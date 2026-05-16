Как на Марс слетал: фотограф съездил в Кыргызстан и показал, ради чего стоит там побывать

Выбрать, куда поехать в отпуск, — это всегда непростое решение. Кто-то хочет полежать на море и погреться на солнышке, другим подавай новые впечатления и активный отдых.

Фотограф UFA1.RU во время своего отпуска побывал в Кыргызстане и оценил, что же там можно посмотреть. Оказалось, что много чего — и отдых найдется на любой вкус.

Улицы столицы Кыргызстана Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Про город

Прежде всего стоит пройтись по Бишкеку — столице Кыргызстана. Это комфортный для пеших прогулок город, здесь много кафе и ресторанов. Российские карты, естественно, не работают, и лучше иметь при себе наличку. Благо обменные пункты в городе стоят на каждом углу, а курс почти один к одному с рублем — один кыргызский сом равняется 86 российским копейкам.

Люди здесь говорят по большей части на русском, даже между собой. Все вывески также дублируются на русском. Но столицу Кыргызстана при всём желании не получается назвать туристической Меккой. Слишком уж она… обычная. Не в обиду местным. А если отъехать подальше от центра, так там вообще полно частных построек и атмосфера как в России 90-х.

Памятник Манасу, главному герою кыргызского эпоса Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Типичные остановки Бишкека — явно советское наследие Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

А это, кстати, один из вокзалов Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Общественный транспорт тоже не самая сильная сторона города, пользоваться им не очень удобно. Во-первых, местные пробки — это что-то с чем-то. В дождь или вечерний час пик весь центр Бишкека стоит и проще идти пешком. А если выехали куда-то за пределы столицы, то очень сложно будет въехать обратно, особенно со стороны города Канта. Дорога там разбита, кроме того, очень плотный трафик. Во-вторых, автобусы толпятся на остановках в количестве от 5 до 8 штук. И они не сказать, что прямо пустые.

Про настоящую красоту

Так что же смотреть тогда в Кыргызстане? Природу, однозначно ее. Она невероятно прекрасна. Здесь можно утолить почти все туристические хотелки. За пляжным отдыхом — добро пожаловать к озеру Иссык-Куль. Оно правда огромное и вполне сойдет за море. Плюс там имеются все привычные пляжные развлечения.

Помимо этого, в стране полно горных озер, вершин и каньонов. И находится это всё не так далеко от Бишкека, то есть можно буквально каждый день ездить в разные локации.

Однодневные туры здесь намного доступнее тех, что можно найти в России. Например, целый день прогулки по каньонам фотографу обошелся всего в 1300 рублей. А каньоны однозначно стоит посмотреть. Это как оказаться на другой планете, не улетая с Земли.

Про деньги

Поездка в Кыргызстан — дело вполне бюджетное. Отель мне обошелся в 3176 рублей за два дня. Вполне, кстати, приличный, с двумя кроватями, туалет и душ в номере. Не роскошь, но чисто — сидеть в отеле я не собирался, поэтому меня он более чем устроил. Средний чек в ресторане — около тысячи рублей, завтрак стоит в среднем 500 рублей. Цены в магазинах практически такие же, как у нас, если пересчитать на российские рубли.