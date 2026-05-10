Электричества нет, рейсы задерживают, а дороги закрывают: ХМАО накрыла мощная метель — кадры

На ХМАО обрушилась стихия Источник: Мария Гришкина / 86.RU

В ХМАО бушует аномально сильная майская метель, которая привела к транспортному коллапсу. Из-за штормового ветра, порывы которого достигают 25 м/с и выше, снегопада и нулевой видимости в округе ввели ограничения.

Главное о ситуации на данный момент:

Полностью закрыто движение для всех видов транспорта на ключевой региональной автодороге «Югра». Ограничения также действуют на трассах вблизи Сургута и Нефтеюганска.

В аэропорту Ханты-Мансийска массово задерживаются и отменяются рейсы из-за экстремальных погодных условий.

В ряде районов отключили электричество из-за обрывов линий электропередач.

МЧС предупреждает о риске обрушения шатких конструкций, падения деревьев и сильной гололедице. Жителей просят оставаться дома.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните в 112.

Сильнее всего стихия бушует в столице Югры Источник: «Ханты, деньги, нефтевышки» / Telegram

На дорогах ввели ограничения Источник: «Типичный Ханты-Мансийск» / Telegram

Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим Источник: читатель 86.RU

Метель не стала для югорчан неожиданностью. Ранее спасатели выпускали экстренное предупреждение об ухудшении погоды в праздничные дни во всех муниципалитетах региона. Однако сильнее всего стихия сейчас ощущается в Ханты-Мансийске, который стремительно заметает снегом.

«Ветер буквально сносит с ног, при этом еще и гололед. Местами снега уже по щиколотку. Утром видимость была нулевая. Ближе к обеду прояснилось», — передает корреспондент 86.RU Мария Гришкина.

По словам губернатора ХМАО Руслана Кухарука, экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, дороги активно расчищают от снега и постоянно мониторят ситуацию. Аварийные бригады уже устраняют неполадки с электричеством.

По прогнозам синоптиков, буря должна стихнуть после 11 мая.

Коммунальщики пытаются противостоять стихии Источник: Пресс-служба губернатора ХМАО

Ветер сносит дорожные знаки Источник: читатель 86.RU

Деревья падают Источник: «Урай раньше» / Telegram

В ХМАО вернулась зима Источник: «Урай раньше» / Telegram