

приложение Meshtastic

Подключение к мессенджерам

На портале для разработчиков GitHub я нашел множество проектов: Meshtastic можно связать с системой «умный дом», мессенджерами, новостными порталами и различными сайтами.

Я попробовал запустить готовый проект, который подключает Meshtastic к мессенджеру Telegram, но они выдавали ошибки и не хотели запускаться. После этого я решил сделать свой проект через нейросеть.

Мне очень нужна была двухсторонняя пересылка сообщений: мне пишут коллеги или друзья в Telegram, сообщение доходит до домашнего компьютера, к нему подключено радиоустройство Heltec V3, и уже с него сообщение уходит ко мне по радиосети. Обратная связь работает точно так же: я отправляю текст на домашнее устройство, а уже от него сообщение отправляется контакту в Telegram.

Так пересылаются сообщения из мессенджера в радиосеть

Источники:

приложение Telegram, приложение Meshtastic

Для наибольшего удобства я настроил автоматические отчеты о доставке: если сообщение дошло, мой аккаунт в Telegram ставит реакцию на сообщение. Если оно затерялось, то компьютер попытается отправить текст еще пять раз. Если даже так оно не дойдет, то компьютер напишет, что я вне сети.

Отмечу: во время тестирования я понял, что радиоустройство нужно располагать поближе к окну, чтобы оно «видело» сеть. Если его расположить в дальней комнате без окон, то сообщения могут перестать доходить до получателя.

Ранее мы рассказывали, почему в Перми ограничивают мобильный интернет.

Алексей Кожевников
4
Гость
18 мая, 16:44
Доработанные дисковые телефоны на оптоволокне - новинка сезона!
Гость
18 мая, 17:16
Все здорово, только приложение мештастик удалено из российского эппстор
Гость
