«Тебе уже 12 — придется тебе идти работать»: ребенок войны — о жизни в эвакуации и встрече Дня Победы. Видео

История Викторины Николаевны Соколовой Источник: Городские медиа

Сегодня в России отмечают 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Свою историю в преддверии праздника рассказала Викторина Николаевна Соколова.

В 1941 году ей было всего 10 лет. В то время ее мама работала в типографии издательства «Правда». Вместе с дочерью ее эвакуировали сначала в Васильсурск, а затем — в Омск.

«Летом работали в колхозе: пололи морковь, картошку. У нас даже было соревнование — кто быстрее прополет грядку», — рассказала она MSK1.RU.

В 1943 году семья вернулась из эвакуации. Одной рабочей карточки не хватало, чтобы обеспечить семью продовольствием, и мама устроила 12-летнюю Викторину в брошюровочный цех в типографию печатать листовки для оккупированных территорий.

«Их нам не разрешали читать. Мы даже расписывались за то, что не знаем содержание этих листовок», — вспоминает Викторина Николаевна.

В типографии «Правды» Викторина Соколова проработала до самой пенсии.