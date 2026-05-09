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Страна и мир Путин: «Победа всегда была и будет за нами». Президент выступил с речью на Параде Победы

Путин: «Победа всегда была и будет за нами». Президент выступил с речью на Параде Победы

Публикуем его обращение

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Президент РФ Владимир Путин выступил на параде 9 Мая | Источник: Kremlin.ruПрезидент РФ Владимир Путин выступил на параде 9 Мая | Источник: Kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин выступил на параде 9 Мая
Источник:
Kremlin.ru

В России отмечают 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные мероприятия проходят во всех регионах, а центральный парад традиционно принимает Красная площадь в Москве. Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям парада с речью. Публикуем ее полностью.

«Советский солдат в годы Великой Отечественной вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед Адольфом Гитлером и стали соучастницами его преступлений», — заявил Владимир Путин.

Президент назвал День Победы священным праздником для страны. Сохранение памяти о Великой Отечественной Войне — дело чести для россиян. Он подчеркнул, что именно народ СССР спас весь мир от нацизма. Затем Путин объявил минуту молчания в память о погибших.

Полное выступление Путина

Источник:

Ruptly

Президент добавил, что подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих задачи СВО. Именно нравственная сила, сплоченность и способность выдержать всё, одолеть любые испытания является залогом успеха.

«Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное: судьбу страны вершат люди», — сказал Путин.

В завершении своего выступления Путин подчеркнул, что «победа всегда была и будет за нами». После чего прозвучали залпы орудий.

Для президента России 9 Мая является не только «днем гордости со слезами на глазах», но и непростым рабочим днем, наполненным большим количеством мероприятий, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Несмотря на всё это, Путин каждый год выступает на Параде Победы с масштабной речью, отметил пресс-секретарь президента в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Почитать, как проходит парад в Москве можно в онлайн-трансляции. Видео с торжественного мероприятия доступно по ссылке.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Парад Победы 9 Мая
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Комментарии
9
Гость
9 мая, 23:58
Слишком... самонадеянно и глупо с его стороны. Ведь он все это допустил.
Гость
9 мая, 16:03
Фото прошлогоднее.
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Гость
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