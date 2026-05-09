Что будет с перемирием после майских праздников: в Кремле ответили на главный вопрос

Будущее перемирия на Украине после майских праздников остается неопределенным. Продление прекращения огня на срок после 11 мая пока не обсуждалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Перемирие сейчас 9, 10, 11 [мая], других разговоров не было», — сказал Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее высказывался о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня. Американский лидер, отвечая на вопрос ТАСС в Белом доме, также подтвердил, что США готовы направить своих переговорщиков с новым визитом в Москву, если это будет содействовать продвижению процесса урегулирования на Украине. Песков сообщил, что конкретики пока нет, однако Россия готова принять делегацию в любой момент.
Также представитель Кремля ответил на вопрос о попытках срыва празднования Дня Победы. По его словам, всё обошлось.
8 мая Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате 1000 на 1000. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, это стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством.
Узнать, как прошел парад в Москве, можно в материале. Президент России Владимир Путин часть своего выступления посвятил теме спецоперации.
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