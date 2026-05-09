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Страна и мир «Тебе уже 12 — придется тебе идти работать»: ребенок войны — о жизни в эвакуации и встрече Дня Победы. Видео

«Тебе уже 12 — придется тебе идти работать»: ребенок войны — о жизни в эвакуации и встрече Дня Победы. Видео

Викторине Николаевне было 10 лет, когда началась Великая Отечественная война

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История Викторины Николаевны Соколовой

Источник:

Городские медиа

Сегодня в России отмечают 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Свою историю в преддверии праздника рассказала Викторина Николаевна Соколова.

В 1941 году ей было всего 10 лет. В то время ее мама работала в типографии издательства «Правда». Вместе с дочерью ее эвакуировали сначала в Васильсурск, а затем — в Омск.

«Летом работали в колхозе: пололи морковь, картошку. У нас даже было соревнование — кто быстрее прополет грядку», — рассказала она MSK1.RU.

В 1943 году семья вернулась из эвакуации. Одной рабочей карточки не хватало, чтобы обеспечить семью продовольствием, и мама устроила 12-летнюю Викторину в брошюровочный цех в типографию печатать листовки для оккупированных территорий.

«Их нам не разрешали читать. Мы даже расписывались за то, что не знаем содержание этих листовок», — вспоминает Викторина Николаевна.

В типографии «Правды» Викторина Соколова проработала до самой пенсии.

О том, как Викторина Соколова пережила военные годы, встретила День Победы и трудилась в типографии, смотрите в видео выше.

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Комментарии
1
Гость
9 мая, 20:09
а сейчас разве по другому? уже закон приняли что с 14 можно трудиться на благо Олигархата
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Гость
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