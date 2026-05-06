Украина отказалась от перемирия на 9 Мая

Власти пообещали обеспечить безопасность во время парада Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Украина отказалась соблюдать перемирие на 9 Мая. Об этом заявил советник министра обороны республики Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Он обвинил Россию в атаках. По его словам, это нивелирует все возможные соглашения.

По данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили замаскированные укрытия и пулеметные точки ВСУ в Запорожской области. Затем ударили по пункту временной дислокации в Константиновке в ДНР и пункт управления беспилотников на Днепропетровском направлении.

Заявления Стерненко прозвучали на фоне того, что Россия объявила о перемирии в честь Дня Победы. Оно пройдет 8 и 9 мая. В случае нарушения со стороны Украины в Минобороны предупредили об ответных ударах по Киеву.

После решения России глава киевского режима Владимир Зеленский объявил «режим тишины» совсем в другое время — в ночь с 5 на 6 мая. Однако в назначенный день беспилотники ударили по Крыму. В Джанкое погибли пять человек.