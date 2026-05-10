Электричества нет, рейсы задерживают, а дороги закрывают: ХМАО накрыла мощная метель — кадры

В ХМАО бушует аномально сильная майская метель, которая привела к транспортному коллапсу. Из-за штормового ветра, порывы которого достигают 25 м/с и выше, снегопада и нулевой видимости в округе ввели ограничения.
Главное о ситуации на данный момент:
Полностью закрыто движение для всех видов транспорта на ключевой региональной автодороге «Югра». Ограничения также действуют на трассах вблизи Сургута и Нефтеюганска.
В аэропорту Ханты-Мансийска массово задерживаются и отменяются рейсы из-за экстремальных погодных условий.
В ряде районов отключили электричество из-за обрывов линий электропередач.
МЧС предупреждает о риске обрушения шатких конструкций, падения деревьев и сильной гололедице. Жителей просят оставаться дома.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните в 112.
Метель не стала для югорчан неожиданностью. Ранее спасатели выпускали экстренное предупреждение об ухудшении погоды в праздничные дни во всех муниципалитетах региона. Однако сильнее всего стихия сейчас ощущается в Ханты-Мансийске, который стремительно заметает снегом.
«Ветер буквально сносит с ног, при этом еще и гололед. Местами снега уже по щиколотку. Утром видимость была нулевая. Ближе к обеду прояснилось», — передает корреспондент 86.RU Мария Гришкина.
По словам губернатора ХМАО Руслана Кухарука, экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности, дороги активно расчищают от снега и постоянно мониторят ситуацию. Аварийные бригады уже устраняют неполадки с электричеством.
По прогнозам синоптиков, буря должна стихнуть после 11 мая.
Непогода разгулялась и в других регионах. В Свердловской области сильный ветер валил остановки, ломал деревья и рекламные щиты. Град и сильный ветер обрушились на Челябинскую область. Сильные дожди прошли в Новосибирской области и Тюмени. Кадры бушующей стихии показали по ссылке.