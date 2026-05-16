Дрон, запущенный по югу России, обрушился на турецкий курорт — повреждены здания

Летательный аппарат могли вывести из строя системы радиоэлектронного подавления Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В турецком курортном городе Самсуне, который расположен у побережья Черного моря, обнаружены обломки украинского дрона-приманки. От удара беспилотника оказались повреждены крыши и окна нескольких зданий.

Дрон типа «Майя» мог сбиться с курса. Изначально он был направлен на Крым или Краснодарский край, пишет турецкая газета Doğru Haber. Не исключено, что аппарат вывели из строя российские системы радиоэлектронной борьбы, сообщает издание. В ходе инцидента никто не пострадал.

«После звука с улицы жители региона немедленно сообщили о ситуации в экстренные службы. В регион были направлены полиция, санитары и пожарные. Оказались повреждены чердак и окна двух зданий», — написал турецкий сайт DHA.

Власти Самсуна подтвердили, что ЧП не связано с преднамеренным ударом по городу. Турецкие службы безопасности намерены изучить обломки аппарата.