Трамп грозит новыми бомбардировками, операция «Эпическая ярость» продолжается: главное о войне на Ближнем Востоке

Дональд Трамп пригрозил возобновить бомбардировки по Ирану (фото из архива) Источник: Дарья Пона / 74.RU

Несмотря на попытки договориться, напряженность между США и Ираном продолжает нарастать. Стороны отвергают предложения друг друга и продолжают стоять на своем. В то же время блокада Ормузского пролива вынуждает крупных экспортеров пересматривать условия поставок. Подробнее об обстановке на Ближнем Востоке за сутки читайте в нашем материале.

Иран не принимает мирный план США

Последний американский план по урегулированию ситуации вокруг Ирана содержит условия, которые Тегеран считает неприемлемыми. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства опроверг публикации в американских СМИ о том, что стороны якобы близки к подписанию меморандума о прекращении боевых действий. По словам источника, Иран пока не дал официального ответа на последние предложения Вашингтона.

«Неясно, сколько раз Соединенные Штаты должны удариться головой о стену, прежде чем понять реалии на местах. В любом случае опыт должен был показать американцам, что язык силы и угроз не только неэффективен против Ирана, но и ухудшает ситуацию для американцев и других врагов», — цитирует Tasnim своего собеседника.

До этого портал Axios утверждал, что США и Иран находятся на пороге подписания одностраничного меморандума, который положит конец вооруженному конфликту. Ссылаясь на источники в администрации США, Axios сообщил, что американская сторона ожидает ответа от Тегерана в течение 48 часов.

Трамп пригрозил возобновить бомбардировки

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция «Эпическая ярость» в Иране, начатая в конце февраля, будет завершена только при условии принятия Тегераном американских требований. В противном случае республиканец пообещал начать «более масштабные и интенсивные, чем прежде», бомбардировки. Об этом американский лидер сообщил 6 мая в социальной сети Truth Social.

«Если предположить, что Иран согласится предоставить то, что было согласовано, что, возможно, является большим допущением, то и без того легендарная „Эпическая ярость“ подойдет к концу, а высокоэффективная блокада позволит открыть Ормузский пролив ДЛЯ ВСЕХ, включая Иран», — написал Дональд Трамп.

Однако накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обратном. По его словам, операция «Эпическая ярость» уже завершена, а ее цели достигнуты. Как передает CNN, после уведомления президентом конгресса Вашингтон перешел к проекту «Свобода», призванному помочь застрявшим судам других стран пройти через Ормузский пролив.

Иран пообещал безопасный проход через Ормузский пролив после устранения угроз

Иран сможет гарантировать безопасный и стабильный транзит судов через Ормузский пролив только после того, как будут нейтрализованы угрозы со стороны США и Израиля. Об этом сообщили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем аккаунте в X.

«После нейтрализации угроз со стороны агрессоров (США и Израиля. — Прим. ред.) и введения новых правил станет возможен безопасный и стабильный транзит через пролив», — говорится в заявлении.

В тексте также выражена благодарность капитанам и судовладельцам «за соблюдение иранских правил в Ормузском проливе и вклад в региональную морскую безопасность».

5 мая президент США Дональд Трамп объявил о приостановке операции «Свобода» по организации прохода судов через Ормузский пролив. По его словам, решение принято в ожидании информации о возможном успешном завершении переговоров с Ираном и заключении соглашения. Трамп также отметил, что Вашингтон получил соответствующий запрос от Пакистана и других стран.

Ирак предлагает рекордные скидки на нефть из-за блокады Ормузского пролива

Иракская государственная маркетинговая компания SOMO направила постоянным покупателям предложение о крупных скидках на сырую нефть в условиях блокады Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно условиям, скидка на флагманский сорт Basrah Medium достигает $33,40 за баррель. При этом SOMO подчеркивает, что в случае принятия предложения пункт о форс-мажорных обстоятельствах действовать не будет. В компании пояснили, что риски прохода танкеров через зону конфликта в Ормузском проливе «известны всем сторонам сделки».

Иран и США обсуждают мораторий на обогащение урана

Иран и США ведут переговоры о заключении моратория на обогащение урана, который может продлиться от 5 до 20 лет. В качестве компромисса стороны рассматривают срок в 12 лет, сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным журналистов, иранская сторона предложила ограничить мораторий пятью годами, в то время как делегация США настаивает на 20-летнем периоде. Третий источник портала заявил, что стороны склоняются к 15-летнему запрету. В проекте соглашения также предусмотрено положение, согласно которому любое нарушение условий со стороны Ирана будет автоматически продлевать срок моратория.

После истечения действия ограничений Вашингтон готов разрешить Тегерану возобновить обогащение урана до уровня 3,67% — именно такая степень обогащения была зафиксирована в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), подписанном в 2015 году.

По информации неназванного американского чиновника, стороны также согласовывают следующие пункты:

• Иран обязуется не эксплуатировать подземные ядерные объекты;

• Тегеран допустит международных инспекторов, включая внеплановые проверки со стороны ООН, на все ядерные объекты;