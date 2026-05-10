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Страна и мир Электричества нет, рейсы задерживают, а дороги закрывают: ХМАО накрыла мощная метель — кадры

Электричества нет, рейсы задерживают, а дороги закрывают: ХМАО накрыла мощная метель — кадры

Жителей просят не выходить из дома

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На ХМАО обрушилась стихия | Источник: Мария Гришкина / 86.RUНа ХМАО обрушилась стихия | Источник: Мария Гришкина / 86.RU

На ХМАО обрушилась стихия

Источник:

Мария Гришкина / 86.RU

В ХМАО бушует аномально сильная майская метель, которая привела к транспортному коллапсу. Из-за штормового ветра, порывы которого достигают 25 м/с и выше, снегопада и нулевой видимости в округе ввели ограничения.

Главное о ситуации на данный момент:

  • Полностью закрыто движение для всех видов транспорта на ключевой региональной автодороге «Югра». Ограничения также действуют на трассах вблизи Сургута и Нефтеюганска.

  • В аэропорту Ханты-Мансийска массово задерживаются и отменяются рейсы из-за экстремальных погодных условий.

  • В ряде районов отключили электричество из-за обрывов линий электропередач.

  • МЧС предупреждает о риске обрушения шатких конструкций, падения деревьев и сильной гололедице. Жителей просят оставаться дома.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните в 112.

Сильнее всего стихия бушует в столице Югры

Источник:

«Ханты, деньги, нефтевышки» / Telegram

На дорогах ввели ограничения

Источник:

«Типичный Ханты-Мансийск» / Telegram

Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим

Источник:

читатель 86.RU

Метель не стала для югорчан неожиданностью. Ранее спасатели выпускали экстренное предупреждение об ухудшении погоды в праздничные дни во всех муниципалитетах региона. Однако сильнее всего стихия сейчас ощущается в Ханты-Мансийске, который стремительно заметает снегом.

«Ветер буквально сносит с ног, при этом еще и гололед. Местами снега уже по щиколотку. Утром видимость была нулевая. Ближе к обеду прояснилось», — передает корреспондент 86.RU Мария Гришкина.

По словам губернатора ХМАО Руслана Кухарука, экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, дороги активно расчищают от снега и постоянно мониторят ситуацию. Аварийные бригады уже устраняют неполадки с электричеством.

По прогнозам синоптиков, буря должна стихнуть после 11 мая.

Коммунальщики пытаются противостоять стихии | Источник: Пресс-служба губернатора ХМАОКоммунальщики пытаются противостоять стихии | Источник: Пресс-служба губернатора ХМАО

Коммунальщики пытаются противостоять стихии

Источник:

Пресс-служба губернатора ХМАО

Ветер сносит дорожные знаки | Источник: читатель 86.RUВетер сносит дорожные знаки | Источник: читатель 86.RU

Ветер сносит дорожные знаки

Источник:

читатель 86.RU

Деревья падают | Источник: «Урай раньше» / Telegram Деревья падают | Источник: «Урай раньше» / Telegram

Деревья падают

Источник:

«Урай раньше» / Telegram

В ХМАО вернулась зима | Источник: «Урай раньше» / Telegram В ХМАО вернулась зима | Источник: «Урай раньше» / Telegram

В ХМАО вернулась зима

Источник:

«Урай раньше» / Telegram

Непогода разгулялась и в других регионах. В Свердловской области сильный ветер валил остановки, ломал деревья и рекламные щиты. Град и сильный ветер обрушились на Челябинскую область. Сильные дожди прошли в Новосибирской области и Тюмени. Кадры бушующей стихии показали по ссылке

ПО ТЕМЕ
Мария ГришкинаМария Гришкина
Мария Гришкина
журналист 86.RU
Метель Ветер ХМАО — Югра Задержка рейса Ограничение движения Отключение электроэнергии
Лайк
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Комментарии
2
Гость
10 мая, 13:49
Надо думать о Многополярном Мире и помощи братьям
Гость
10 мая, 12:53
Кабели под землей как в Вашингтоне, не, не слышали.
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Гость
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