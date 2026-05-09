Парад прошел спокойно, но перемирие оказалось на грани срыва: что известно об атаках в День Победы

Украина не пыталась сорвать парад Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал проведение парада Победы на Красной площади как «достойное и спокойное». Такую оценку он дал во время неформальной беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

«Всё получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации», — заявил Путин.

Попыток срыва празднования Дня Победы сегодня не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Узнать, как прошел парад в Москве можно в материале.

«Ничего не пытались, всё хорошо», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, пытались ли ВСУ сорвать празднование.

Несмотря на спокойную обстановку во время парада, в Минобороны России сообщили о многочисленных нарушениях режима прекращения огня со стороны Украины. Военное ведомство насчитало 8970 нарушений, включая 12 атак украинских войск на позиции российских подразделений. ВСУ применяли беспилотники и артиллерию, в том числе по гражданским объектам. Российские военные наносили ответные удары исключительно в ответ на эти действия, но сами не использовали авиацию, артиллерию и ударные дроны для ударов.