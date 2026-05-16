За голову Трампа пообещали 50 млн евро, грядет новая вспышка конфликта: главное о войне на Ближнем Востоке

Дональд Трамп планирует продолжить атаки Источник: Evan Vucci / AP Photo

В конце февраля США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране, а в начале апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Позднее Штаты ввели блокаду иранских портов, Исламская Республика же установила специальные правила транзита через Ормузский пролив. Несмотря на попытки провести мирные переговоры, между сторонами остается много разногласий, конфликт рискует вспыхнуть с новой силой. Всё о противостоянии в Персидском заливе за прошедший день — в нашем материале.

США и Израиль прорабатывают планы дальнейших атак на Иран

Советники американского президента Дональда Трампа и военные планируют возобновление ударов по Ирану уже на следующей неделе, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники. Не исключены интенсивные бомбардировки и операции с участием спецназа, в том числе для изъятия обогащенного урана из подземных ядерных объектов. По данным издания, Пентагон и консультанты Белого дома завершают подготовку планов, однако окончательное решение пока самим президентом не принято.

Израиль, по информации СМИ, настаивает на продолжении атак. Тогда как в Вашингтоне подчеркивают, что дальнейшие действия зависят от поведения Тегерана в ходе переговоров.

От ударов по Исламской Республике пострадали более 125 тысяч объектов

В списке объектов, пострадавших от атак США и Израиля, магазины, жилые дома и квартиры, сообщил посол Ирана в Белоруссии Алиреза Санеи. Из статистических подсчетов следует, что американские военные поразили примерно 24 тысячи целей. Дипломат также заявил, что среди жертв — 259 женщин и 220 детей, включая 17 — младше пяти лет.

При этом Штаты потеряли в двух операциях — в Венесуэле и Иране — около десятка солдат. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он сравнил операцию на Ближнем Востоке с войной во Вьетнаме.

«Вьетнамская война длилась 19 лет. Иракская война — 10 лет. Корейская война — 7 лет. Мы находимся в Иране всего два с половиной месяца. Мы не потеряли десятки тысяч солдат, как в других войнах», — ответил Трамп Fox News на вопрос, как долго будут продолжаться боевые действия.

Штаты подталкивают ОАЭ к более активному участию в конфликте с Ираном

Вашингтон не исключает возможный захват одного из иранских островов в Персидском заливе, сообщает The Telegraph. По словам бывшего высокопоставленного сотрудника в сфере безопасности, некоторые советники Трампа предлагали Арабским Эмиратам взять под контроль остров Лаван, который, как утверждается, уже подвергался ударам со стороны ОАЭ в начале апреля.

Контакт с Эмиратами держит и Россия. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Речь шла о развитии событий на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. По сообщению Кремля, стороны подчеркнули важность продолжения политико-дипломатического диалога. Его цель — «достижение компромиссных мирных решений, учитывающих интересы всех стран региона».

Иран намерен и дальше контролировать Ормузский пролив

Тегеран завершил разработку нового механизма контроля за судоходством в Ормузском проливе и вскоре представит его официально. Об этом сообщил глава комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. По плану, право на проход через пролив будет предоставлено исключительно торговым судам и государствам, поддерживающим сотрудничество с Ираном. При этом иранские власти планируют взимать плату за специализированные услуги, связанные с обеспечением безопасности и координацией движения судов в рамках этой системы.

Трамп, в свою очередь, заявил в интервью Fox News, что добьется открытия Ормузского пролива. Он подчеркнул: в проливе не будет преград, Иран не получит ядерного оружия, а мир продолжит жить, как и раньше.

За ликвидацию Трампа Тегеран обещает вознаграждение

В Иране хотят назначить плату в размере 50 миллионов евро за устранение Дональда Трампа. С предложением выступил председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Эбрахим Азизи, пишет Asia Business Daily.