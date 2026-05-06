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Страна и мир Спецоперация на Украине Украина отказалась от перемирия на 9 Мая

Украина отказалась от перемирия на 9 Мая

В Минобороны отчитались по ударам по военной инфраструктуре Киева

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Власти пообещали обеспечить безопасность во время парада | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВласти пообещали обеспечить безопасность во время парада | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Власти пообещали обеспечить безопасность во время парада

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Украина отказалась соблюдать перемирие на 9 Мая. Об этом заявил советник министра обороны республики Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Он обвинил Россию в атаках. По его словам, это нивелирует все возможные соглашения. 

По данным Минобороны РФ, российские военные уничтожили замаскированные укрытия и пулеметные точки ВСУ в Запорожской области. Затем ударили по пункту временной дислокации в Константиновке в ДНР и пункт управления беспилотников на Днепропетровском направлении.

Заявления Стерненко прозвучали на фоне того, что Россия объявила о перемирии в честь Дня Победы. Оно пройдет 8 и 9 мая. В случае нарушения со стороны Украины в Минобороны предупредили об ответных ударах по Киеву. 

После решения России глава киевского режима Владимир Зеленский объявил «режим тишины» совсем в другое время — в ночь с 5 на 6 мая. Однако в назначенный день беспилотники ударили по Крыму. В Джанкое погибли пять человек.

Помимо этого во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. Позднее он назвал решение ввести однодневное перемирие несерьезным.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Перемирие Нарушение 9 Мая Спецоперация на Украине
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Комментарии
15
Гость
6 мая, 19:05
так определитесь уже с кем воюете.
Гость
6 мая, 15:10
Главнаркот напугался?
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Гость
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