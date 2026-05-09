Что будет с перемирием после майских праздников: в Кремле ответили на главный вопрос

Трамп предложил продлить режим прекращения огня Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Будущее перемирия на Украине после майских праздников остается неопределенным. Продление прекращения огня на срок после 11 мая пока не обсуждалось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Перемирие сейчас 9, 10, 11 [мая], других разговоров не было», — сказал Песков.

Президент США Дональд Трамп ранее высказывался о том, что было бы хорошо продлить прекращение огня. Американский лидер, отвечая на вопрос ТАСС в Белом доме, также подтвердил, что США готовы направить своих переговорщиков с новым визитом в Москву, если это будет содействовать продвижению процесса урегулирования на Украине. Песков сообщил, что конкретики пока нет, однако Россия готова принять делегацию в любой момент.

Также представитель Кремля ответил на вопрос о попытках срыва празднования Дня Победы. По его словам, всё обошлось.

8 мая Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате 1000 на 1000. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, это стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством.