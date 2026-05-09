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Страна и мир Спецоперация на Украине Парад прошел спокойно, но перемирие оказалось на грани срыва: что известно об атаках в День Победы

Парад прошел спокойно, но перемирие оказалось на грани срыва: что известно об атаках в День Победы

Режим прекращения огня продлится еще несколько дней

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Украина не пыталась сорвать парад | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUУкраина не пыталась сорвать парад | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Украина не пыталась сорвать парад

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал проведение парада Победы на Красной площади как «достойное и спокойное». Такую оценку он дал во время неформальной беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

«Всё получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации», — заявил Путин. 

Попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Узнать, как прошел парад в Москве можно в материале

«Ничего не пытались, всё хорошо», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, пытались ли ВСУ сорвать празднование.

Несмотря на спокойную обстановку во время парада, в Минобороны России сообщили о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны Украины. Военное ведомство насчитало 8970 нарушений, включая 12 атак украинских войск на позиции российских подразделений. ВСУ применяли беспилотники и артиллерию, в том числе по гражданским объектам. Российские военные наносили ответные удары исключительно в ответ на эти действия, но сами не использовали авиацию, артиллерию и ударные дроны для ударов.

Президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, это стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Дмитрий Песков Минобороны Нарушение Перемирие
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Комментарии
3
Гость
9 мая, 14:38
Очень надеялся что ответим по мужски Киеву, но видать не судьба, узнаем подробности через 10 лет.
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Гость
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